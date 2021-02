EU cierra nuevos acuerdos para vacunas COVID; ya tenemos para toda la población, dice Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este jueves que Estados Unidos cerró acuerdos para 100 millones de dosis adicionales de la vacuna de Pfizer y 100 millones de la de Moderna.

Las empresas entregarán los nuevos pedidos y los existentes más rápido de lo previsto, agregó Biden.

Las fechas de entrega de los pedidos se adelantaron a finales de julio, dijo Biden en declaraciones hechas en los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) en Maryland, aunque Moderna dijo que julio solo era un "objetivo". La entrega de un lote previamente ordenado también se aceleró, a finales de mayo desde finales de junio, señaló el mandatario.

"Ahora hemos adquirido suficiente suministro de vacunas para vacunar a todos los estadounidenses", dijo Biden en un discurso, al tiempo que advertía de la continua amenaza del virus. "Seguimos en los dientes de esta pandemia".

El plazo de entrega, si se cumple, daría a Estados Unidos suficientes dosis para 300 millones de personas a finales de julio, una cifra que podría aumentar si se aprueban otras vacunas candidatas, como una de Johnson & Johnson. Sin embargo, la administración de las vacunas podría prolongarse hasta finales del verano y principios del otoño.

Biden pronunció su discurso en los NIH con un cubrebocas, y agradeció a los trabajadores médicos e investigadores los sacrificios que ellos y sus familias han hecho en el transcurso de la crisis. También criticó duramente la gestión del programa de vacunas del expresidente Donald Trump.

"Mi predecesor, para ser muy franco, no hizo su trabajo", dijo, acusando a Trump de no comprar suficientes dosis de vacunas, de no hacer nada para establecer los envíos a las farmacias, de no movilizar a suficientes trabajadores de la salud para inyectarla y de no establecer suficientes sitios en todo el país para proporcionar inoculaciones.

La Casa Blanca dijo el 26 de enero que planeaba pedir 200 millones más de dosis totales de las vacunas fabricadas por Moderna y Pfizer. Los nuevos encargos elevan el total de pedidos del Gobierno de EU a esas empresas a 600 millones de dosis. Ambas vacunas requieren un régimen de dos dosis, por lo que son suficientes para 300 millones de personas.

Los pedidos se hicieron ejerciendo las opciones en los contratos negociados con cada empresa por la administración anterior. Los términos específicos de los nuevos pedidos no fueron revelados, y la administración no dijo qué, si es que hubo algo, ofreció a las compañías a cambio de entregas más rápidas.

En una declaración escrita, Moderna confirmó el pedido y dijo que ya había suministrado 41 millones de dosis a Estados Unidos, y que está en camino de alcanzar los 100 millones de dosis enviadas a finales de marzo.

"Moderna está trabajando con sus socios de fabricación nacionales y la FDA de Estados Unidos para continuar explorando formas de acelerar la entrega, con el objetivo de proporcionar este nuevo pedido de 100 millones de dosis antes de finales de julio de 2021", dijo la compañía en el comunicado.

Pfizer no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

'Trump lo puso en camino'

Exfuncionarios de la administración de Donald Trump rechazaron las críticas de Biden, señalando que el programa de vacunación que heredó lo tiene en ritmo para cumplir con su objetivo de administrar 100 millones de vacunas en sus primeros 100 días. Estados Unidos tiene un promedio de alrededor de 1.5 millones de dosis administradas diariamente, según datos recopilados por Bloomberg.

Trump "lo puso en camino para alcanzar la meta de 100 millones de dosis en 100 días", tuiteó Alyssa Farah, exdirectora de comunicaciones de Trump, tras las declaraciones de Biden. "Celébralo, no reescribas la historia".

El Gobierno de Biden ha estado promocionando el último pedido de Pfizer y Moderna desde su anuncio inicial, diciendo que daría a Estados Unidos suficientes vacunas para el final del verano para inocular a todos los adultos, esto antes del anuncio de este jueves de un calendario de entrega más rápido.

Johnson & Johnson está buscando una autorización de emergencia para su vacuna de una sola inyección, y la Administración de Alimentos y Medicamentos podría concederla tan pronto como este mes. Biden ha dicho que prefiere acabar con un exceso de vacunas que con una cantidad insuficiente. La vacuna de una sola dosis no requiere condiciones de almacenamiento tan estrictas como las de Moderna y Pfizer, y podría utilizarse para acceder a comunidades remotas con mayor facilidad.