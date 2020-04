Esta será la semana más triste en la vida de los estadounidenses: Cirujano General de EU

Jerome Adams, Cirujano General de Estados Unidos, advirtió este domingo que debido a la cantidad de muertes ocasionadas por el coronavirus, “esta será la semana más dura, la semana más triste, en la vida de la mayoría de los estadounidenses”.

El funcionario agregó: “Este será nuestro Pearl Harbor, nuestro 11 de septiembre, pero no quedará limitado a una sola región”.

Asimismo, indicó: “Ocurrirá en todo el país, y quiero que toda la nación lo entienda”.

El número de personas infectadas con el virus en Estados Unidos sobrepasa los 250 mil y el saldo de muertes asciende a más de siete mil, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud.

Gran parte de la población norteamericana tiene órdenes de quedarse en casa, y las autoridades aseveran que hay indicios de que la población está acatando las instrucciones sobre el distanciamiento social.

Sin embargo, el gobierno también enfatiza que lo peor aún está por llegar.

En la mayoría de la gente, el nuevo coronavirus provoca síntomas leves o moderados que desaparecen en dos a tres semanas. En algunas personas, sobre todos los adultos mayores y las que padecen trastornos de salud subyacentes, puede provocar enfermedades más graves, como la neumonía, e incluso la muerte. La mayoría de la gente se recupera.

Algunos estados de ese país se han negado a ordenarle a la ciudadanía quedarse en casa.

“El 90 por ciento de los estadounidenses están haciendo su parte aun en los estados en que no se les ordenó quedarse en casa”, expresó Adams. “Si un estado no puede hacerlo por 30 días, pues que nos den una semana, que nos den lo que puedan, para que nuestro sistema de salud no quede abrumado esta semana”.