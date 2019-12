Erupción de volcán en Nueva Zelanda deja varios heridos

Un volcán en alta mar en Nueva Zelanda hizo erupción este lunes, hiriendo a turistas y expulsando una gran columna de humo blanco y cenizas a miles de metros en el aire.

Alrededor de 50 personas estaban alrededor de White Island cuando ocurrió el estallido, menos de las 100 que inicialmente se estimaban, dijo la policía en un comunicado.

"Algunas de esas personas han sido transportadas a la costa, sin embargo, un número que se cree que está en la isla actualmente", indicó la policía.

"De los transportados a la costa, al menos uno resultó gravemente herido", detalló.

El servicio de ambulancias St John estimó que hasta 20 personas en la isla requieren tratamiento médico, pero no pudieron confirmar la naturaleza o el alcance de las lesiones de estas. La primera ministra, Jacinda Ardern, informó en una conferencia de prensa que la situación aún se está desarrollando y no pudo confirmar si hay víctimas mortales.

"Según los informes, varias personas resultan heridas y están siendo transportadas a la costa", detalló Ardern. “Esto está evolucionando. Obviamente, en esta etapa parece ser un problema muy significativo, particularmente la escala de los afectados", abundó.

El volcán, que está a unos 48 kilómetros (30 millas) de la costa este de la Isla Norte de Nueva Zelanda, entró en erupción a las 2:11 pm hora local, y sus cenizas alcanzaron unos 3.6 kilómetros de altura, dijo la agencia gubernamental GeoNet. El nivel de alerta volcánica se elevó de dos a cuatro, antes de reducirse a tres, dijo GeoNet.

"Hemos visto una disminución constante en la actividad desde la erupción", dijo Geoff Kilgour, vulcanólogo en GeoNet, en un comunicado. "Sigue habiendo una incertidumbre significativa en cuanto a los cambios futuros, pero actualmente, no hay signos de escalada", detalló.

Se entiende que muchas de las personas que visitan White Island lo hacen en el crucero Ovation of the Seas, que atracó en el puerto de Tauranga esta mañana, informó el New Zealand Herald. El presidente ejecutivo de la compañía portuaria, Mark Cairns, dijo al periódico que entiende que la mayoría de los heridos en la erupción viajaban en ese barco.

Nueva Zelanda se encuentra en el Anillo de Fuego del Pacífico, un cinturón de actividad volcánica y sísmica que rodea el Océano Pacífico.