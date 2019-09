Es un proyecto asombroso: Trump durante visita al muro fronterizo

El presidente Donald Trump coronó este miércoles una gira de tres días por el oeste de Estados Unidos con una visita al muro fronterizo en San Diego.

Es “un proyecto asombroso”, declaró el mandatario.

Este día, el mandatario escribió contra la migración ilegal en español. En su cuenta de Twitter, publicó una imagen con la leyenda "No más falso asilo. No más 'detener y soltar'. No más entrada ilegal en Estados Unidos".

Trump ha tenido una racha de victorias referentes al muro y en materia de inmigración.

Por ejemplo: Los arrestos de inmigrantes en la frontera sur cayeron en agosto más allá del descenso normal de temporada. Y la semana pasada, la Corte Suprema le dio 'luz verde' al Gobierno para que negara asilo a cualquiera que pasara por otro país en su camino hacia la frontera sur de Estados Unidos y no haya solicitado refugio en ese tercer país.

En el mismo lugar el año pasado, Trump vio los prototipos de muro, que después fueron destruidos para dar paso a los bolardos de acero que actualmente están siendo instalados en un tramo de 22 kilómetros de frontera.

Más extensión de tierra para el muro fronterizo

El Departamento del Interior informó este miércoles que transferirá 226 hectáreas de tierras federales al Ejército de Estados Unidos para acelerar la construcción de 113 kilómetros de muro fronterizo en el oeste de Texas, California y Arizona.

La medida representa la primera vez que el gobierno transfiere tierras basándose en una declaración de emergencia para la construcción de barreras fronterizas.

“Deben tomarse medidas extraordinarias para preservar los valores que, de otra forma, se perderían” en la frontera sur, dijo Casey Hammond, subsecretario interino de Manejo de Tierra y Minerales.

El anuncio se hizo mientras el presidente Donald Trump visitaba un tramo recién completado del muro fronterizo en California. La promesa central de la campaña de Trump fue la construcción de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos.

El mandatario prometió que México lo pagaría, pero en su lugar ha destinado miles de millones de dólares de fondos del Departamento de Defensa.