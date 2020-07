En vilo, acuerdo para relanzar economía de Unión Europea tras pandemia

Bruselas.- Las conversaciones de la Unión Europea para acordar un presupuesto sin precedentes de 1.85 billones de euros y un fondo de recuperación por el coronavirus iniciaban su tercera jornada con una advertencia de la canciller de Alemania, Angela Merkel, de que la cumbre de 27 líderes podría terminar sin acuerdo.

Las negociaciones han dejado sobre la mesa las diferencias en el bloque de 27 naciones, y la tradicional alianza francoalemana está teniendo problemas para marcar la pauta. “Aún no sabría decir si habrá una solución”, dijo Merkel a su llegada para un nuevo día de negociaciones, en lo que iba a ser una cumbre de dos días en Bruselas. “Hay mucha buena voluntad, pero también hay muchas posiciones. Me sumaré a los esfuerzos para conseguirlo. Pero podría no haber resultados”.

Merkel y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, abandonaron el sábado por la noche las discusiones con un grupo de países liderados por Holanda, que quieren limitar la cantidad de subvenciones otorgadas a los países más afectados por la pandemia. “Se largaron de mal humor”, dijo el primer ministro de Holanda, Mark Rutte, tras la marcha de Merkel y Marcon. “El hecho de que sigamos hablando demuestra que todos tenemos optimismo”.

Rutte es el líder de los Cuatro Frugales: Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia. Él y su pequeño grupo de aliados quieren asociar reformas del mercado laboral y reformas de pensiones a las ayudas europeas, así como un “freno” que les permita monitorear y, si es necesario, paralizar proyectos financiados con el fondo. También quieren asociar la entrega de fondos y el Estado de derecho, una cláusula dirigida a países como Polonia y Hungría, donde, según muchos en la UE, se están erosionando las garantías democráticas. Agencias