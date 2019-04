Estos son los ganadores del Premio Pulitzer 2019

The New York Times, The Wall Street Journal, The Associated Press y Reuters fueron algunos de los medios ganadores del premio Pulitzer este año.

Los premios fueron anunciados este lunes en la Universidad Columbia de Nueva York.

De acuerdo con lo anunciado por la Junta de Miembros que otorga los galardones, David Barstow, Susanne Craig y Russ Buettner del New York Times ganaron por su investigación de 18 meses sobre las finanzas del presidente Donald Trump, la cual reveló "un imperio empresarial plagado de evasiones de impuestos".

Mientras que miembros del Wall Street Journal fueron reconocidos "por descubrir los pagos secretos de Trump a dos mujeres durante su campaña que afirmaron haber tenido asuntos con él", así como la red de allegados al presidente de EU que facilitaron estas transacciones.

Además, un equipo de periodistas de Associated Press (AP) fue galardonado por documentar la tortura, corrupción y hambruna durante la guerra civil en Yemen.

En una serie de historias, contaron cómo las personas de algunas regiones de Yemen se vieron obligadas a comer hojas mientras que funcionarios corruptos desviaban los alimentos enviados por la comunidad internacional.

Reuters también ganó en la categoría de periodismo internacional por su trabajo que les costó la libertad a dos miembros de su equipo: revelar la brutal represión a los musulmanes rohinyas por parte de las fuerzas de seguridad de Myanmar, donde la mayoría de la población es budista. Otro premio otorgado a Reuters fue por fotografías de migrantes en la frontera de Estados Unidos.

Los reporteros Wa Lone y Kyaw Soe Oo cumplen una sentencia de siete años después de ser condenados por violar una ley de confidencialidad. Sus simpatizantes aseguran que ambos fueron inculpados en represalia a su labor periodística.

Los periódicos South Florida Sun Sentinel y el Pittsburgh Post-Gazette fueron reconocidos junto al Capital Gazette de Maryland por su cobertura de tres tiroteos masivos perpetrados en 2018: en una escuela secundaria, una sinagoga y la redacción de un diario.

Otros medios ganadores fueron The Washington Post, Los Angeles Times y ProPublica.

La Junta de Miembros también otorga medallas a Letras, Drama y Música, donde la cantante Aretha Franklin obtuvo una mención póstuma.

Los Pulitzer, el premio más prestigioso del periodismo en Estados Unidos, se entregan desde 1917, tras haber sido establecido en el testamento del editor de periódicos Joseph Pulitzer. La junta de 17 miembros que decide los ganadores está conformada por periodistas que obtuvieron el premio y otros periodistas y académicos destacados.

Con información de AP y Reuters.