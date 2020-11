El 'círculo vicioso' de las personas sin hogar que contraen COVID-19: ¿cuál sería la solución?

En 2019, alrededor de 567 mil 715 personas sin hogar vivían en Estados Unidos. Si bien este número había venido disminuyendo constantemente desde 2007, en los dos últimos años ha comenzado a aumentar.

Para la ciudad de Nueva York, incluso antes de COVID-19, 2020 ya estaba resultando ser un año récord para las personas sin hogar. Pero cuando el cierre comenzó a mediados de marzo, las 60 mil 923 personas sin hogar que se alojaban en el sistema de refugios de la ciudad se vieron afectadas de manera desproporcionada por la pandemia.

Eso no es todo para estas personas, por supuesto; las más de 60 mil no incluyen a personas sin hogar escondidas dentro de listas de pacientes y salas de espera del departamento de emergencias. En 2019, el recuento anual de personas sin hogar en la ciudad muestra más de 300 para cualquier noche que resultan ser pacientes o que utilizan el hospital como refugio temporal.

Como profesional de la salud, educadora e investigadora en el campo de la salud pública y la epidemiología social que trabaja en la ciudad, soy plenamente consciente de los desafíos que se enfrentan y las tragedias que ya se han visto.

Al 31 de mayo, el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar de Nueva York había informado de 926 casos confirmados de COVID-19 en 179 lugares de refugio y 86 muertes confirmadas de COVID-19. Sólo en abril, el DHS reportó 58 muertes de personas sin hogar por COVID-19, 1.6 veces más que la tasa general de la ciudad.

Si bien no hay datos análogos fiables para otras ciudades, lo que sucede en Nueva York puede ser una lección para otros.

Los refugios para personas sin hogar son vulnerables

La susceptibilidad al COVID-19 de la población sin hogar no es exclusiva de la ciudad de Nueva York. Los refugios para personas sin hogar en casi todas partes son particularmente vulnerables a la transmisión de enfermedades. Por lo general, los refugios no están equipados, son objeto de una gran trata y no pueden proporcionar una atención segura, en particular a las personas que se recuperan de una cirugía, heridas o enfermedades.

A esto se suma la incapacidad de aislar, poner en cuarentena o distanciar físicamente a los desamparados unos de otros durante el COVID-19. Nueva York respondió usando casi el 20 por ciento de sus hoteles como refugios temporales, con uno o dos clientes por habitación. Eso ayudó, pero no fue una situación perfecta.

Así que la pregunta es: ¿A dónde van los pacientes sin hogar a convalecer cuando son dados de alta de la atención médica aguda, especialmente en la era posCOVID-19?

Los pacientes sin hogar dados de alta de hospitales o clínicas que luego van a centros de acogida, refugios o a la calle a veces no se recuperan completamente de sus enfermedades. Algunos inevitablemente regresan al hospital. El resultado es un ciclo perjudicial y costoso tanto para los pacientes como para el sistema de salud.

Y la situación sigue deteriorándose: entre julio de 2018 y junio de 2019, 404 personas sin hogar de la ciudad murieron -un 40 por ciento más que el año anterior y el mayor aumento interanual en una década. No hay datos desde que comenzó el brote, pero la evidencia temprana sugiere que el número de muertes es mayor entre junio de 2019 y junio de 2020.

Alivio médico: Una posible solución

El alivio médico es la atención residencial a corto plazo para personas sin hogar demasiado enfermas o frágiles para recuperarse en las calles, pero no lo suficientemente enfermas para estar en un hospital. Proporciona un entorno seguro para recuperarse y seguir teniendo acceso a la gestión de la atención posterior al tratamiento y otros servicios sociales. La atención médica temporal se puede ofrecer en instalaciones independientes, refugios para personas sin hogar, hogares de ancianos y viviendas de transición.

El alivio médico ha funcionado en los municipios de todo Estados Unidos; los resultados de salud de los pacientes han mejorado, y los hospitales y los proveedores de seguros, en particular Medicaid, han ahorrado dinero. Pero estos programas son pocos y muy distantes entre sí. En 2016 había 78 programas operando en 28 estados. La mayoría de los programas son pequeños, con un 45 por ciento con menos de 20 camas.

Los modelos de atención varían, pero esencialmente proporcionan camas en un espacio diseñado para la convalecencia, apoyo a las citas de seguimiento, manejo de medicamentos, comidas médicamente apropiadas y acceso a servicios sociales como navegación de vivienda y asistencia de beneficios. Algunos programas proporcionan atención clínica in situ.

La investigación muestra que los pacientes sin hogar en la ciudad de Nueva York permanecen en el hospital un 36 por ciento más e implican un costo promedio de 2 mil 414 dólares más por estancia que aquellos con vivienda estable. Al dar de alta a los pacientes a programas de alivio, los hospitales redujeron las visitas de emergencia después del alta en un 45 por ciento y los reingresos en un 35 por ciento. El Grupo de Asistencia Jurídica de Nueva York, que realizó un análisis de la relación costo-beneficio, arrojó economías de casi 3 mil dólares por estadía de descanso (el proveedor ahorró mil 575 dólares, los pagadores ahorraron mil 254 dólares) gracias a la reducción de los reingresos hospitalarios y la duración de la estadía.

Los estudios realizados fuera de Nueva York también muestran resultados mejorados en materia de salud de diversas maneras. Uno señaló que el 78 por ciento de los pacientes fueron dados de alta del programa alivio con "la salud mejorada". Los pacientes mostraron aumentos de 15 a 19 por ciento en relación con la atención primaria después del alta médica. Por otra parte, al menos el 10 por ciento y hasta el 55 por ciento de los pacientes con respiro médico que dieron de alta finalmente pasaron a situaciones de vivienda permanente o mejorada.

Siguientes pasos

Si bien hay normas nacionales acordadas para el alivio médico, los modelos de programas pueden adaptarse para satisfacer las necesidades de una comunidad específica. Ya existen docenas de modelos de alivio en todo el país, tanto en las grandes ciudades como en los pequeños pueblos. Una complicación, sin embargo, es la amplitud del enfoque. Debido a que intersecta la vivienda, la falta de vivienda y la atención de salud, el alivio médico no encaja perfectamente dentro de un sistema único y requeriría la colaboración y el acuerdo entre múltiples agencias municipales y estatales.

Sin embargo, un número creciente de comunidades están buscando un alivio para llenar el vacío. Chicago se asocia con proveedores para brindar atención médica a las personas sin hogar. Esto incluye proporcionarles instalaciones residenciales temporales y clínicas para ayudar a mitigar el impacto de COVID-19.

Hay una gran necesidad de ayudar a las personas sin hogar con vivienda y atención médica. El alivio es una solución potencial. Ha proporcionado con éxito viviendas y atención médica durante una pandemia. ¿Por qué no debería convertirse en una parte permanente de nuestro sistema de servicios?

El texto original lo encuentras en la siguiente liga:

https://theconversation.com/homeless-patients-with-covid-19-often-go-back-to-life-on-the-streets-after-hospital-care-but-theres-a-better-way-148247

J. Robin Moon es profesor asociada adjunta en la Universidad de la Ciudad de Nueva York.