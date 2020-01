El fugitivo Carlos Ghosn tiene historias que contar y marcadores que arreglar

Carlos Ghosn ha pasado más de un año atrapado en una odisea legal japonesa que ha paralizado el mundo del automóvil y ha arrojado su vida al caos. Ahora, después de haber escapado audazmente de Japón al Líbano, es un fugitivo internacional.

Pero el ejecutivo también es libre de decir lo que piensa, sin filtros legales, por primera vez desde su arresto sorpresa en el aeropuerto de Haneda en noviembre de 2018. Y esto parece probable: el exjefe de Nissan y Renault tiene historias que contar y marcadores que arreglar.

Está en juego todo el legado de Ghosn. ¿Será recordado como el brillante gerente de reducción de costos que rescató a Nissan y construyó una de las alianzas automotrices más poderosas de la industria? ¿O será solo otro nombre en una sala de infamia de fugitivos de cuello blanco?

Ghosn dijo en su declaración del Líbano el martes que "finalmente se comunicaría libremente con los medios de comunicación y que espera comenzar la próxima semana". Así que prepárese para lo que probablemente sea un asalto de relaciones públicas que sacudirá algunas jaulas en Japón y Francia. Ghosn está planeando una conferencia de prensa el 8 de enero en Beirut, informó el periódico Yomiuri .

Basado en declaraciones de Ghosn y su esposa Carole, aquí hay una guía de lo que puede estar en este 'negocio'.

Sistema legal de Japón

"No he huido de la justicia", dijo Ghosn en la primera declaración por correo electrónico después de su notable salida de Japón. "He escapado de la injusticia y la persecución política". Una acusación aún más sólida del sistema legal de la nación es probable en las próximas semanas.

El arresto de Ghosn revivió las preocupaciones de larga data sobre la justicia del sistema judicial de Japón, donde los fiscales pueden interrogar a los sospechosos repetidamente sin que sus abogados estén presentes y disfrutar de una tasa de condena de casi el 100 por ciento.

Según los términos de la fianza del ejecutivo, los tribunales restringieron el contacto con su familia. En su declaración del 31 de diciembre, Ghosn llamó al sistema de justicia japonés manipulado y dijo que sus "derechos humanos básicos" habían sido negados, incluida la presunción de inocencia. Esos son temas que seguramente habría puesto en el escenario mundial si su caso hubiera sido juzgado.

Trinidad impía

Durante meses, los abogados de Ghosn han estado argumentando que todos los cargos contra su cliente eran falsos, el resultado de una amplia conspiración entre funcionarios nacionalistas de Nissan, fiscales japoneses y el propio gobierno.

El objetivo, según Ghosn, era difamarlo para evitar que el ejecutivo integre aún más a Nissan y al Renault de Francia, un plan que amenazó la autonomía del fabricante de automóviles japonés y se opuso con vehemencia a los altos cargos del oficialismo de Tokio.

Asesinos corporativos

En abril, Ghosn fue detenido antes de una conferencia de prensa programada, lo que provocó que su campamento publicara un video pregrabado para tal eventualidad.

En él, Ghosn habló de varios ejecutivos de Nissan que, según él, se volvieron contra él para promover sus propios intereses. El video original nombró a la gente; ese segmento fue editado en la versión lanzada al público.

“Estoy hablando de unos pocos ejecutivos que, obviamente por sus propios intereses y por sus propios temores egoístas, están creando una gran destrucción de valor. Nombres? Los conoces”, insinuó Ghosn en su video. Ahora, Ghosn puede estar realmente listo para revelar nombres.

La diapositiva de Nissan

En su video, Ghosn también criticó a la gerencia de Nissan por el bajo desempeño de la compañía, diciendo que perdieron de vista la necesidad de avanzar en la alianza con Renault.

"Estoy preocupado porque obviamente el rendimiento de Nissan está disminuyendo, pero también estoy preocupado porque no creo que haya ninguna visión para la alianza que se está construyendo", dijo Ghosn en el video.

Las ganancias de Nissan han caído al nivel más bajo en una década y la acción fue la que tuvo el peor desempeño en el índice Bloomberg World Auto Manufacturers Index el año pasado (la segunda peor fue Renault), por lo que puede llegar a esa nota nuevamente.

Establecimiento francés

En varias entrevistas, la esposa de Ghosn, Carole, arremetió contra el establecimiento francés por no hacer más para ayudar al exjefe de Renault, que también es ciudadano francés.

En una entrevista con el Journal du Dimanche, dijo que el presidente Emmanuel Macron no ha respondido a sus súplicas de ayuda. "El silencio del Palacio del Elíseo es ensordecedor", dijo. “Pensé que Francia era un país que defendía la presunción de inocencia. Todos han olvidado todo lo que Carlos hizo por la economía de Francia y por Renault".

Queda por ver qué puntos de conversación Ghosn golpeará más fuerte. Sin embargo, esto está claro: es un luchador y tiene todo que perder si no puede avanzar en la guerra de relaciones públicas. Eso sugiere que su enfoque no será sutil.

- Con asistencia de Yuji Okada*