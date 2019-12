'Están declarando la guerra a la democracia', y otras 4 frases de Trump sobre el 'impeachment'

La Cámara de Representantes de Estados Unidos dio este miércoles un paso más en el camino hacia la destitución de Donald Trump y aprobó dos cargos en su contra para llevarlo a juicio político.

El 'impeachment' de Trump ahora pasará al Senado de EU, donde se espera que el mandatario salga bien librado, pues el Partido Republicano tiene mayoría en dicha Cámara.

Al mismo tiempo que se daba la votación en la Cámara baja, Donald Trump llevaba a cabo un mitin en Michigan -estado que ganó en las pasadas elecciones presidenciales de 2016-, en el que tardó poco para hablar del 'impeachment'.

"Estoy emocionado de estar aquí mientras celebramos Navidad y la gloria de Dios. Por cierto, no se siente como si me fueran a enjuiciar, no hicimos nada malo, y tenemos un tremendo apoyo en el Partido Republicano como nunca antes", comentó Trump unos segundos después de iniciar su discurso.

El presidente de Estados Unidos añadió otros comentarios sobre su juicio político, los cuales abordaron temas desde Joe Biden hasta la 'guerra contra la democracia'.

Te dejamos cinco frases de Donald Trump sobre el juicio político que ahora enfrentará en el Senado.

1. "Nancy Pelosi y los demócratas, con su invalido 'impeachment' le están declarando la guerra a nuestra democracia. (Pelosi) eres la única que está interfiriendo en las elecciones, eres la que está obstruyendo la justicia con tu juego político y partidista".

2. "Es un 'impeachment' donde no hay ningún crimen, soy el primer presidente en ser enjuiciado en donde no hay crimen. No sé ustedes, pero estoy pasando un gran momento, es una locura".

3. "No estoy preocupado. Es bueno cuando no hiciste nada malo y eres enjuiciado. Tal vez mantengamos ese récord".

4. "Me acusan de lo que Joe Biden admitió, él está grabado diciendo que detendrá miles de millones de dólares a Ucrania si no cambia al fiscal y deja de investigar la empresa donde trabajó su hijo, eso está grabado. Si fuera yo, sería la silla eléctrica para mí".

5. "El 'impeachment' fue basado en deshonestidad, fue basado en ilegalidad. (Los demócratas) pagaron por una farsa, pagaron por un informe falso"