En llamada con presidente de Ucrania, Trump arremete contra Angela Merkel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apuntó a un objetivo conocido en su conversación telefónica de julio con el líder de Ucrania: la canciller alemana, Angela Merkel.

Antes de suplicar al presidente Volodymyr Zelenskiy que investigara al exvicepresidente Joe Biden, su rival político, Trump arremetió contra los europeos, y Alemania en particular.

Estados Unidos hace “mucho más que los países europeos” por la ex República Soviética, dijo, y agregó que “Alemania no hace casi nada por ustedes”, “todo lo que hacen es hablar”.

“Cuando conversé con Angela Merkel, ella habló de Ucrania, pero no hace nada”, comentó Trump a Zelenskiy según una transcripción no editada que se desclasificó de la llamada telefónica del 25 de julio. Un portavoz de Merkel declinó realizar comentarios.

Trump señaló esto incluso después de haber detenido la ayuda militar antes de la llamada telefónica.

Zelenskiy respondió que Trump tenía “toda la razón”, y criticó a Merkel y al presidente francés, Emmanuel Macron, por no hacer lo suficiente para imponer sanciones contra Rusia, que respalda a los separatistas en el este de Ucrania.

“Hablé con Angela Merkel y me reuní con ella”, declaró el líder ucraniano. “También me reuní y hablé con Macron y les dije que no estaban haciendo todo lo que debían hacer en torno los temas relacionados con las sanciones”.

Alemania y Francia han liderado los esfuerzos para negociar la paz en el este de Ucrania como parte del acuerdo de 2015 con Rusia conocido como el Protocolo de Minsk.

Lejos de aumentar la ayuda militar a Ucrania, Merkel se ha opuesto firmemente a ese tipo de envíos y ha insistido en que la medida solo agravaría un conflicto armado con las fuerzas rusas.