El equilibrio 'trabajo-vida' cambió con la pandemia de COVID-19: la salud mental se agota

Cuando se trata de ayudar a los empleados a equilibrar las horas de trabajo con la relajación, el director ejecutivo de Acuity Insurance, Ben Salzmann, tiene una herramienta única a su disposición: una rueda de la fortuna de 20 metros.

Antes de que ocurriera la pandemia, Salzmann encendía regularmente este elemento básico de un parque de diversiones dentro de la sede de la compañía en Sheboygan, Wisconsin. Aproximadamente dos veces al mes, los empleados fueron invitados a traer a sus familias a dar un paseo o dos mientras se servían bebidas y comida.

Los eventos sociales después del trabajo como estos han sido el sello distintivo de las empresas que buscan elevar la moral de los empleados y fomentar un sentido de comunidad. Pero como todos sabemos muy bien, esos días han terminado por ahora, y las compañías interesadas en mantener a los trabajadores contentos y productivos enfrentan un desafío sin precedentes. Incluso entre los empleadores que los trabajadores dicen que manejan mejor el equilibrio entre la vida laboral y personal, adaptarse al mundo del trabajo desde casa ha sido una lucha.

"Algunas de [las mejores compañías para el equilibrio entre la vida laboral y personal] tienen políticas realmente excelentes de tiempo libre remunerado, horarios de trabajo flexibles, buena licencia parental y sabáticos", dijo Amanda Stansell, analista de investigación sénior en el sitio web de Glassdoor. Pero a medida que los trabajadores se trasladaron al trabajo remoto, el espíritu de los eventos en persona y la cultura de la empresa necesitaban recrearse en casa.

Acuity es una de esas compañías de Estados Unidos consideradas de las mejores para el equilibrio entre la vida laboral y personal, según datos de Glassdoor desde el 1 de julio de 2019 hasta el 30 de junio de 2020. Agencia de personal de TI Digital Prospectors, desarrollador de software de contabilidad Sage Intacct, proveedor de encuestas en línea SurveyMonkey, la firma de software Slack Technologies y el entrenador de seguridad digital KnowBe4 también se encuentran entre los mejor calificados.

Algunos están adoptando enfoques muy diferentes para mantener su reputación de amigable con los trabajadores, pero un tema constante ha sido asegurarse de que los empleados se tomen un tiempo libre. Ya sea porque no pueden irse de vacaciones reales por temor a las infecciones o simplemente temen perder su trabajo cuando decenas de millones de estadounidenses están desempleados, muchos trabajadores simplemente no dejan de trabajar en un momento en que el estrés y el agotamiento probablemente no funcionen.

Este año es diferente a cualquier otro en la memoria reciente cuando se trata del lugar de trabajo estadounidense. La pandemia de COVID-19 ha provocado 4.3 millones de infecciones confirmadas y más de 148 mil muertes en EU, cifras que se espera que sigan aumentando. Para algunos trabajadores, ha significado una transición sin precedentes para trabajar desde casa.

Los gerentes de recursos humanos dijeron que la flexibilidad de horarios y el apoyo a los padres que trabajan han sido soluciones populares, según una investigación publicada en el MIT Sloan Management Review en junio. Ampliar las políticas de tiempo libre y ayudar a los empleados a gestionar mejor las cargas de trabajo fueron enfoques menos comunes. Algunas compañías dijeron que incluso están contemplando cambios permanentes lejos del trabajo de oficina a tiempo completo.

La salud mental se ha vuelto más importante. SurveyMonkey, con sede en San Mateo, California, dijo que agregó variantes internas para el aislamiento social, el agotamiento potencial y la ansiedad. La compañía dijo que también proporciona servicios de salud mental, así como "programas de asistencia para empleados" que brindan apoyo familiar, asistencia legal y financiera.

La empresa aprovechó su fortaleza, diseñando cuestionarios para sus propios empleados que preguntan cómo se están adaptando para trabajar de forma remota. La compañía ha alentado a los trabajadores a tomar descansos para evitar la fatiga de las videoconferencias y proporcionó un bono de 500 dólares para establecer una oficina en casa.

El pago también puede cubrir servicios de cuidado infantil y otro tipo de apoyo para el cuidado de dependientes, como enfermeras a domicilio y suscripciones académicas para la educación en el hogar, dijo la compañía.

SurveyMonkey también tiene una política de licencia ilimitada llamada "tiempo libre responsable pagado", donde los empleados deciden cuántos días de vacaciones deben tomar. Sin embargo, tales políticas a veces pueden hacer que los trabajadores no se tomen un tiempo libre, en lugar de arriesgarse a que se considere que toman demasiado. La compañía buscó aliviar este problema de alguna manera dando a los empleados unos pocos días para usar antes de finales de junio.

