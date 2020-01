Toma 2: así se realiza segunda sesión del 'impeachment' contra Trump en Senado de EU

El día 2 del juicio político contra el presidente Donald Trump arrancó este miércoles en el Senado de Estados Unidos.

En la primera sesión, que culminó hasta la madrugada de este miércoles, los senadores votaron por el conjunto de reglas que definen cómo se llevará a cabo el proceso.

Tanto los fiscales demócratas como los abogados del presidente de EU tendrán 24 horas para presentar sus argumentos, repartidas en tres días, a los 100 senadores que actúan como el jurado del proceso.

A continuación presentamos los hechos más relevantes. Las horas están indicadas en el tiempo de la Ciudad de México.

20:45 horas - Termina la sesión de este miércoles

El juicio político continuará el jueves a las 13:00 horas de Washington, 12:00 horas tiempo de México.

20:30 horas - Schiff acude al 'suspenso'

A medida que el caso de la fiscalía se extendía hasta la noche, Schiff presentó un caso particular para obtener más pruebas.

Habló sobre un raro cable directo desde Bill Taylor, anteriormente el principal diplomático de Estados Unidos en Ucrania, enviado al Secretario de Estado Michael Pompeo, expresando su preocupación por la ayuda de seguridad para Ucrania.

Schiff luego preguntó a una cámara del Senado absorta si querían escuchar lo que decía, y agregó después de una pausa: "Me gustaría leerlo ahora mismo. Excepto que no lo tengo porque el Departamento de Estado no lo permitirá ".

Utilizó la misma táctica en varios otros puntos en su presentación con respecto a otros documentos y testimonios de testigos. Cada vez, Schiff preguntó a los senadores si les gustaría saber más sobre el punto que estaba haciendo, instándolos a votar a favor de las citaciones.

"Hay documentos que prueban esto", dijo Schiff.

20:15 horas – Restan cerca de 20 minutos: Schiff

El representante Adam Schiff, gerente principal del juicio político, dijo a los senadores que quedan alrededor de 20 minutos para terminar la sesión de esta noche.

Dijo que el juicio pasa por una etapa en la que la defensa de Trump busca ocultar un esquema corrupto del mandatario”.

19:00 horas - Defensa de Trump, flexible en tiempos

La defensa de Trump aún no define cuánto tiempo tomará para presentar sus argumentos, dijo Jay Sekulow.

“Cuando estás en un procedimiento como este, tienes que ser flexible, tienes que ser fluido y es lo que estamos haciendo”, dijo.

Sobre la posible asistencia de Trump a alguna de las instancias del juicio en el Senado, Sekulow dijo que no es muy posible.

“Su consejo podría recomendarle no hacerlo. No es el modo en el que se hacen este tipo de cosas. No es lo que debería hacer un presidente”, dijo.

18:30 – Se reanuda la sesión

Adam Schiff regresó al podio del Senado y reanudó los argumentos iniciales de los demócratas.

Schiff, uno de los siete gerentes del juicio político, indicó que se hará el mayor esfuerzo de parte de los demócratas para empujar las acusaciones.

17:45 horas- Van a receso

Los Senadores tomarán un receso de 30 min para cenar. En Washington son las 16:45 horas.

17:30 horas – Manifestante interrumpe brevemente el juicio

El Senado tuvo que detener brevemente el juicio debido a una interrupción. Se escuchó a un manifestante gritar aunque no está claro lo que él o ella decía.

El presidente del tribunal, John Roberts, cedió como una forma de restablecer el orden y el gerente de la Cámara, Hakeem Jeffries, continuó hablando.

17:00 horas – Abogado de Trump, ‘operador de sangre fría’

Hakeem Jeffries, elegido como ‘manager’ de la Cámara de Representantes en el juicio, señaló a Rudy Giuliani, abogado personal de Trump, como un ‘operador político de sangre fría’.

“Giuliani no es el secretario de Estado, no es un embajador, no es miembro del cuerpo diplomático. Es un operador político de sangre fría para la campaña de reelección de Trump. Por eso fue mencionado varias veces en la llamada telefónica del 25 de julio y es evidencia de las intenciones corruptas de parte del presidente”, dijo.

