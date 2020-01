Una mujer puede ganar la presidencia de EU, promete Warren en disputa con Sanders

Bernie Sanders y Elizabeth Warren se metieron en una disputa sobre si una mujer puede ganar las elecciones presidenciales de 2020, mientras Sanders negaba rotundamente que alguna vez dijo que era imposible.

"Miren a los hombres en esta etapa: colectivamente han perdido 10 elecciones", dijo Warren en el debate presidencial demócrata de este martes en Iowa. "Las únicas personas en el escenario que han ganado todas las elecciones en las que han estado son las mujeres", agregó.

El tema ha tensado la competencia entre los senadores Sanders y Warren, que luchan por los mismos votos progresivos.

Presionado por los moderadores del debate para obtener más detalles, Sanders y Warren se propusieron borrar el registro de sus declaraciones contradictorias sobre una conversación de 2018 en la que Warren afirma que Sanders dijo que una mujer no podía vencer al presidente Donald Trump.

"No lo dije", señaló Sanders. "Cualquiera que me conozca sabe que es incomprensible decir que una mujer no podría ser presidenta de los Estados Unidos ", argumentó.

Sobre el cambio climático, Warren indicó que este "amenaza a todos los seres vivos en este planeta", y la urgencia del problema no puede ser exagerada.

Agregó que de ganar, detendrá todas las perforaciones en tierras federales y en alta mar.

Debatiendo sobre guerras

Sanders y Joe Biden se enfrentaron sobre el uso de la fuerza militar en el Medio Oriente.

Sanders calificó la guerra de Irak como "el peor error de política exterior en la historia moderna de Estados Unidos" y atacó a Biden por votar para autorizarla. Biden dijo que la votación en 2002 fue un error, pero que como vicepresidente de Barack Obama compararía su historial con el de cualquier otra persona.

Biden dijo que su voto de guerra en Irak fue un "gran, gran error", pero que luego intentó evitar un aumento de tropas. Sanders se opuso a la guerra de Irak pero votó a favor de la guerra en Afganistán.

Desde Irán hasta Corea del Norte hasta la proliferación nuclear, la política exterior dominó el primer segmento del debate como no había ocurrido en los seis debates anteriores. La primera pregunta evaluó a cada candidato en sus calificaciones como comandante en jefe. Ese ha sido un punto de venta para Biden, pero sus posiciones anteriores en política exterior han sido objeto de un nuevo escrutinio desde la derecha y la izquierda, por su apoyo a las guerras en Afganistán e Irak.

Todos los candidatos demócratas se han opuesto a la decisión de Trump de matar al general iraní Qassem Soleimani, diciendo que el mandatario amenazó con desestabilizar aún más la región.

Todos los candidatos abogaron por un papel militar estadounidense disminuido en el Medio Oriente, pero diferían en lo lejos que llegarían. Biden dijo que las fuerzas especiales tenían un papel que trabajar con los aliados, pero Sanders y Warren dijeron que se retirarían por completo.

"Deberíamos dejar de pedirle a nuestros militares que resuelvan problemas que no pueden resolverse militarmente", dijo Warren.

El exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, veterano de la guerra de Afganistán, señaló que la participación de Estados Unidos debería ser limitada, y propuso que el Congreso debería renovar su autorización para la fuerza militar cada tres años.

Precios de medicamentos

Cuando se le preguntó sobre el alto costo de los medicamentos recetados, Warren defendió su propuesta para que el gobierno fabrique medicinas genéricas.

"Vamos a darles un poco de competencia", dijo Warren sobre las compañías farmacéuticas.

La senadora Amy Klobuchar de Minnesota, que a menudo critica el plan de Warren de abolir el seguro privado, dijo que estaba abierta a la propuesta sobre genéricos, pero que primero dejaría que Medicare negocie el precio de los medicamentos y permita la importación de medicinas más baratas de otros países.

Biden y Buttigieg están en una batalla competitiva con Sanders y Warren para el primer concurso de la campaña: los comités de Iowa el 3 de febrero. También participaron en el debate Klobuchar y el inversor multimillonario Tom Steyer.

Si bien las primarias demócratas comenzaron con el campo de candidatos más diverso de la historia, solo lalgunos llegaron al debate de este martes. Cory Booker abandonó la carrera este lunes, mientras Andrew Yang, Tulsi Gabbard y Deval Patrick no cumplieron con los requisitos de votación y recaudación de fondos para calificar para el debate de enero.

El exalcalde de Nueva York, Mike Bloomberg, se autofinancia su campaña presidencial, por lo que no cumplió con el requisito de los donantes para participar. El empresario es fundador y propietario mayoritario de Bloomberg, la empresa matriz de Bloomberg News.

El debate de este martes es el último foro de este tipo antes de los caucus de Iowa. Es particularmente importante para los senadores, Sanders, Warren y Klobuchar, que tendrán que dejar de hacer campaña esta semana para ser jurados en el juicio político contra Donald Trump. Después de eso, el juicio podría requerir su presencia en el Capitolio en las próximas semanas.