Alrededor del 70 por ciento de los empleados aprovecharon la política, dijo Janelle López, directora sénior de personas en SurveyMonkey. (La compañía dijo que no ha extendido este beneficio hasta julio).

Desde abril, todos los empleados de Slack, con sede en San Francisco, tienen un viernes libre una vez al mes, un cambio que la compañía dice que mantendrá hasta fin de año (y que funciona porque sus empleados están repartidos en diferentes regiones del mundo).

Cuando el CEO de la compañía se tomó una semana libre, alentó a quienes estaban debajo de él a hacer lo mismo, dijo Robby Kwok, vicepresidente sénior de personal en Slack. "Si sus líderes no se toman tiempo libre, no importa cuántas veces les diga a la compañía ['tómate un tiempo libre']", dijo Kwok.

La definición de Kwok de equilibrio trabajo-vida se reduce a que los empleados tengan la flexibilidad que necesitan para hacer espacio para ambos. En estos días, significa cosas como pasar tiempo con sus hijos en la mañana y luego trabajar hasta la tarde para recuperar las horas. Slack también creó "tiempo libre de emergencia" para que los empleados puedan lidiar con los problemas que surgen durante la pandemia sin agotar sus días de vacaciones, dijo.

Una de las formas tradicionales de ver el equilibrio entre el trabajo y la vida es cuán tranquilos pueden desconectarse los empleados, una propuesta especialmente difícil en el entorno de trabajo desde el hogar. En Slack, eso significa decirle a cada nuevo empleado que deben usar la función "No molestar" de la plataforma de comunicación para que otros sepan que no están disponibles y que no se avergüencen de ello.

"Culturalmente, lo hicimos muy aceptable", dijo Kwok. "Todos, desde el CEO hasta el último empleado, todos lo saben".

Cuando la pandemia finalmente retroceda, dijo Kwok, espera que los empleados quieran mantener su nueva flexibilidad, integrando aún más las opciones de trabajo desde el hogar en el empleo diario posterior a la pandemia.

Si bien algunos trabajadores han convertido sus trayectos a la oficina en más tiempo para ellos, hay otras formas en que el trabajar desde casa ha hecho que la vida sea más estresante. Una de ellas es pasar más tiempo saltando de una reunión virtual a otra durante todo el día.

Matt Martin, CEO de la compañía de software Clockwise, dijo que sus 25 millones de usuarios, principalmente de compañías de tecnología, pasan en promedio 12 por ciento más tiempo en reuniones por semana desde que comenzó la pandemia.

La firma de software Sage Intacct dijo que encontró una manera simple de lidiar con esta manía de reunión virtual: dígales a los empleados que programen cada reunión de cinco a 10 minutos después de la hora que planearon originalmente. Carmen Cooper, directora sénior de operaciones de personas en la compañía con sede en San José, California, dijo que es un cambio que planean mantener cuando regresen a la oficina.

En Acuity, la rueda de la fortuna refleja un componente clave del esfuerzo previo a la pandemia de la compañía para lograr el equilibrio entre la vida laboral y personal: las actividades. Desde escalar paredes hasta mantener un gimnasio e incluso clubes, la aseguradora los usó para levantar la moral y brindarles a los trabajadores una forma de recargarse. Sin embargo, no se tradujeron demasiado bien en el mundo del COVID-19.

Ahora, esos paseos en la rueda de la fortuna han sido reemplazados por tarjetas de regalo para restaurantes y compras locales (y en línea). Los servicios de gimnasio se han convertido en clases virtuales, dijo la compañía.

Acuity afirma que la productividad y la tutoría realmente han mejorado desde que comenzó el trabajo remoto, hasta el punto de que Salzmann recientemente les dijo a los empleados que podían seguir haciéndolo permanentemente si lo deseaban.

En la firma de ciberseguridad KnowBe4, la pandemia también ha impulsado la cultura del trabajo en línea. Erika Lance, vicepresidenta sénior de operaciones de personas, dijo que comenzaron a ofrecer clases virtuales diarias, como kickboxing y yoga, a través de la intranet de la compañía. Los gerentes incluso les piden a los empleados que compartan fotos de sus nuevos "compañeros de trabajo", ya sean niños o caninos.

"Creo que la comunidad virtual seguirá viva e incorporada a la comunidad en persona", dijo Lance.

Si bien la empresa con sede en Clearwater, Florida, no se apresura a regresar a la oficina, Lance dijo que cuando hagan la transición, deberán acomodar a los empleados que requieren un entorno de trabajo más flexible. Pero eso no parece ser pronto: están planeando un evento de manejo para Halloween, con el tema de Alicia en el país de las maravillas.