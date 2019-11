El arte que rompe barreras invisibles

La artista suiza Carole Isler visitó algunos de los proyectos de Médicos Sin Fronteras en Grecia (MSF) para retratar a migrantes y refugiados de Siria, Irak y Afganistán que llegaron al país europeo en 2018. En Grecia continental, miles de migrantes se ven obligados a vivir en campamentos, refugios temporales establecidos por ONGs, casas ocupadas o en las calles.

Además, desde el llamado acuerdo Unión Europa-Turquía en marzo de 2016, los migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados que estaban en tránsito por las islas griegas han quedado atrapados esperando que se determine su estado. En consecuencia, pasan largos períodos en centros de recepción inadecuados, con acceso deficiente a la atención médica y el temor de ser enviados de regreso a Turquía, lo que agrava sus problemas médicos y de salud mental.

Las acuarelas de Carole se presentaron en el Festival de Cómic Fumetto, en Suiza, junto con tres preguntas que humanizan a los refugiados y demuestran que no hay diferencia entre las personas retratadas y los demás seres humanos.

Delvin

MSF/Carole Isler

¿Qué te apasiona?

Ver que la gente me sonríe me hace feliz. Me gusta la gente, así como la mentalidad griega.

¿Qué recuerdo del año pasado te hace sonreír?

Mis hijos me hacen sonreír. El nacimiento de mi hijo en 2019 me hizo feliz. En 2018, todo lo que podía pensar era venir a Europa. Vine aquí y la gente fue muy servicial. Mis hijos pueden ir a la escuela. No había planeado quedarme en Grecia, pero ahora quiero quedarme aquí.

¿Qué significa para ti ser humano?

Veo lo bueno en todos. Intento alejarme de las malas personas. Creo que todos tienen buenos valores.

Roya

MSF/Carole Isler

¿Qué te apasiona?

Cuando tenía 11 años dibujaba mucho y era muy buena en eso. Practicaba deportes, solía hacer taekwondo, pero eso no está permitido para las mujeres en Afganistán. Me encantaría ser abogada por los derechos de las mujeres.

¿Qué recuerdo del año pasado te hace sonreír?

El año pasado conocí a un hombre y me enamoré. Ahora vivimos juntos y estoy muy feliz.

¿Qué significa para ti ser humano?

Si puede ofrecer ayuda a alguien, entonces debería ayudar. Siempre trato de ayudar a quien lo necesite. No entiendo los celos. Nunca me siento celosa de los demás. Si puedo ayudar a las personas, solo ayudo.

Michel

MSF/Carole Isler

¿Qué te apasiona?

Lectura, videojuegos, tejido de punto.

¿Qué recuerdo del año pasado te hace sonreír?

En 2017, me gradué de la escuela de medicina en Grecia.

¿Qué significa para ti ser humano?

Solo estar vivo, nada más. Soy nihilista .

Shirin

MSF/Carole Isler

¿Qué te apasiona?

Solía trabajar en un salón de belleza en Afganistán. Amo coser y hacer ropa. No tuve la oportunidad de estudiar, así que quiero estudiar idiomas. Estoy tratando de aprender griego, pero quiero aprender inglés.

¿Qué recuerdo del año pasado te hace sonreír?

En 2018 me pasaron dos cosas malas. Perdí a mi hermano y mi bebé quedó ciego. Así que no tengo buenos recuerdos del año pasado. Todavía estoy muy triste por mi hijo y también siento nostalgia. Tengo asilo aquí, pero no soy feliz.

¿Qué significa para ti ser humano?

Ser humano significa ayudar a los demás. No encuentras gente así en Afganistán.

Matthiaos

MSF/Carole Isler

¿Qué te apasiona?

Cine, música, baile y el deporte.

¿Qué recuerdo del año pasado te hace sonreír?

La Navidad con mi familia.

¿Qué significa para ti ser humano?

Comprensión y perdón.

Nicolás

¿Qué te apasiona?

Futbol, música y el cine.

¿Qué recuerdo del año pasado te hace sonreír?

Victoria del futbol barcelonés contra París.

¿Qué significa para ti ser humano?

Tener un corazón amoroso, no hacerle cosas a los demás que no te gustaría que te sucedan, tener empatía.

Esta nota es de MSF y se publica bajo una alianza editorial con El Financiero para difundir el trabajo de la institución.

Médicos Sin Fronteras fue fundada en Francia en 1971 por un grupo de médicos y periodistas. Ganaron el Premio Nobel de la Paz en 1999 por su labor humanitaria en varios continentes. MSF tiene operaciones en más de 70 países, entre ellos México, donde la oficina se estableció en 2008.

