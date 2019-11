¿En qué consiste la celebración del Día de Acción de Gracias en EU?

El Día de Acción de Gracias es una de las celebraciones más importantes en Estados Unidos y se festeja anualmente el cuarto jueves de noviembre con la intención de dar gracias por lo que se tiene.

El origen de esta celebración, de acuerdo con History Channel, se remonta a 1621, cuando los ingleses recién llegados a Plymouth, hoy Massachusetts, y los indios Wampanoag que ahí radicaban, se reunieron para celebrar por la cosecha del otoño. Esa cena se considera el primer Día de Acción de Gracias de la historia.

Los peregrinos ingleses habrían organizado la reunión para agradecer a los indios por las técnicas de cultivo que les habían enseñado y los resultados de las mismas.

Pero la celebración de Acción de Gracias y su designación oficial como día feriado en Estados Unidos inició en 1863, cuando fue procalamada por el entonces presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln.

La propuesta la impulsó, según History, la escritora Sarah Josepha Hale, quien además era defensora de la educación de las mujeres. En 1827 escribió una novela llamada ‘Northwood: A Tale of New England’, en la que incluía un capítulo entero sobre la tradición que ya era popular en algunas partes de Estados Unidos.

Luego de años de cabildeo de Hale, Lincoln proclamó la celebración oficial del Día de Acción de Gracias el primer jueves de diciembre, fecha que se adelantó al cuarto jueves de noviembre en 1939 por el expresidente Franklin Roosevelt, con la intención de extender el periodo de compras navideñas y estimular la actividad económica durante la gran depresión.

Actualmente la cena de esta celebración consta de un pavo relleno de frutas y vegetales, salsa de arándanos, puré de papas e incluso existe quien incluye pescados y mariscos al menú.

La razón de que el pavo sea el protagonista de la cena es que en aquellos años estos animales salvajes eran abundantes en la región por lo que se decidió enviar a cuatro cazadores por pavos suficientes para los asistentes al primer Día de Acción de Gracias, es decir, no se trató de pavos domésticos. Otras aves que se ofrecieron, según History Channel fueron los patos, pero con el tiempo el pavo fue el único que prevaleció en la tradición.

NFL la 'nueva tradición' en Acción de Gracias

Una parte importante de la celebración, en la actualidad, entre la mayoría de las familias estadounidenses es ver el futbol americano de la NFL.

La NFL celebra un partido cada jueves por la noche para abrir la semana de actividades, pero en 'Thanksgiving' se juegan tres. Este jueves se disputarán los partidos Dallas vs. Buffalo, Nueva Orleans vs. Atlanta y Detroit vs. Chicago.

De acuerdo con la web oficial de la NFL, el primer partido que se jugó ya con la liga constituida en esta celebración ocurrió en 1934 entre los Leones de Detroit y los Osos de Chicago, partido que también se jugará este jueves 28 de noviembre.

Por ello, según la NFL, los Leones participarán este año en su juego número 80 en el marco de esta celebración.

Otro equipo que decidió jugar en el Día de Acción de Gracias fueron los Vaqueros de Dallas, que en 1966 tomaron la invitación de la NFL para disputar un partido ese día. Los equipos no estaban interesados porque consideraban que el espacio televisivo del jueves por la tarde no les traería la audiencia suficiente, ya que la gente se encontraría preparando sus cenas en lugar de ver televisión.

Pero la apuesta de Dallas resultó. Tex Schramm, quien entonces era el gerente general del equipo, aceptó la propuesta de la NFL y el éxito fue tal que hoy aún es conocido como ‘El Equipo de América’, narra la NFL en su sitio. Dallas jugará este jueves ante los Bills de Buffalo.

No laven los pavos: recomiendan en EU

En Estados Unidos están recomendando no lavar los pavos antes de meterlos al horno para evitar la propagación de gérmenes.

Los expertos dicen que hay que lavar los arándanos y papas, pero lavar el pavo podría propagar sus gérmenes en el fregadero de la cocina o en la comida que esté cerca. Sin embargo, ha sido todo un reto convencer a los cocineros para que dejen de enjuagar las aves crudas.

"Si nuestra madre lo hizo y nuestra abuela lo hizo, y de repente el gobierno recomienda no lavar el pavo, podría tardar en darse el cambio”, dijo Drusilla Banks, quien enseña higiene para alimentos en la Universidad de Illinois.

Los gérmenes están presentes en las tripas de aves de corral sanas. La creencia es que nadie come ave cruda y que cocinarlas bien matará las bacterias.

La recomendación del consejo del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) de no lavar las aves crudas es relativamente nueva y quizás no se haya entendido porque va en contra de la creencia arraigada de lavar las cosas, dijo Banks.

Con información de AP*