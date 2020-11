Esta es la historia de cómo Trump falló en proteger a su personal, su familia y a sí mismo del COVID- 19 en la Casa Blanca

Desde los primeros días de la pandemia, el presidente Donald Trump tenía dos opiniones sobre el coronavirus.

En público, despreciaba y menospreciaba el virus y a los que le temían. En privado, a pesar de toda su valentía, actuó como un hombre que temía adquirirlo.

Le dijo a su entonces jefe de personal, Mick Mulvaney, que se “quedara en casa” antes de un viaje a India en febrero pasado porque no quería estar cerca de Mulvaney y su tos persistente, según personas familiarizadas con este viaje. Incluso antes del virus, se sabía que Trump se iba al otro lado de la habitación si alguien estornudaba. Usó toallitas médicas etiquetadas como "no para usar en la piel" para frotarse las manos, junto con el siempre presente despachador de desinfectantes de manos, Purell.

Sin embargo, en la Casa Blanca evitó una de las formas más simples y efectivas de prevenir la transmisión: usar una mascarilla. “Quítate esa maldita cosa”, exigió más de una vez a los ayudantes que aparecieron con mascarillas en los primeros días del virus, cuando se dijo que estas no eran a prueba de fallas. "No se ve bien", les indicó.

Como reflejo de los esfuerzos intermitentes de su administración para combatir el virus fuera de sus muros, algunos que trabajaron allí consideraron ineficaces las pruebas dentro de la Casa Blanca. Algunos asistentes creían que la Casa Blanca no hizo lo suficiente para tomar las precauciones básicas de seguridad y se preguntaron si se mantendría en secreto cualquier brote dentro de sus paredes.

Al entrar en una reunión del grupo de trabajo sobre el coronavirus en la Sala de Situación con el vicepresidente Mike Pence, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, expresó su alarma por el espacio abarrotado, según varias personas presentes en el episodio de la primavera.

"¡Estamos violando todos los protocolos!", dijo Mnuchin, arrastrando su silla lejos de la mesa. Pence comenzó a orquestar una reorganización de los asientos, con algunos asistentes dejando la sala para sentarse en otra área o unirse por teléfono.

Después de eso, las reuniones del grupo de trabajo estuvieron más distanciadas socialmente, pero las máscaras en ese momento no se usaban regularmente en la Sala de Crisis, incluso entre los médicos, dijeron tres personas familiarizadas con las reuniones.

Cuando la asistente de Trump, Hope Hicks, se enfermó el 30 de septiembre, incluso algunas personas más cercanas a Trump, incluido su hijo mayor y homónimo, Donald Jr., su hijo Eric y su hija Tiffany, quienes viajaron con Hicks al primer debate presidencial en Cleveland el día anterior, no fueron notificados, según personas familiarizadas con los eventos. No habían estado lo suficientemente cerca de ella en el avión como para caer en los estrictos protocolos de rastreo de contactos de la Casa Blanca, definidos como alertar a las personas que habían estado a menos de dos metros de la persona infectada durante al menos 15 minutos en las últimas 48 horas.

La historia de la incapacidad del presidente para proteger a su personal, a su familia y a sí mismo del coronavirus dentro de una de las ubicaciones más seguras del mundo es un microcosmos de la incapacidad de su administración para detener la propagación por todo el país, cada batalla moldeada por la mentalidad y los errores de cálculo de un hombre.

A medida que el virus se afianzaba en Estados Unidos, la propia Casa Blanca se convirtió en una incubadora de infecciones. Desde el inicio de la pandemia, más de tres docenas de personas cercanas al presidente han contraído el virus, aunque no se sabe que haya muerto nadie asociado con la Casa Blanca.

Asesores destacados como Hicks, Kayleigh McEnany, Robert O'Brien y Stephen Miller, agentes del Servicio Secreto, miembros del personal menos conocidos, ayudantes de cámara y empleados de la residencia se han contagiado. Así como la primera dama Melania Trump, el hijo menor del presidente, Barron, y Kimberly Guilfoyle, la novia de su hijo mayor. Y, por supuesto, el propio presidente.

