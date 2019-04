Estos son los ganadores del World Press Photo 2019

La organización World Press Photo dio a conocer este jueves las mejores fotografías e historias de la edición 2019 de su tradicional concurso anual, en el que este año participaron 78 mil 801 fotografías de 4 mil 738 fotógrafos.

En la categoría 'World Press Photo of The Year', el fotógrafo galardonado con el primer lugar fue John Moore, con la imagen 'Crying girl on the border'.

Fuente: World Press Photo.

La imagen ganadora de Moore muestra a Yanela Sánchez, de 2 años, y a su madre, Sandra Sánchez, después de ser detenidas el pasado 12 de junio, y fomentó un debate sobre las políticas del gobierno de Donald Trump entre las que se incluye la separación de niños de sus padres tras ser detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos.

La revista Time publicó la foto de Moore en su portada, causando indignación por el programa de separación de familias de Trump. Sin embargo, el padre de Yanela después le dijo al diario británico Daily Mail que su hija no fue separada de su madre y que estuvieron detenidas juntas.

Esta imagen también ganó el primer lugar en la categoría individual de 'Spot News'.

En la categoría 'World Press Photo Story of The Year', también ganó el primer sitio un tema referente con migración y Estados Unidos.

2/3 “I wanted to cover what it means to be on the road to a new life...I wanted to focus on the human aspects, on relations between the people & how they handle it.” - @PietertenHoopen, World Press Photo Story of the Year winner: https://t.co/QAmR5Zz8A9 #WPPh2019 pic.twitter.com/SDvRpWQCSV — World Press Photo (@WorldPressPhoto) 11 de abril de 2019

El trabajo fotográfico de Pieter Ten Hoopen, titulado 'The migrant caravan', aborda el desplazamiento de miles de centroamericanos por territorio mexicano con destino a Estados Unidos. Durante octubre y noviembre, la caravana migrante trazó su camino a la Unión Americana.

Otra de las principales categoría es el 'World Press Photo Online Video of the Year'. En esta, otro tema de migración en Estados Unidos se alzó con el primer lugar.

El audiovisual de Univision llamado 'The legacy of the 'Zero Tolerance Policy: traumatized children with no access to treatment' ganó el premio; fue dirigido por Almudena Toral, y producido por Cindy Karp y Lorena Arroyo.

El primer premio 'World Press Photo Interactive of the Year ' fue obtenido por el trabajo titulado 'The last generation ', producido por FRONTLINE y The GroundTruth Project.

Para consultar la lista completa de ganadores, puedes dar clic aquí.

Con información de AP*