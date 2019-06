Es posible que Trump se arrepienta en la imposición de aranceles: Schumer

Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado de Estados Unidos estimó la posibilidad de que el presidente Donald Trump se arrepienta de imponer estas medidas, y dijo que con la intención de poner aranceles a México el mandatario está provocando un desastre en la frontera sur.

"Francamente, no creo que el presidente Trump siga adelante con los aranceles. El presidente Trump tiene una costumbre de hablar fuerte y después echarse para atrás porque su política es a menudo 'palabras fuertes' que no pueden ser implementadas o que no tienen sentido", dijo en un breve discurso ante el Pleno del Senado.

Añadió que imponer aranceles a los productos mexicanos serían masivamente desestabilizadores para nuestra economía y para la de ellos, una política que sólo llevará a más migración.

"Estas propuestas caprichosas y erráticas del presidente que parece se le meten en la cabeza y luego sigue adelante sin investigar está provocando un desastre en la frontera Sur", dijo.

Todo lo anterior en el marco de la reunión que se realizaría esta tarde entre el canciller Marcelo Ebrard y la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, así como el encuentro formal de mañana miércoles con el vicepresidente Mike Pence, en el intento por eliminar las amenazas de Donald Trump, por el tema migratorio.