Al menos una persona más contrajo el virus: un amigo y asesor de Pence, Tom Rose, quien es la primera persona conocida en la Casa Blanca en dar positivo, según varias personas, pero cuya identidad no se reveló hasta ahora. La oficina de Pence dijo que Rose no tenía comentarios.

El equipo de Pence se convirtió en el epicentro de otro brote el mes pasado cuando varios asistentes, incluido el asesor Marty Obst, el jefe de personal Marc Short, el asistente personal Zach Bauer y otros dos asistentes dieron positivo.

Meses después de la pandemia, con casos en aumento en todo el país, la oficina del vicepresidente todavía se inclinó hacia la retención de información, revelando públicamente el caso de Short después de las preguntas de Bloomberg News. Pence dio negativo.

Este relato de cómo la Casa Blanca dejó caer su vigilancia hasta el punto de que el propio presidente se enfermó se basa en conversaciones con varias personas que trabajan allí o asesoran a Trump. Todos pidieron no ser identificados debido a la confidencialidad que rodea a los hechos.

Sus recuerdos brindan la visión más clara de cómo la Casa Blanca no logró contener el virus en sus habitaciones y la preocupación que se extendió entre algunos en el complejo. Mientras Marine One llevaba al presidente enfermo al hospital un viernes por la noche en octubre, los ayudantes de Trump y sus aliados cercanos se llamaron y se enviaron mensajes de texto entre sí, muchos expresando el mismo temor: su enfermedad le costaría la elección.

Una nación dividida

En un comunicado, el portavoz de la Casa Blanca, Judd Deere, defendió el manejo del virus por parte de Trump, dentro y fuera de la Casa Blanca, diciendo que el presidente ha abogado por las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y un programa "sólido" de rastreo de contactos diseñado para detener la propagación el virus dentro del complejo.

“La principal prioridad del presidente Trump ha sido la salud y la seguridad del pueblo estadounidense, por lo que hemos incorporado la guía actual de los CDC y las mejores prácticas para limitar la exposición al COVID-19 en la mayor medida posible, incluido quedarse en casa si es positivo o tiene síntomas, distanciamiento social, buena higiene y cobertura facial ”.

“Cualquier caso positivo se toma muy en serio, por lo que la Unidad Médica de la Casa Blanca lidera un sólido programa de rastreo de contactos con el personal de los CDC y orientación para detener la transmisión en curso”, dijo Deere. "Si alguien cae en una pista de contacto, la Unidad Médica hace las notificaciones y recomendaciones adecuadas", agregó.

A medida que las máscaras y otras precauciones dividieron a la nación, también dividieron a la familia Trump. Melania Trump ordenó que se usaran máscaras en el ala este y, en ocasiones, se sorprendió al ver a los ayudantes de su esposo sin máscara en lugares cerrados.

En la Oficina Oval, el personal comenzó a colocar sillas a una distancia de entre 6 y 8 pies para las reuniones con el presidente. Algunos ayudantes de alto nivel los usaban en los pasillos, pero los retiraban cuando comenzaban las reuniones a puerta cerrada.

Ivanka Trump, la hija del presidente, y Hicks, ambos asesores principales, usaron mascarillas en algunas reuniones. Jared Kushner, otro asistente clave de Trump, como regla general, no lo hizo.

Melania Trump instruyó a los ayudantes de East Wing a trabajar desde casa a menos que sea absolutamente necesario y requiera máscaras en la oficina.

Los empleados de rango y archivo que mantienen en funcionamiento el complejo de la Casa Blanca (equipos de limpieza, personal de mantenimiento, ingenieros de construcción y personal de la residencia) fueron de los primeros en seguir cuidadosamente las instrucciones de la mascarillas.

Debido a que la primera dama observó que el personal de West Wing no siempre siguió las instrucciones de salud pública, limitó el número de asistentes que viajaban con ella a bordo del Air Force One.

