Hallan a 2 adultos y 4 niños muertos en el Río Bravo

Matamoros, Tamps.- El cuerpo de un joven salvadoreño y su pequeña hija de apenas un año y 11 meses fueron encontrados por Bomberos y elementos del Ejército Mexicano, que desde la tarde del domingo realizaban labores de búsqueda en el Río Bravo, en donde se internaron para intentar llegar a Estados Unidos.

Óscar Alberto Martínez Ramírez de 25 años y su esposa, Valeria Vanessa Ávalos de 21, llegaron desde El Salvador junto a su pequeña hija Valeria Martínez Ávalos y otros familiares, a la ciudad de Matamoros, con la intención de solicitar asilo a Estados Unidos.

Pese a que contaban con un permiso otorgado por el Instituto Nacional de Migración (INM) para transitar por el país, al llegar a Matamoros, se dieron cuenta que tendrían que esperar muchos días para que les atendieran la solicitud de asilo, por lo que, desesperados, decidieron cruzar el Río Bravo, muy cerca del Nuevo Puente Internacional Matamoros, alrededor de las 18:00 horas.

Valeria, comentó a las autoridades, que esperaban llegar a Dallas, Texas, donde tienen familiares, quienes les habían conseguido trabajo; sin embargo, al intentar cruzar el río, la corriente se llevó a su hija y su esposo, y a ella otro familiar la auxilió para regresar a la orilla y pedir ayuda.

Elementos de Protección Civil, Policía Estatal, Marina y del Ejército Mexicano, iniciaron la búsqueda sin resultados positivos hasta esta mañana, cuando muy cerca de la orilla encontraron los cuerpos del joven padre y su pequeña hija.

Hace un mes, las autoridades de Protección Civil y del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes advirtieron de los peligros de intentar cruzar este río, ya que es época de riego y las compuertas de las presas se abren, provocando que los niveles de agua se incrementen y las corrientes son muy fuertes.

Este lunes el alguacil del condado de Hidalgo, Eddie Guerra, informó que el domingo también fueron encontrados los cuerpos de tres niños y una mujer, en un área con maleza, cerca del río Grande (Río Bravo), al suroeste de Anzalduas Park, en el área de manejo de vida salvaje de Las Palomas, que se ha convertido en un punto de cruce de inmigrantes.

Las familias de migrantes han cruzado la frontera en números sin precedente en los últimos meses, alcanzando su punto más alto durante mayo, cuando fueron detenidos 84 mil adultos y niños que viajaban en grupos familiares. Desde el inicio del año, casi 500 mil migrantes han sido aprehendidos en la frontera, dejando como resultado el hacinamiento en los centros de detención de Estados Unidos.

El año pasado se registraron 283 muertes de migrantes en los 3 mil 200 kilómetros de la frontera. No se ha dado a conocer hasta el momento el número de decesos en lo que va del año.

Se cree que tres niños y un adulto procedentes de Honduras fallecieron después de que su balsa se volteó en el Río Grande en abril pasado. Habían considerado solicitar asilo pero se frustraron por la larga lista de espera para cruzar a Estados Unidos, de acuerdo con el director de un albergue que conoció a la familia.

Una niña de 6 años procedente de la India fue encontrada sin vida debido al calor extremo en Arizona a principios de este mes, y siete personas que se cree eran migrantes murieron junto a canales de irrigación paralelos a los muros fronterizos cerca de El Paso. El año pasado murieron 11 personas en condiciones similares.

El portavoz de la Patrulla Fronteriza Ramiro Cordero dijo que en años anteriores se desplegaba a agentes cerca de las canaletas y escuchaban los gritos de ayuda de los inmigrantes. Pero este año realizan otras tareas debido al gran número de personas que llegan a la frontera, algunas de ellas en mal estado de salud.

“Desafortunadamente, debido a la llegada de tantos foráneos ilegales y la necesidad de enviar agentes a realizar otras labores, como traslado y escoltas hospitalarias, no hay muchos agentes que estén disponibles para escuchar los gritos de ayuda”, dijo en un comunicado.

El gobierno del presidente Donald Trump también ha sido duramente criticado por quienes creen que ha asumido una postura demasiado estricta con los voluntarios que ayudan a los inmigrantes al dejarles envases con agua en el desierto y proporcionándoles asistencia médica.

El Departamento de Justicia procesó a un voluntario del grupo de ayuda No More Deaths (No más muertes) por cargos de conspiración por darles agua, alimentos y hospedaje a dos migrantes el año pasado.

El acusado enfrentaba hasta 20 años de prisión, pero el caso culminó en un juicio nulo a principios de este mes, después de que el jurado no pudo alcanzar un veredicto.