Plan del Brexit de Boris Johnson va a la Corte tras 'caos' en conversaciones de la Unión Europea

La estrategia Brexit de Boris Johnson ha estado en juicio desde que se convirtió en primer ministro hace ocho semanas, y el martes sus abogados la defenderán en el tribunal más alto del Reino Unido.

Tras ser criticado por un compañero líder europeo después de optar por no participar en una conferencia de prensa conjunta el lunes, Johnson verá su decisión de suspender el Parlamento bajo escrutinio en el primero de los tres días de audiencias en la Corte Suprema del Reino Unido en Londres.

"La gente piensa que de alguna manera hemos impedido que el Parlamento escudriñe el Brexit, qué tontería absoluta", dijo Johnson a la BBC en una entrevista transmitida el lunes por la noche. "El Parlamento podrá analizar el acuerdo que espero podamos hacer después del Consejo Europeo del 17 de octubre".

El desafío de Johnson se produjo después de un día de conversaciones que sugirieron que las dos partes no están más cerca de alcanzar un acuerdo Brexit.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se quejó de que el Reino Unido todavía no ha presentado ninguna propuesta concreta y el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, criticó a Johnson después de que se negó a aparecer junto a él en una conferencia de prensa.

Una ruidosa manifestación, en la que se podía escuchar a los asistentes gritando "mentiroso sucio" mientras la música sonaba, lo que hizo que el equipo de Johnson pidiera a sus anfitriones en Luxemburgo que trasladaran el evento al interior, pero la solicitud fue denegada y Johnson decidió abandonar la escena caótica.

Bettel continuó solo y, señalando el podio vacío a su lado, dijo que es hora de que Johnson "deje de hablar y actúe" para encontrar un acuerdo Brexit. El primer ministro del Reino Unido y su Partido Conservador son responsables de "el lío en el que estamos en este momento", dijo Bettel.

“Nuestra gente necesita saber qué les va a pasar dentro de seis semanas. Necesitan claridad, estabilidad y seguridad ”, dijo Bettel a los periodistas. "No se puede retener a su futuro como rehén para obtener ganancias políticas del partido".

'Escenario completo'

Fue un final ignominioso para un día que comenzó con Johnson expresando la esperanza de un acuerdo . El Reino Unido dejará la Unión Europea el 31 de octubre, y Johnson ha dicho que está decidido a abandonar el bloque para entonces, incluso si eso significa hacerlo sin un acuerdo de divorcio.

Sin inmutarse por los contratiempos del lunes, Johnson dijo que todavía está "de acuerdo cautelosamente optimista".

"El panorama general es que a la comisión le gustaría llegar a un acuerdo", dijo Johnson a la BBC en una entrevista después de las conversaciones. El presidente de la UE es "muy inteligente" y quiere un acuerdo, dijo el primer ministro. "Pero claramente va a tomar algo de trabajo".

El equipo de Juncker dijo que el Reino Unido aún no ha presentado ninguna propuesta y es su "responsabilidad presentar soluciones legalmente operativas" para permitir el libre flujo de bienes entre la República de Irlanda, que está en el bloque, e Irlanda del Norte, que está en el Reino Unido

Johnson dijo que está ofreciendo arreglos alternativos para la frontera irlandesa, el principal punto de conflicto en las conversaciones con el bloque, aunque se negó a dar detalles. "Hay un límite sobre cuánto se benefician los detalles de la publicidad antes de que hayamos hecho el trato", dijo a la BBC.

'Obedecer la ley'

Si bien el ambiente alrededor de la mesa era amigable , un avance no estaba más cerca de ser alcanzado, dijo un funcionario de la Unión Europea.

Con la paciencia que se agota en Europa, y su espacio para comprometerse estrictamente limitado, Johnson está duplicando su plan para sacar al Reino Unido del bloque sin ningún acuerdo el 31 de octubre, estableciendo un nuevo enfrentamiento con los tribunales después de esto procedimientos de la semana

Los funcionarios del primer ministro han indicado que desafiará una nueva ley diseñada para obligarlo a buscar una demora en el Brexit en lugar de permitir una división sin acuerdo el próximo mes. En cambio, se están preparando para ir a la corte para "probar" la nueva legislación.

Johnson dijo que no violaría la ley, pero no entró en detalles sobre cómo evitaría la votación en el Parlamento que requiere que solicite a la UE una extensión el 19 de octubre si no puede llegar a un nuevo acuerdo para entonces. .

"Mantendré la constitución, obedeceré la ley, pero saldremos el 31 de octubre", dijo Johnson.

La constitución estará en el centro de los procedimientos en la Corte Suprema esta semana después de que los jueces escoceses fallaron contra la suspensión del Parlamento por parte de Johnson.

Fue "un caso atroz de un claro incumplimiento de las normas de comportamiento generalmente aceptadas de las autoridades públicas", dijo el juez Philip Brodie en el fallo.

Los abogados del gobierno argumentarán que el tribunal escocés se equivocó cuando dictaminó que la suspensión de Johnson, o prórroga, del Parlamento, anunciada el 28 de agosto, tenía la intención de obstaculizar el escrutinio de los legisladores sobre el Brexit y, por lo tanto, era ilegal.

Los once jueces de la Corte Suprema también escucharán una apelación de un grupo que no logró convencer a los jueces de los tribunales ingleses de que la decisión de Johnson fue un abuso de poder. Las audiencias están programadas para el jueves y la corte no puede decidir hasta la próxima semana.

-Con asistencia de Jonathan Browning y Jonathan Stearns .