En un viaje, cuando abordó el Marine One, se quedó perpleja al ver que ninguno de los ayudantes del presidente usaba mascarillas, según personas familiarizadas con el incidente. A bordo del avión del presidente, en otro viaje, preguntó si se usarían mascarillas y le dijeron que sí. Pero cuando la primera dama se dirigió a la sala de conferencias para saludar a algunos miembros del Congreso, ninguna de las personas con las que se cruzó tenía la cara cubierta.

"¿Qué le pasa a esta gente?", dijo Melania, según recordó una persona.

Los ayudantes de Pence se enferman por primera vez

A fines de marzo, el jefe de gabinete del vicepresidente alertó a sus colegas a través de una conferencia telefónica de que había un caso entre ellos. El nombre, Tom Rose, un expresentador de radio conservador al igual que Pence. La oficina del vicepresidente dijo que el asistente no identificado tenía derecho a la privacidad en un asunto de salud.

La oficina de Pence dijo que en ese momento ni el vicepresidente ni Trump tenían contacto cercano con el individuo.

Algunos ayudantes creían que el rastreo era limitado. La Unidad Médica de la Casa Blanca, encargada de llevarlo a cabo en el complejo, siguió las pautas de los CDC, lo que significa que solo informó a aquellos con quienes la persona infectada tuvo contacto cercano durante 15 minutos o más en las últimas 48 horas.

Eso dejó a los compañeros de trabajo de Rose para reconstruir su propio rastreo de contactos informales a través del boca a boca.

No sería la última vez: algunos asesores de la Casa Blanca siguieron preocupados durante todo el año porque la administración se basaba en las pautas conservadoras de los CDC para el rastreo de contactos a fin de mantener al mínimo el número de personas al tanto de las infecciones y, por lo tanto, la posibilidad de una fuga a la prensa.

Deere, el portavoz de la Casa Blanca, dijo que las pautas de rastreo de contactos de la Casa Blanca incluían que "se hacen recomendaciones apropiadas a aquellos que se consideran contactos cercanos, pero el trabajo esencial de la Casa Blanca y el gobierno federal debe continuar, lo que a veces requiere que personal esencial" esté físicamente en la oficina, y cuando eso ocurre, se toman todas las precauciones para proteger la salud del presidente, de ellos mismos y de todo el complejo. La Casa Blanca está siguiendo las pautas de los CDC para el personal esencial ".

Los combatientes de virus enfrentan un caso entre ellos

El caso de Rose y los destellos de los brotes que siguieron alimentaron cierto fatalismo dentro de la Casa Blanca, mientras el personal intentaba descifrar en privado el mapa del contagio. La posición de Trump era que no podía cerrar la nación ni la Casa Blanca, y sus ayudantes lo siguieron. El contagio del virus y el contacto frecuente de su personal con extraños mientras realizaban una campaña y el gobierno llevaron a una opinión común: era un milagro que más asistentes no se hubieran enfermado.

Stephanie Grisham, la secretaria de prensa de Trump en ese momento, experimentó síntomas a mediados de marzo después de reuniones con funcionarios brasileños que tenían el virus, aunque nunca dio positivo en medio de la escasez de kits de prueba rápidos o confiables.

Un segundo caso en la oficina de Pence se produjo poco más de un mes después del de Rose: la secretaria de prensa del vicepresidente, Katie Miller, dio positivo el 8 de mayo. Dos días antes, un ayudante de cámara de la Casa Blanca también había dado positivo. Sus casos acercaron más que nunca el virus al presidente.

El equipo de Trump ordenó inmediatamente al personal de Pence que saliera del ala oeste. El grupo de trabajo sobre el coronavirus se trasladó a una sala de situación secundaria en una instalación junto a la Casa Blanca, el edificio de oficinas ejecutivas de Eisenhower.

Los expertos médicos del grupo de trabajo, incluidos Deborah Birx, Anthony Fauci y el secretario de salud Alex Azar, sabían que habían estado en la misma habitación con Miller el día anterior y se dieron cuenta de que podrían estar en riesgo de contraer el virus de ella, según varias personas familiarizadas con los eventos de ese día. Más tarde, Azar les dijo a sus asociados que ella estaba justo detrás de él.

