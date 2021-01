'Es como Voldemort', las empresas alguna vez aplaudieron a Trump, ahora piden su destitución

Cuatro años después de que Donald Trump irrumpiera en la Casa Blanca, intimidando a los ejecutivos y sacudiendo los mercados con tormentas de tuits y rabietas, las corporaciones que aplaudieron cuando recortó los impuestos y la burocracia están luchando para hacer frente a los estragos que ahora se producen.

Después de que Trump incitó a una multitud de seguidores a asaltar el Capitolio este miércoles, prominentes figuras empresariales condenaron rápidamente la violencia, sin mencionar al presidente por su nombre. Solo un grupo empresarial importante, la Asociación Nacional de Fabricantes, lo destacó. Incluso cuando la administración Trump llega a su caótico final, con pedidos para que el presidente sea destituido de inmediato, el mundo empresarial está avanzando con delicadeza.

Cuando Trump llegó a Washington, pudo influir en una empresa con un tuit. Ahora Facebook ha suspendido su cuenta, posiblemente mientras dure su presidencia, mientras que Twitter le impuso una prohibición de 12 horas y advirtió que podría tomar medidas más permanentes. Shopify, la compañía canadiense detrás de muchos sitios de comercio electrónico, dijo el jueves que había cerrado dos tiendas en línea que venden gorras MAGA rojas y otra parafernalia de Trump.

“Así de rápido gira el gusano”, dijo Davia Temin, fundadora de la consultora de crisis de la ciudad de Nueva York Temin and Co. “Hay que hacer una distinción entre Trump, el presidente, sobre quien puede o no haber hecho algún comentario en el último cuatro años, y la sedición, el atentado al Capitolio que ocurrió ayer por la tarde ”.

Incluso ahora, pocas de las respuestas desafían directamente a Trump. La Asociación Nacional de Fabricantes, que generalmente se considera que apoya las políticas republicanas, instó al gabinete de Trump a considerar derrocarlo usando su autoridad de la Enmienda 25 a la Constitución de los Estados Unidos, que permite tal acción cuando se considera que un presidente no es apto para servir. El fabricante de helados Ben & Jerry's Homemade criticó a Trump en un tweet de ocho partes y lo resumió con un llamado para que renunciara o para que el gobierno lo destituyera.

Pero la mayor parte de la condena se centró de manera más genérica en los "funcionarios electos" por su papel en la perpetuación de la posición de que la elección fue fraudulenta y alentó la ira que se desbordó en el asalto mortal del centro del gobierno de Estados Unidos. Al igual que el poderoso y malvado mago Voldemort en un libro de Harry Potter, Trump fue el protagonista que no fue nombrado.

"Hoy marca un capítulo triste y vergonzoso en la historia de nuestra nación", dijo el presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, en un tuit del miércoles. “Los responsables de esta insurrección deben rendir cuentas y debemos completar la transición a la administración del presidente electo Biden. Es especialmente cuando se les desafía cuando nuestros ideales son más importantes ".

Los directores ejecutivos de International Business Machines, Coca-Cola, Pfizer, Dell Technologies Cisco Systems, United Parcel Service y General Motors hicieron declaraciones similares condenando enérgicamente los eventos sin mencionar ningún político por su nombre. La Mesa Redonda de Negocios, que está abierta exclusivamente a los directores ejecutivos, culpó de la violencia a "la perpetuación de la ficción de las elecciones presidenciales de 2020 por parte de los funcionarios electos".

"Condenamos las acciones de aquellos que fueron incitados a asaltar el Capitolio anoche", dijo el jueves el presidente ejecutivo de Stanley Black & Decker, Jim Loree, en un comunicado, sin decir quién hizo la incitación. "Creemos que aquellos que han optado por amenazar ilegalmente el funcionamiento de nuestro gobierno deben ser procesados ​​con todo el peso de la ley".

Los jefes de las firmas más grandes de Wall Street, desde JPMorgan Chase & Co. y Blackstone Group hasta Goldman Sachs Group Inc. y BlackRock Inc., también pidieron el fin de la violencia. También lo hizo el CEO de Palantir Technologies, que incluye al partidario de Trump, Peter Thiel, entre sus fundadores.

Es una situación difícil para las empresas, que incluso cuando se sienten cómodas tomando posiciones sobre temas sociales, están menos condicionadas a la participación directa en una elección presidencial de Estados Unidos, dijo Fred Foulkes, profesor de administración en la Escuela de Negocios Questrom de la Universidad de Boston.

A modo de ejemplo, American Electric Power, que está representada en la junta de la Asociación Nacional de Fabricantes, se distanció del llamado directo a la destitución de Trump. "No contribuimos a la declaración de NAM y no votamos ni aprobamos como miembro de NAM", manifestó la compañía en un comunicado. Condenó la violencia en una declaración separada.

"Si usted es uno de estos directores ejecutivos de grandes empresas, es de esperar que diga algo ahora", dijo Foulkes. "Estamos llegando al punto en el que si alguien no comenta, te preguntas '¿por qué no?'"

Incluso antes de la violencia del miércoles, la mayoría de los 33 directores ejecutivos de grandes empresas estaban de acuerdo en que Trump estaba intentando revertir una elección democrática y que los miembros del Congreso que lo asistían estaban "ayudando e incitando a la sedición", dijo Jeffrey Sonnenfeld, decano asociado senior para estudios de liderazgo en la Escuela de Administración de Yale. Hizo una encuesta a los ejecutivos sobre el tema el martes por la mañana en un “grupo de crisis” de miembros del Instituto de Liderazgo Ejecutivo de Yale.

Los ejecutivos fueron unánimes al decir que los directores ejecutivos deberían advertir a los cabilderos en privado que sus empresas ya no apoyarán a los "negadores de los resultados electorales" en el Congreso. Fue la primera encuesta unánime en 30 años para el grupo, abarcando 105 cumbres y un puñado de otras reuniones de crisis, comentó Sonnenfeld en una entrevista.

Con menos de dos semanas antes de que Trump deje el cargo, probablemente sea demasiado tarde para que las empresas hablen directamente en su contra, dijo Temin, el consultor de crisis. Ha estado aconsejando a sus clientes que sigan el libro de jugadas de condenar la violencia sin señalar al presidente.

"Si no ha hecho toda una serie de comentarios durante este período de cuatro años, no creo que sea el momento de empezar", dijo. “Ahora es el momento de reevaluar su propósito corporativo, cómo interactúa con nuestra democracia, y participar en la próxima administración de manera constructiva”.

* Con la asistencia de Ryan Beene, Mark Chediak, Joe Deaux, Max Abelson, Sridhar Natarajan, Mark Gurman, Lizette Chapman, Gerry Smith, Thomas Black, Riley Griffin y Sonali Basak.

