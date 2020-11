Estuvieron 8 meses en un lugar remoto... y al regresar se encontraron con un mundo sumido en la pandemia

HONOLULU. Justo cuando la pandemia de coronavirus comenzaba a extenderse, en febrero, cuatro personas zarparon hacia uno de los lugares más remotos de la Tierra: un pequeño campamento en el atolón Kure, en el borde de las deshabitadas islas del noroeste de Hawái.

Allí, a más de mil 400 millas de Honolulu, vivieron aislados durante ocho meses mientras trabajaban para restaurar el medio ambiente de la isla. Aislados del resto del planeta, su mundo se limitaba a un pequeño trozo de arena a medio camino entre el continente estadounidense y Asia. Sin televisión ni acceso a Internet, su única información provenía de mensajes de texto vía satélite y correos electrónicos ocasionales.

Ahora están de regreso, resurgiendo en una sociedad cambiada que podría sentirse tan extraña hoy como el aislamiento que hicieron en marzo. Deben adaptarse a usar cubrebocas, permanecer en el interior y ver a sus amigos sin dar abrazos o apretones de manos.

“Nunca había visto nada como esto, pero comencé a leer el libro The Stand de Stephen King, que trata sobre un brote de enfermedad, y estaba pensando, 'Oh, Dios mío, así es como va a ser ir a casa? '”, dijo Charlie Thomas, uno de los cuatro trabajadores de la isla. “Todas estas… precauciones, estas cosas, gente enferma por todas partes. Era muy extraño pensar en eso ".

El grupo fue parte de un esfuerzo del estado de Hawái para mantener el frágil ecosistema de la isla en Kure, que forma parte del Monumento Nacional Marino Papahanaumokuakea, el entorno protegido contiguo más grande del país. El público no puede aterrizar en ningún lugar de las islas del noroeste de Hawái.

Kure es la única isla en la parte norte del archipiélago que es administrada por el estado, con el resto bajo la jurisdicción del gobierno federal. El atolón, antigua estación de la Guardia Costera, alberga aves marinas, focas monje hawaianas en peligro de extinción y arrecifes de coral que están llenos de tortugas marinas, tiburones tigre y otras formas de vida marina.

Dos equipos de campo van allí cada año, uno para el verano y otro para el invierno. Su trabajo principal es eliminar las plantas invasoras y reemplazarlas con especies nativas y limpiar los escombros como las redes de pesca y el plástico que se lava en tierra.

Antes de irse, a menudo se les pregunta a los miembros del equipo si quieren recibir malas noticias mientras están fuera, dijo Cynthia Vanderlip, supervisora ​​del programa Kure.

“Un par de veces al día, cargamos y descargamos correos electrónicos para que las personas se mantengan en contacto con sus familiares y amigos. Eso es un gran estímulo moral, y no lo tomo a la ligera ”, dijo Vanderlip. "Las personas que se encuentran en lugares remotos confían en su comunicación".

Thomas, el miembro más joven del equipo a los 18 años, creció en una ciudad costera en Nueva Zelanda y pasó gran parte de su tiempo libre con aves marinas y otros animales salvajes. Terminó la escuela un año antes para comenzar su primer trabajo como marinero de cubierta para una organización dedicada a limpiar las costas antes de ofrecerse como voluntaria para la temporada de verano en Kure Atoll.

La expedición era la primera vez que estaba fuera de casa durante tanto tiempo, pero estaba lista para desconectarse.

"Estaba harta de las redes sociales, estaba harta de todo lo que estaba pasando", dijo. "Y pensé, ya sabes, estoy tan emocionado de deshacerme de mi teléfono, de perder el contacto con todo. No necesito ver todas las cosas horribles que están sucediendo en este momento".

Cuando Thomas se fue de Nueva Zelanda a Hawái, no había casos de virus cercanos que pudiera recordar. Para cuando dejó Honolulu rumbo a Kure, el virus estaba empezando a "acercarse un poco más" a las islas.

“Solo veíamos historias en la televisión y ese tipo de cosas”, dijo. “Pero, ya sabes, nos vamos. Nos vamos. No fue una gran preocupación para nosotros ".

Una vez en Kure, obtener una imagen completa de lo que estaba sucediendo en el mundo fue difícil.

"Creo que realmente no sabía qué pensar porque estábamos obteniendo muchas respuestas diferentes a las preguntas que estábamos haciendo", dijo.