La mayoría de los miembros del grupo de trabajo sobre el coronavirus que contrajo Pence fueron alertados sobre el diagnóstico de Miller de boca en boca, en lugar de hacerlo formalmente mediante el rastreo de contactos de la Unidad Médica de la Casa Blanca.

El caso de Miller causó angustia en el ala oeste debido a su presencia regular en los estrechos confines del complejo de oficinas.

Un día típico la llevaba de la suite de su esposo Stephen Miller en el segundo piso al espacio de trabajo del vicepresidente, un piso más abajo, donde a menudo almorzaba en la oficina de Marc Short. Su función de coordinar las comunicaciones para el grupo de trabajo significó visitas a la Oficina Oval, la Sala de Crisis y las oficinas de prensa.

A Trump le preocupaba en privado que ella pudiera haberlo expuesto al virus. Y horas después de que le diagnosticaran, la expuso al mundo.

“Es una joven maravillosa, Katie. Dio muy buenos resultados durante un largo período de tiempo y, de repente, hoy dio positivo”, dijo Trump a los periodistas el 8 de mayo.

Fauci les dijo a los ayudantes que le pidieron orientación que prestaran especial atención a los síntomas que comienzan entre los cinco y siete días después de la exposición.

Pence tenía previsto viajar a Iowa el día de la prueba positiva de Miller. Algunos ayudantes vieron informes de noticias que señalaban que el despegue del Air Force Two se había retrasado, lo cual era inusual, pero no se les dijo lo que estaba sucediendo. Los ayudantes Bauer y Devin O'Malley abandonaron el avión, pero Short permaneció a bordo, lo que luego molestó a algunos viajeros que sabían cuánto tiempo pasaba con Miller. Más tarde se puso en cuarentena.

Trump apuesta en Tulsa

Desde los primeros días de la pandemia, Trump buscó proyectar confianza y se enfureció al cerrar la economía para contener el virus. Fue una medida que aceptó a regañadientes y que pronto intentó revertir, presionando a los gobernadores estatales para que pusieran fin a los bloqueos que provocaron un aumento del desempleo.

Pero el presidente también se mostró nervioso por el coronavirus, incluso con los principales asesores. El presidente nunca estuvo convencido de que Mulvaney, el jefe de personal que se quedó en casa desde India, no tenía COVID-19, según dos personas familiarizadas con sus comentarios. El propio Mulvaney pensó más tarde que había contraído el virus en un viaje a Irlanda, aunque nunca dio positivo, según dos personas.

Trump reanudó sus manifestaciones de campaña distintivas a medida que se ampliaba la ventaja del candidato demócrata Joe Biden en las encuestas. Realizó casi dos docenas de eventos en 11 estados entre junio y finales de septiembre. Pero el primero, el 20 de junio en Tulsa, Oklahoma, se destacó. Concebido como el regreso triunfal de Trump a la campaña electoral después de una pausa de meses inducida por la pandemia, en cambio condujo a lo que entonces era el brote más grande relacionado con la Casa Blanca.

Al menos tres miembros del personal de avanzada, que preparan los eventos para la llegada de Trump, se enfermaron, incluido el director del equipo, Bobby Peede y Francis Oley. Aproximadamente ocho agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos se infectaron, algunos de los cuales tuvieron que conducir a casa a través del país porque no podían volar.

Tanto en los equipos de avanzada se enfermaron o fueron puestos en cuarentena en hoteles que el personal adicional, incluido Stephen May del equipo de avanzada del vicepresidente, se apresuró a ayudar a organizar el mitin.

Los colegas estaban particularmente preocupados por Peede, una figura popular que tuvo un susto relacionado con el corazón y fue hospitalizado durante un viaje presidencial a Singapur en 2018. Después de que se recuperó del Covid-19, algunos asistentes se dijeron en privado: si Peede puede sobrevivir a este virus, podemos sobrevivirlo.

En seis semanas, otro funcionario menos conocido de la Casa Blanca se enfermaría gravemente. Crede Bailey, jefe de la oficina de seguridad y supervisor de acreditación para el acceso al complejo, contrajo el coronavirus durante el fin de semana del Día del Trabajo y fue al hospital.

