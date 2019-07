En vilo, investidura de Sánchez, al romper PSOE y Unidas Podemos

A pocas horas para la decisiva votación de la investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, fracasaron las negociaciones del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP) para formar Gobierno, ante la falta de un acuerdo sobre el reparto de ministerios, informaron ambos partidos.

UP acusó al PSOE de romper todos los puentes y señaló que, si bien apuesta por un Gobierno de coalición, no será “a cualquier precio” y no aceptará estar sin más competencias sociales de las que los socialistas les han ofrecido.

Iglesias pedían una vicepresidencia que coordinara cinco ministerios: Derechos Sociales, Igualdad y Economía de los Cuidados; Trabajo, Seguridad Social y Lucha contra la Precariedad; Transición Energética, Medioambiente y Derechos de los Animales; Justicia Fiscal y Lucha contra el Fraude, y Ciencia, Innovación, Universidades y Economía Digital.

El planteamiento era “inaceptable” afirmaron fuentes del PSOE. “Querían su propio Gobierno, un cogobierno, y no se han movido un ápice. Querían todos los ingresos, al pedir Hacienda, y más de la mitad de los gastos. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué le quedaría al PSOE, que es el partido que ha ganado las elecciones?”. explicaron fuentes a la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo.

En un tuit, Calvo afirmó que “nunca desde el PSOE haríamos propuestas que puedan ser calificadas de florero. Nuestras políticas son progresistas y feministas”.

En la sesión de hoy en el Congreso, Sánchez necesitará más votos a favor que en contra de los 350 legisladores para ser investido, de fracasar llamaría a comicios para el 10 de noviembre.