En EU puede haber un fenómeno como el fraude electoral que vivió México en 1988: Jorge Castañeda

Estados Unidos podría tener un fenómeno como el fraude electoral que se registró en México en las lecciones de 1988, estimó el escritor y profesor en la Universidad de Nueva York, Jorge Castañeda.

"Es cierto que puede haber un fenómeno el 3 y 4 de noviembre como lo que vimos en México en 1988, cuando Bartlett lleva a cabo, por instrucciones de Miguel de la Madrid, el fraude electoral inicial. Cuando llegaban primero los resultados del DF y del Estado de México, cuando Cuauhtémoc (Cárdenas) iba ganando, detienen el conteo, o por lo menos, la divulgación de los resultados del conteo porque iban a generar la impresión de que estaba ganando la elección, Cuauhtémoc Cárdenas, y ¿cómo lo echas para atrás, después?", detalló.

"Eso puede suceder con Trump, que él salve la noche y diga 'yo no sé, de los que han votado hoy, yo voy ganando y ya gané'. Pues sí, nada más que la diferencia es que en Estados Unidos hay instituciones, en México no había (en ese año). Puede ser que Trump diga eso, puede ser que mucha gente se quede con esa impresión el 3, 4 y 5 de noviembre, pero por ahí del 11 de noviembre va a terminar el conteo en los 50 estados", añadió.

Detalló que aunque Donald Trump podría ganar el voto popular, Joe Biden se podría llevar los del Colegio Electoral.

"Si Biden tiene más votos, a lo mejor no será presidente hasta el 15 de noviembre, recuerden que Bush no lo fue, si no me equivoco, hasta el primero de diciembre", detalló.

En su nuevo libro, Jorge Castañeda detalla cómo los cambios en Estados Unidos durante los últimos 30 o 40 años explican la división, la desigualdad, la violencia y el racismo actuales en el país.