La Casa Blanca no ha reconocido su enfermedad y Trump no ha dicho nada públicamente sobre Bailey, cuyo trabajo requiere trabajar en un espacio cerrado y seguro conocido como instalación de información compartimentada sensible o SCIF. Algunos compañeros de trabajo dijeron que no estaban informados de su infección y no se pudo determinar la condición actual de Bailey. Su familia pidió privacidad, dijo un funcionario de la Casa Blanca.

Las listas de invitados crecen

Durante el verano y el otoño, los casos se acercaron cada vez más a Trump. Su asesor de seguridad nacional, Robert O'Brien, quien ve al presidente casi todos los días, contrajo el virus en julio de su hija en edad universitaria.

Pero el presidente se mantuvo desafiante. Cuando los asistentes sugirieron reducir las listas de invitados para los eventos, Trump les reclamó. Cientos de personas asistieron a su discurso en la convención el 27 de agosto en el jardín sur, sentados hombro con hombro con pocas mascarillas.

El 25 de septiembre, la Casa Blanca cambió su sistema de pruebas de vigilancia de la prueba ID NOW de Abbott Laboratories a la nueva prueba BinaxNow de la compañía. El presidente planeaba anunciar dos días después que su administración había asegurado 150 millones de las nuevas pruebas rápidas del tamaño de una tarjeta de crédito para distribuir a los estados, con la esperanza de que alentaran a los gobernadores a reabrir escuelas y negocios.

Pero primero, Trump tenía otra preocupación que atender: prepararse para el anuncio del 26 de septiembre de la candidata a la Corte Suprema Amy Coney Barrett, a quien el presidente presentaría en un evento hecho para televisión en el recientemente renovado Rose Garden ante cientos de simpatizantes.

'Mucho tiempo con esperanza'

Mirando hacia atrás, algunos asistentes tenían sospechas sobre las nuevas pruebas de Abbott, preocupados de que no fueran lo suficientemente precisas para detectar casos que provocarían un brote en Washington. Otros rechazaron eso, y un asesor principal dijo que la Casa Blanca descartó las pruebas como el único problema.

Abbott ha dicho que ambas pruebas han demostrado una precisión de al menos el 95 por ciento en la identificación de casos positivos y negativos. Estudios independientes han mostrado tasas de precisión más bajas para la prueba anterior de la compañía, ID Now.

A los ayudantes que asistieron a la ceremonia de Barrett se les dijo mientras entraban que nadie más llevaba una máscara, por lo que también podían quitarse la suya. En las próximas horas, Trump celebraría sesiones de preparación de debates en la Sala de mapas y la Oficina Oval.

Cuando Trump llegó a Cleveland el 29 de septiembre para su primer debate con Biden, estaba mostrando lo que una persona cercana a él pensó, en retrospectiva, podrían haber sido los primeros signos de enfermedad, visiblemente transpirando y luciendo sonrojado. Otros pensaron que estaba simplemente irritable por el debate.

La Casa Blanca se negó a comentar si Trump se hizo la prueba ese día, aunque la Clínica Cleveland dijo en un comunicado que "las personas que viajaban con ambos candidatos, incluidos los candidatos mismos, habían sido evaluados y dieron negativo". El propio Trump hizo caso omiso cuando se le preguntó por parte de la NBC si había sido examinado antes del primer debate. "No lo sé", dijo. "Ni siquiera me acuerdo".

Para cuando Trump viajó a Minnesota para una recaudación de fondos y una manifestación el día después del debate, es muy probable que tuviera una infección activa y que potencialmente estuviera propagando el virus. Los ayudantes notaron lo cansado que parecía ese día: estaba inestable de pie, habló solo unos 45 minutos y durmió tanto en el vuelo de regreso que tuvieron que despertarlo.

Hicks, uno de sus asesores más cercanos, estaba muy cerca de otros asistentes principales en el viaje, incluido Kushner, el director de redes sociales Dan Scavino y el jefe de personal John McEntee. Hicks había dado negativo antes de la salida; ella comenzó a sentirse enferma después de la recaudación de fondos y se aisló en una cabina de oficina en el Air Force One durante el mitin de Duluth y el vuelo de regreso a Washington. Scavino, Kushner y McEntee no fueron infectados por Trump o Hicks, según varias personas.

