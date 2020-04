Estas cabras se 'adueeeñan' de las calles de pueblo en Gales mientras sus habitantes están en cuarentena

Un grupo de cabras montesas ignoró por completo las reglas sobre el distanciamiento social.

Con los humanos refugiados en el interior de sus hogares para evitar contagiarse con el nuevo coronavirus, estas cabras aprovecharon la paz y el espacio para deambular y 'adueñarse' de las calles de Llandudno, una ciudad en el norte de Gales.

Andrew Stuart, un productor de videos del Manchester Evening News, ha estado publicando videos de los peludos aventureros en su cuenta de Twitter y están acumulando cientos de miles de visitas.

AP

Dijo que las cabras normalmente permanecen en un espacio campestre al lado de Llandudno, pero ahora, 'envalentonados' por la ausencia de personas y autos, los animales de cuernos largos se están aventurando más adentro en esa ciudad costera.

Reino Unido lleva en cuarentena desde la semana pasada, esto como una medida para tratar de detener la propagación del nuevo coronavirus.

"No hay nadie afuera por el momento, debido a la cuarentena, así que se arriesgan y llegan tan lejos como pueden. Y van cada vez se adentran más en la ciudad ", dijo Stuart a The Associated Press en una entrevista en el bar de sus padres en Llandudno, donde está resguardado ante la pandemia.

Sus videos muestran a las cabras masticando los setos y árboles cuidadosamente recortados de las personas en los patios delanteros y merodeando casualmente en calles vacías como si fueran dueños del lugar.

AP

“Uno de los videos en mi Twitter muestra cuando estaban en una calle y yo estaba al otro lado y me tenían miedo, se alejaban de mí. Entonces todavía le tienen miedo a la gente, pero cuando casi no hay nadie en las grandes calles, se están arriesgando a ir más lejos y creo que porque todo está muy silencioso, y casi no hay nadie alrededor para asustarlos", dijo.

Para la mayoría de las personas, el nuevo coronavirus causa síntomas leves o moderados, como fiebre y tos que desaparecen en dos o tres semanas. Para algunos, especialmente los adultos mayores y las personas con problemas de salud existentes, puede causar enfermedades más graves, como neumonía y muerte.