Te recomendamos:

Tendremos que esperar varios años para recuperar nivel económico previo a la pandemia: Enrique Quintana

Ni 12 ni 18 meses: las vacunas que dan esperanza contra el COVID-19 aparecen a los 300 días

Oxford confirma que vacuna contra COVID-19 produce fuerte respuesta inmune en adultos mayores

Thomas se encuentra ahora en un hotel en cuarentena en Auckland, donde vive con sus padres, su hermana y un perro llamado Benny. Extrañará los abrazos y “aplastar a cinco personas en un banco para cenar”, dijo.

Junto a ella en la isla estaba Matthew Butschek II, quien dijo que se sintió más solo cuando recibió noticias sobre dos muertes.

Su madre le envió un correo electrónico para decirle que su hermano había muerto. Butschek dijo que su tío estaba enfermo antes de la pandemia y que no estaba seguro de si COVID tuvo un papel en su muerte. No podía llorar con su familia.

Entonces Butschek, de 26 años, que vive cerca de Dallas, recibió la noticia de que uno de sus mejores amigos había muerto en un accidente automovilístico.

“Recuerdo haber leído eso, pensar que era una broma y luego darme cuenta de que no lo era, así que mi corazón comenzó a latir con fuerza y ​​respiraba con dificultad”, dijo.

El aislamiento de Kure "se sintió fuerte" en ese momento, pero dijo que tiende a gustarle su espacio cuando es emocional.

“Bebí una cerveza por él y pensé en los recuerdos”, dijo, describiendo estar sentado en su litera solo después de un largo día de trabajo de campo.

Mientras estaba en cuarentena la semana pasada, Butschek miró por la ventana de su cabaña en Honolulu y vio a niños en edad escolar jugando en rocas y trepando árboles, todos con máscaras faciales. Le recordó a las películas apocalípticas.

“No es normal para mí. Pero todos dicen, sí, esto es lo que hacemos ahora. Así es como vivimos ”, dijo.

Al frente del campamento en Kure estaba la bióloga de vida silvestre Naomi Worcester, de 43 años, y su compañero, Matthew Saunter, que viven juntos en Honolulu.

Worcester visitó la isla por primera vez en 2010 y ha regresado todos los años desde entonces. Es una veterana del trabajo de campo remoto en Alaska, Washington, Wyoming y las montañas de Sierra Nevada.

Trabajar en el atolón significa obtener información sobre el mundo lentamente y, a menudo, nada, dijo Worcester.

Hace unas semanas, partió de Kure y llegó al atolón Midway, donde ella y el resto de la tripulación permanecieron durante varios días antes de volar de regreso a Honolulu. Midway tiene acceso limitado a Internet y televisión por cable básica. Durante un momento a solas, encendió un televisor.

"Creo que lo encendí durante la mitad de la Serie Mundial", recordó. “Y es como si algunas personas llevaran máscaras faciales y otras no. Y está el problema del tipo que dio positivo en el medio del juego o algo así. Yo estaba como, clic, clic, no lo sé, ¡esto es demasiado! "

Su enfoque para los próximos meses será comenzar a organizar el viaje de Kure para el próximo verano. También teme por la salud y la seguridad de sus amigos y familiares. "Si hubiera sucedido algo grave cuando me fui, me lo habrían dicho, pero, de nuevo, tal vez no", dijo.

También le preocupa el costo de la pandemia en un sentido más amplio.

"Con tanta incertidumbre y tantas emociones en alto y, ya sabes, nuestro país está dividido en tantas cosas... hay una especie de miedo subyacente en cuanto a lo que podría deparar el futuro y cómo podría responder la gente".

Saunter, de 35 años, ha trabajado en Kure desde 2010, el mismo año en que conoció y comenzó a salir con Worcester. Han sido socios en la vida y en la isla durante una década.

En 2012, comenzaron a liderar equipos en el campamento.

Después de tantos años en el campamento, dijo Saunter, el aislamiento no es un factor importante para él. Él cree que las habilidades de liderazgo que ha aprendido en la naturaleza se traducirán bien en la vida en la pandemia.

Para tener éxito con Kure, debes abordar los problemas de frente y controlar tus emociones, dijo.

“Sabes que las emociones de las personas se están apoderando de ellas, y es a costa de todos, por lo que parece muy irresponsable”, dijo. "Si lo hubiéramos tomado más en serio y actuado más precauciones, podríamos haber aplastado esto".

Recuerda estar en Kure cuando su hermana llamó al brote una "pandemia".

“Recibí un correo electrónico de mi hermana y ella usó la palabra 'pandemia'”, dijo. "Pensé para mis adentros, eh, tal vez debamos buscar eso, porque '¿cuál es la diferencia entre una pandemia y una epidemia?'"

Ahora, "es una palabra que está en el vocabulario de todos".