El día después del viaje a Minnesota, el diagnóstico de Hicks se mantuvo en secreto para todos, excepto para un grupo muy pequeño de funcionarios. Trump mantuvo su horario público y regresó a la Casa Blanca de una recaudación de fondos en Nueva Jersey poco antes de las 6 de la tarde. En dos horas, Bloomberg News informó que Hicks había dado positivo.

Trump, consultando con su médico, se sometió a una prueba rápida que dio positivo, según personas familiarizadas con el asunto. Su equipo médico quería una prueba de reacción en cadena de la polimerasa más confiable y, mientras hablaba en el programa del presentador de Fox News, Sean Hannity, la preocupación de Trump era evidente.

“Así que fui a hacer una prueba y veremos qué pasa. ¿Quién sabe?" Trump le dijo a Hannity. "Pasamos mucho tiempo con Hope".

A pesar de la renuencia del presidente, los ayudantes de Trump habían mantenido discusiones sobre la necesidad de informar al público. A las 12:54 am del 2 de octubre, Trump anunció a través de Twitter que él y la primera dama tenían el virus. “¡Saldremos de esto JUNTOS!”, escribió, una hora después de enterarse de su diagnóstico.

Familia y ayudantes no fueron avisados

La familia cercana de Trump no fueron las únicas personas a las que inicialmente no se les informó de la infección de Hicks. Tampoco se informó a varios de los principales asesores, incluido el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie, la entonces consejera Kellyanne Conway y el gerente de campaña Bill Stepien. Todos habían participado en la preparación del debate a principios de semana con Trump y Hicks, buscaron pruebas después de que se conoció la noticia sobre Hicks y descubrieron que también estaban infectados. No está claro dónde contrajeron el virus.

Trump se quejó en privado de que no había querido preparar el debate en primer lugar.

La gravedad de la condición de Trump se mantuvo en secreto, mientras que la Casa Blanca proporcionó información contradictoria al público. Sus médicos se negaron inicialmente a decir si le dieron oxígeno antes de reconocer que de hecho lo había recibido el 2 de octubre antes de su hospitalización en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed.

A su regreso a la Casa Blanca el 5 de octubre, Trump no mostró signos de ser castigado. En todo caso, dijeron los ayudantes, tenía un sentido renovado de invencibilidad. Después de descender del Marine One, subió las escaleras fuera de la Casa Blanca hasta el balcón de la Habitación Azul, con vista al Jardín Sur, donde se quitó la máscara, mostró el pulgar hacia arriba con ambas manos y saludó durante varios segundos. Respiraba con dificultad.

Trump dijo el 8 de octubre que podría haberse quedado en casa en lugar de ir a Walter Reed.

"Francamente, ni siquiera tuve que entrar", dijo en Fox Business. "Creo que se habría ido por sí solo".

'Sabía que hay peligro'

Los asistentes ya no creen que Trump pierda la reelección, pero reconocen que su camino hacia un segundo mandato es más difícil.

En público, todavía habla con desdén sobre la pandemia, y le dice repetidamente a su público de la manifestación que está dando la vuelta al país y que el virus desaparecerá. Sin embargo, permanece muy presente en la mente de los estadounidenses que han perdido sus trabajos o seres queridos, cuyos hijos no pueden regresar a las escuelas, que aún limitan sus interacciones sociales y sus viajes.

Trump a menudo destaca su propia recuperación, ofreciéndose como prueba viviente de que el virus no fue tan malo como todos pensaban. En un video publicado la noche en que regresó de Walter Reed, Trump invocó su enfermedad como una señal de fortaleza, presagiando el mensaje que esperaba que lo devolviera a la Casa Blanca.

“Sabía que era peligroso. Pero tenía que hacerlo. Me paré al frente. Yo dirigí ”, dijo. "Nadie que sea un líder haría lo que yo hice".

Con la asistencia de Justin Sink.