16:06 horas - Defensa de Trump advierten que irán 'con todo'

El abogado de Trump, Jay Sekulow, adelantó que el equipo de defensa del presidente planea "desafiar agresivamente" el caso a favor de su destitución después de que los fiscales demócratas terminen su presentación.

"Hay muchas cosas que me gustaría refutar y refutaremos", dijo a los periodistas después de la presentación de apertura de Schiff.

Los demócratas han argumentado que Trump abusó de su poder presionando a Ucrania para que investigara a su rival político.

Sekulow explicó que Schiff acusó a Trump de un quid pro quo al vincular la ayuda de seguridad con las investigaciones que quería de Ucrania, pero el abogado instó a los periodistas a "notar lo que no está en los artículos de juicio político: acusaciones o acusaciones de quid pro quo. Eso es porque no existen".

Los cargos de juicio político no contienen la frase quid pro quo, pero hacen referencia a que hubo un intercambio al señalar que Trump "condicionó dos actos oficiales".

Sekulow no aclaró si el equipo de Trump usará las 24 horas asignadas bajo las reglas del juicio para presentar su caso.

15:32 horas - Schumer descarta haber pactado no llamar a testigos con los republicanos

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, descartó haber hecho un trato con los republicanos para no llamar a testigos durante el juicio político con lo que se protegería a Joe Biden, quien busca la candidatura demócrata, de una posible aparición en el estrado del Senado que lo perjudique.

Algunos republicanos han sugerido que podrían estar abiertos a llamar a testigos, como el jefe de gabinete interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, y el exasesor de seguridad nacional, John Bolton, solo si a ellos se les permite citar a Joe y Hunter Biden, así como al informante de la Agencia de Seguridad Nacional.

"Ese intercambio no está sobre la mesa", remarcó Schumer a periodistas.

El senador republicano Mike Braun de Indiana dijo que sin un acuerdo sobre testigos, los republicanos no aceptarán que se llame a ninguno.

"La idea de los testigos no llegará a ninguna parte si no es recíproca", resaltó.

Braun sugirió que Biden debería decirle al Senado si orquestó el despido de un fiscal de Ucrania para beneficiar a su hijo, que formó parte de la junta de la compañía ucraniana de gas natural Burisma.

Biden ha negado eso y la acusación ha sido ampliamente desmentida. No obstante, el antiguo puesto de Hunter Biden en Burisma ha generado dudas sobre si se benefició del papel de su padre como vicepresidente.

Biden dijo este miércoles en Osage, Iowa, que no estaría de acuerdo con tal acuerdo porque "este es un tema constitucional".

"No vamos a convertirlo en una farsa o un teatro político. No voy a jugar su juego", enfatizó Biden.

15:08 horas - Senadores no pueden 'estarse quietos'

Varios senadores parecían inquietos durante las más de dos horas que duró la declaración de apertura de Schiff, parándose de sus lugares e incluso saliendo de la Cámara del Senado a pesar de que se les dijo que permanecieran en sus lugares durante todo el juicio.

Jim Risch, de Idaho, y varios otros republicanos se retiraron. Al final, media docena de legisladores decidieron salirse, incluidos Roy Blunt de Missouri y otros líderes del partido.

Los republicanos Kevin Cramer de Dakota del Norte; Lamar Alexander de Tennessee; John Barrasso de Wyoming; Jerry Moran de Kansas, y Ben Sasse de Nebraska estuvieron parados en la parte trasera de la cámara por un tiempo.

El senador Bernie Sanders, quien busca la candidatura demócrata a la Presidencia de EU, salió del recinto y pasó 10 minutos en el cuarto que los demócratas tienen en el Senado. Otros legisladores hicieron lo mismo, incluyendo a Mark Warner de Virginia y Joe Manchin de Virginia Occidental.

Manchin y Cory Booker de Nueva Jersey permanecieron juntos en la parte de atrás y conversaron, a pesar de que el sargento de armas ordena diariamente a los senadores que "guarden silencio bajo pena de encarcelamiento".

14:18 horas - Encuesta muestra que 63% piensa que Trump probablemente rompió la ley

El 63 por ciento de los estadounidenses cree que Trump definitivamente o probablemente ha hecho cosas que son ilegales, ya sea en su actual cargo o cuando se postuló para presidente, según una encuesta del Centro de Investigación Pew. De ese número, el 38 por ciento dice que definitivamente ha hecho algo ilegal y el 25 por ciento dice que probablemente sí.

