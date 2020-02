Estadounidense Mike Hughes muere al intentar demostrar que la Tierra es plana

BARSTOW, California.- El estadounidense Mike Hughes murió el sábado después de que un cohete en el que se lanzó se estrellara, dijeron un colega y un testigo.

El 'Mad' Mike Hughes murió después de que el cohete casero cayera en una propiedad privada cerca de Barstow cerca de la autopista 247, informó el Daily Press de Victorville.

Waldo Stakes, un colega que estaba en el lanzamiento del cohete, dijo que Hughes, de 64 años, murió.

"No tuvo éxito y falleció", dijo Stakes a The Associated Press. Declinó hacer más comentarios.

Justin Chapman, un periodista independiente, le dijo a AP que él y su esposa fueron testigos del accidente.

Chapman dijo que el cohete parecía rozar contra el aparato de lanzamiento, lo que podría haber rasgado los paracaídas unidos a él.

El cohete cayó directamente al suelo, dijo Chapman.

Según una declaración del Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino, se convocó a diputados al evento.

"Un hombre fue declarado muerto después de que el cohete se estrellara en el desierto durante un evento de lanzamiento de un cohete", dijo el comunicado. El departamento del sheriff no identificó a la persona que murió.

En marzo de 2018, Hughes, que creía que la Tierra es plana, se lanzó unos mil 875 pies en el aire antes de un aterrizaje forzoso en el desierto de Mojave.

"Mi historia es realmente increíble", dijo Hughes a la AP en ese momento.