EU indaga rol de bancos chinos en programa nuclear norcoreano

Estados Unidos investiga una serie de transacciones financieras que involucra a tres grandes bancos chinos que supuestamente ayudaron a financiar el programa de armas nucleares de Corea del Norte, según la opinión de una corte de apelaciones revelada este martes.

La opinión del 30 de julio ratifica una orden de un juez de Washington que obliga a los tres bancos a comparecer para entregar información sobre las transacciones en cuestión. El tribunal aclaró que la fiscalía no "sospecha actualmente" que los bancos chinos incurrieron en irregularidades.

Los bancos, que no han sido identificados en documentos judiciales, parecen ser China Merchants Bank, Bank of Communications y Shanghai Pudong Development Bank, tres de los 10 principales bancos de China en términos de activos, según un caso relacionado de embargo de activos. Los tres han emitido declaraciones en las que afirman que no son objeto de investigación por incumplir sanciones.

El caso avanzó en secreto durante al menos dos años y aunque se insinuó públicamente en fallos judiciales crípticos, la naturaleza de la investigación no se confirmó hasta que la Corte de Apelaciones de EU. para el Circuito del Distrito de Columbia reveló la opinión este martes por la mañana.

El caso fue discutido el mes pasado, pero el fallo permanecía sellado. Partes de la decisión permanecen redactadas.

Al negarse a cumplir con las citaciones, los bancos del caso han argumentado que la ley china les prohíbe aportar registros de clientes en respuesta a investigaciones de un gobierno extranjero.

El juez de la corte distrital aplicó una multa de 50 mil dólares diarios a cada banco por no cumplir con la citación, pero la medida está suspendida mientras se resuelve una apelación.