Además, el 70 por ciento considera que definitivamente o probablemente ha hecho cosas poco éticas, de acuerdo con Pew. Aún así, los estadounidenses están muy divididos acerca de si Trump debería ser destituido, ya que el 51 por ciento apunta que el Senado tendría que destituirlo y 46 por ciento señala que debería permanecer en la presidencia, según la encuesta.

La encuesta se realizó del 6 al 19 de enero entre 12 mil 638 adultos en el Panel de Tendencias Americanas de Pew, que Pew describió como un panel representativo nacional reclutado de usuarios de teléfonos fijos y celulares.

13:37 - Investigación de Mueller sobre interferencia rusa, una prueba de 'mala conducta' de Trump

Schiff se refirió a la investigación de Robert Mueller sobre la posible intromisión de Rusia en las elecciones de 2016 a favor de Trump como una forma de demostrar las intenciones del presidente de buscar interferencia extranjera.

El fiscal puntualizó que la llamada entre Trump y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, se produjo un día después del testimonio de Mueller ante el Congreso

Mueller no recomendó ninguna acción contra el presidente, aunque descubrió que Rusia interfirió en las elecciones de 2016 para ayudar a Trump y que su equipo de campaña utilizó ese hecho en su beneficio.

"Eso debería decirnos algo. No se sintió avergonzado por lo que encontró el abogado especial, se sintió envalentonado al escapar de su responsabilidad", señaló.

"Al día siguiente, estaba hablando por teléfono solicitando interferencia extranjera de Ucrania", dijo Schiff.

Trump ve sus poderes como presidente como "herramientas políticas que puede ejercer contra sus oponentes, llegando a pedirle a un gobierno extranjero que investigue a un ciudadano de Estados Unidos", abundó el fiscal demócrata.

"Estos hechos no están en disputa. La pregunta es si las acciones indiscutibles del presidente requieren la destitución del 45º presidente de Estados Unidos", remarcó.

13:16 horas - ¿Y cómo se presentarán las pruebas?

Schiff explicó al jurado de 100 senadores que el grupo de siete fiscales presentarán las pruebas procesadas en la Cámara baja de la siguiente manera:

Primero, se expondrá el 'esquema corrupto' utilizado por el presidente de manera narrativa, es decir, cronológicamente.

Segundo, explicarán cómo las acciones del mandatario representaron una violación de la Constitución y provocaron el inicio de un juicio político en su contra.

Por último, se analizarán las acciones que demuestran una 'mala conducta' y un intento de 'encubrimiento' por parte de Trump.

Cabe recordar que los fiscales tendrán 24 horas para presentar su caso, tiempo que será dividido en tres días.

12:52 horas - 'Vamos a enfocarnos en los hechos'

Schiff remarcó que los fiscales presentarán su caso contra Trump "con la cronología objetiva" de los eventos que llevaron a los cargos de destitución en su contra.

"Vamos a tratar de mantener el 'foco' en los hechos. Estos son condenatorios, los expondremos con gran detalle en nuestra cronología de hoy", mencionó.

Reconoció que la Cámara de Representantes no puede asumir que los senadores vieron las audiencias de investigación de la Cámara.

"Espero que mantengan su mente abierta", cuando escuchen la presentación de los gerentes, dijo.

12:05 horas - Los demócratas inician la presentación de los cargos

Adam Schiff, líder de los fiscales demócratas, recordó a los 100 senadores las acusaciones hechas contra Trump en la Cámara de Representantes: abuso de poder y obstrucción del Congreso.

Schiff remarcó que el presidente Trump trató de interferir en las próximas elecciones y puso en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos cuando presionó a Ucrania para que investigara a un oponente político.

Cuando fue descubierto, el presidente usó el poder de su oficina para obstruir la investigación de la Cámara, remarcó el demócrata.

"En otras palabras, buscó hacer trampa", dijo Schiff sobre las demandas del presidente a Ucrania. "El efecto de sus acciones es socavar nuestras elecciones libres y justas".

Schiff advirtió que si Trump no es destituido como presidente, "alterará permanentemente el equilibrio de poder" entre la Presidencia y el Congreso.

"El presidente ha demostrado que cree que está por encima de la ley", remarcó.

Con información de AP y Bloomberg