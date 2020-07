El poder 'eco-friendly' en tu billetera: tus tarjetas e inversiones hacen match con la sostenibilidad

La próxima frontera en finanzas sostenibles está literalmente en tu billetera. Si bien hemos visto que 30 billones de dólares en activos fluyen hacia una inversión sostenible, todo lo demás, desde el gasto del consumidor hasta las tarjetas de crédito y la banca tradicional, representa una parte más grande del pastel de la Inversión Socialmente Responsable.

El problema va más allá de descubrir qué tan ecológicas son las compras diarias: ahora, se trata de qué tipo de futuro están financiando tus depósitos bancarios y tarjetas de crédito.

Morgan Stanley se convirtió esta semana en el primer banco de Estados Unidos en unirse a un grupo de contabilidad de carbono destinado a rastrear cómo sus préstamos aportan para hacer frente al cambio climático. El Banco de Occidente de BNP Paribas, que ya tiene políticas estrictas sobre el financiamiento de combustibles fósiles y tabaco, lanzó una cuenta corriente de acción climática que viene con una herramienta de seguimiento de carbono para averiguar si has comprado en alguna tienda sostenible. Incluso tiene una tarjeta biodegradable.

Mastercard anunciará el miércoles un plan para trabajar con 60 instituciones financieras para emitir tarjetas de crédito hechas de plástico reciclable, biodegradable o fabricada con plástico hecho a base de elementos del océano. (Según los cálculos de la compañía, cada año se producen 6 mil millones de tarjetas de pago, y colectivamente contribuyen 5.7 millones de toneladas de plástico adicional a los vertederos cada año a medida que se reemplazan).

Independientemente de las tarjetas reales en tu billetera, "se trata de democratizar el acceso a finanzas sostenibles", dijo Ben Stuart, director de marketing de Bank of the West. Por supuesto, existen desafíos para la banca verdaderamente sostenible o el seguimiento del carbono de todas sus compras (tu tarjeta de crédito no puede saber si compró una hamburguesa de carne o vegana). Aún así, es un paso para hacer que las elecciones financieras sostenibles sean más accesibles. Hasta hace poco, la inversión de impacto y la inversión sostenible generalmente se encontrabas limitadas para los inversores ricos que podían cumplir con los mínimos de grandes cuentas y hacer apuestas arriesgadas.

“Si piensas en Inversión Socialmente Responsable, la sostenibilidad y la vida financiera de las personas y solo lo ves en términos de inversión, te estás dirigiendo a un segmento muy estrecho del país: la gente gasta 36 mil millones de dólares al día como consumidores y ese es un impacto mucho mayor que los dólares que se invierten cada día", dice Andrei Cherny, director ejecutivo de Aspiration Bank. Su banco con sede en California ofrece productos que permiten a los clientes plantar árboles con sus compras o comprar compensaciones de carbono.

"Hay muchas personas que piensan en la sostenibilidad y la ética cuando toman decisiones diarias sobre la ropa o las proteínas que quieren comprar, el café que beben o su automóvil", dice Cherny. "Pero luego no se dan cuenta de que sus tarjetas de crédito bancarias y depósitos están teniendo un impacto mucho peor en el planeta".

Emily Chasan escribe el boletín de Good Business sobre inversores conscientes del clima y las fronteras de la sostenibilidad*