Estudiantes extranjeros en EU deberán dejar el país si todas sus clases son en línea

Los estudiantes internacionales se verán obligados a abandonar Estados Unidos o transferirse a otra universidad si sus escuelas ofrecen clases completamente en línea este otoño, bajo las nuevas pautas emitidas el lunes por las autoridades federales de inmigración.

Las pautas, emitidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos proporcionan presión adicional para que las universidades reabran, incluso en medio de las crecientes preocupaciones sobre la reciente propagación de COVID-19 entre los adultos jóvenes.

Las universidades recibieron la orientación el mismo día que algunas instituciones, incluida la Universidad de Harvard, anunciaron que toda la instrucción se ofrecerá de forma remota.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha insistido en que las escuelas y universidades vuelvan a la instrucción en persona lo antes posible.

Poco después de que se publicara la guía, Trump repitió en Twitter que las escuelas deben reabrir este otoño, y agregó que los demócratas quieren mantener las escuelas cerradas "por razones políticas, no por razones de salud".

“Piensan que les ayudará en noviembre. ¡Mal, la gente lo entiende!", aseveró.

Según las reglas actualizadas, los estudiantes internacionales deben tomar al menos algunas de sus clases en persona. No se otorgarán nuevas visas a alumnos en escuelas o programas que estén completamente en línea.

E incluso en las universidades que ofrecen una combinación de cursos presenciales y en línea este otoño, a los estudiantes internacionales se les prohibirá tomar todas sus clases en línea.

Crea un dilema urgente para miles de estudiantes internacionales que quedaron varados en Estados Unidos la primavera pasada después de que el coronavirus obligó a sus escuelas a mudarse en línea.

Los que asisten a las escuelas que permanecen en línea deben "salir del país o tomar otras medidas, como transferirse a una escuela con instrucción en persona", según la guía.

El Consejo Americano de Educación, que representa a los presidentes de universidades, indicó que las pautas son "horribles" y generarán confusión a medida que las escuelas busquen formas de reabrir de manera segura.

De particular preocupación es una estipulación que dice que los estudiantes no estarán exentos de las reglas, incluso si un brote obliga a sus escuelas en línea durante el otoño. No está claro qué sucedería si un estudiante terminará en ese escenario, pero enfrentará restricciones de viaje desde su país de origen, señaló Terry Hartle, vicepresidente senior del consejo.

"Va a causar una gran confusión e incertidumbre", explicó Hartle. "ICE claramente está creando un incentivo para que las instituciones vuelvan a abrir, independientemente de si las circunstancias de la pandemia lo justifican o no".

El grupo de educación internacional NAFSA criticó las reglas y expuso que las escuelas deberían tener la autoridad para tomar decisiones correctas para sus propios campus. Aseveró que la guía "es perjudicial para los estudiantes internacionales y pone en riesgo su salud y bienestar y el de toda la comunidad de educación superior".

Casi 400 mil extranjeros recibieron visas de estudiantes en el período de 12 meses que terminó el 30 de septiembre, más del 40 por ciento de cuatro años antes. Las administraciones escolares en parte culpan al retraso en el procesamiento de la visa.

Las universidades estadounidenses esperaban una fuerte disminución en la matrícula internacional este otoño, pero perder a todos los estudiantes internacionales podría ser desastroso para algunos. Muchos dependen de los ingresos por matrícula de los estudiantes internacionales, que generalmente pagan tasas de matrícula más altas. El año pasado, las universidades en los Estados Unidos atrajeron a casi 1.1 millones de estudiantes del extranjero.

Los críticos de Trump atacaron rápidamente las nuevas pautas. El senador Bernie Sanders, independiente de Vermont, dijo que la "crueldad de esta Casa Blanca no tiene límites".

"Los estudiantes extranjeros están siendo amenazados con una opción: arriesgar su vida yendo a clase en persona o ser deportados", escribió Sanders en un tuit. “Debemos hacer frente a la intolerancia de Trump. Debemos mantener a todos nuestros estudiantes seguros ".

Docenas de universidades han dicho que planean ofrecer al menos algunas clases en persona este otoño, pero algunas dicen que es demasiado arriesgado.

La Universidad del Sur de California la semana pasada revirtió el curso en un plan para llevar a los estudiantes al campus, diciendo que las clases se realizarán principal o exclusivamente en línea. Harvard dio a conocer el lunes que invitará a los estudiantes de primer año a vivir en el campus, pero las clases se mantendrán en línea.

Las autoridades de inmigración suspendieron ciertos requisitos para los estudiantes internacionales al comienzo de la pandemia, pero las universidades esperaban orientación sobre lo que sucedería este otoño. ICE notificó a las escuelas sobre los cambios el lunes y explicó que se establecería una regla formal.

El anuncio fue el último ataque relacionado con la pandemia de la administración Trump contra la inmigración legal. El mes pasado, las autoridades extendieron la prohibición de nuevas tarjetas verdes a muchas personas fuera de los Estados Unidos y ampliaron la congelación para incluir a muchos con permisos de trabajo temporales, incluso en compañías de alta tecnología, corporaciones multinacionales y empleadores temporales.

La administración ha buscado durante mucho tiempo profundos recortes a la inmigración legal, pero el objetivo era difícil de alcanzar antes del coronavirus.