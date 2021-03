El abandono en Tigray: Una crisis de atención médica y humanitaria sin fin

Los combates en la región de Tigray en Etiopía han desarraigado a cientos de miles de personas. Dentro de Tigray, la mayoría de las personas desplazadas se quedan con la comunidad que les da la bienvenida, mientras que decenas de miles viven en sitios informales o todavía se esconden en las montañas. Médicos Sin Fronteras (MSF) está profundamente preocupado por la situación humanitaria de cientos de miles de personas que han estado privadas de atención médica durante meses y han recibido poca asistencia humanitaria.

Aster *, de treinta años, se sienta en la sala de espera de la clínica de salud primaria de MSF en un sitio para personas desplazadas en Shire. Está embarazada de ocho meses y ha venido para un control prenatal. Huyó con su esposo y dos niños pequeños de una aldea en el oeste de Tigray cuando estallaron los enfrentamientos en noviembre, y ahora vive con una familia local.

Ella dice que se siente muy estresada. “No he recibido ninguna ayuda alimentaria. Recibimos algo de comida de las personas con las que nos quedamos, pero no es suficiente ”, dice. “A veces, salgo a mendigar. Si no me dan nada, a veces dormimos sin haber comido. Es difícil ser dependiente. Me vacía por dentro. Antes, los niños comían regularmente ”.

Decenas de miles de personas han llegado a Shire, una gran ciudad en el noroeste de Tigray, desde que estallaron los enfrentamientos en noviembre. La mayoría son de Western Tigray. La mayoría se queda en la comunidad de acogida, pero casi 20 mil personas viven en sitios informales. Duermen en condiciones de hacinamiento y a menudo antihigiénicas en las aulas de varias escuelas, así como en el campus de la Universidad de Shire.

Riesgo de crisis nutricional

La principal preocupación de la gente es la falta de comida. Ha habido varias distribuciones de alimentos, y con la llegada reciente de más organizaciones de ayuda, las cifras están aumentando, pero la gente dice que no es suficiente y que las distribuciones son a menudo injustas, dejando a algunas personas con menos que otras o incluso con nada en absoluto.

Nadie está formalmente a cargo de los sitios, y las personas desplazadas nombran representantes comunitarios de sus áreas de origen para organizar distribuciones y otros asuntos. Algunas personas venden donaciones de alimentos para comprar mantas u otras cosas que necesitan.

Toda la comida que se ha donado hasta ahora son bolsas de trigo y un poco de aceite de cocina. Eso significa que lo que la mayoría de las personas en los sitios come todos los días es solo pan, que no es lo suficientemente nutritivo, especialmente para los niños, las madres embarazadas y las personas enfermas.

Demsas*, de 60 años, tiene diabetes tipo 2 por la que recientemente recibió medicamento del hospital de Shire.

“El médico me recomendó comer una variedad de alimentos (carne de cabra, leche, injera), pero no puedo pagarlos. Antes, era agricultor y carnicero y comía bien, pero cuando vine aquí, solo recibimos un poco de trigo ”.

La mayoría de las tiendas están abiertas ahora en Shire y hay comida disponible en el mercado, pero la mayoría de la gente no tiene dinero para comprarla. Los funcionarios de la ciudad recibieron recientemente su primer salario desde que comenzaron los enfrentamientos, e incluso aquellos que tienen dinero en el banco no pueden acceder a él porque la mayoría de los bancos todavía están cerrados. El precio de los alimentos y otros artículos ha subido y muchas de las personas desplazadas no tienen dinero en efectivo.

MSF llevó a cabo una encuesta nutricional con niños menores de cinco años en los sitios y descubrió que, si bien la situación es preocupante, aún no está en el nivel de emergencia.

“Lo que vimos fue que la tasa global de desnutrición en los sitios era de alrededor de 11 por ciento. Hubo 9 por ciento de desnutrición moderada y 2 por ciento de desnutrición severa, que está por debajo del umbral de emergencia. Hay inestabilidad alimentaria y definitivamente existe el riesgo de que se convierta en una crisis nutricional. Tenemos que vigilarlo de cerca ”, dice el líder del equipo médico de MSF, Juniper Gordon.

El toque de queda es un gran obstáculo para las mujeres embarazadas

Las condiciones de vida en los sitios son difíciles. Decenas de personas duermen en cada una de las antiguas aulas de las escuelas locales, entre pupitres y sillas. Algunos han recibido colchones y mantas de la comunidad, mientras que muchos otros simplemente duermen en el piso o sobre láminas de plástico.

Con la inseguridad aún en curso, la gente sigue llegando en grandes cantidades. Muchos de los recién llegados no tienen más remedio que dormir al aire libre o en refugios improvisados en los sitios. La mayoría ha huido con pocas posesiones, muchos simplemente con la ropa puesta. Algunos todavía usan la misma ropa con la que dejaron sus hogares, más de tres meses después. Algunas mujeres dicen que tuvieron que rasgar parte de su ropa para hacer toallas sanitarias, lo que es una fuente de humillación.

En el campus universitario de Shire, cientos de personas se alojan en antiguos edificios de dormitorios de estudiantes, durmiendo en literas. Aquellos que no han encontrado un lugar en los dormitorios se quedan en un edificio sin terminar en el campus. Con ladrillos colocados alrededor de sus áreas de dormir, las familias están tratando de crear una semejanza de privacidad. Solo algunas personas tienen colchones o camas, la mayoría duerme en el piso de concreto. No hay muros que los protejan del frío nocturno. Hay humo de chimeneas por todas partes y el sonido omnipresente de la gente tosiendo.

En las clínicas que MSF se ha estado operando en los sitios de desplazados internos desde enero, las infecciones del tracto respiratorio son la principal morbilidad que están viendo nuestros equipos.

¿Es COVID-19? Nadie lo sabe con certeza. No hay pruebas disponibles y no hay forma de que las personas se mantengan a una distancia segura entre sí en los sitios superpoblados, no hay forma de comprar máscaras o lavarse las manos con frecuencia. En comparación con los muchos otros problemas que enfrentan las personas, COVID-19 ocupa un lugar bajo en la lista de preocupaciones de las personas.

La diarrea es el segundo problema médico más grande, debido a la falta de agua potable y saneamiento, y las condiciones de vida antihigiénicas. MSF ha construido letrinas en un sitio para desplazados internos en una escuela primaria y lleva agua en camiones con regularidad. Nuestros equipos también han rehabilitado un gran edificio de baños y duchas en el campus de la Universidad. El suministro de agua no es solo un problema en los sitios de desplazados internos, sino en toda la ciudad de Shire.

Las condiciones de vida son particularmente duras para las mujeres embarazadas. Adiam*, de 26 años, ha huido de un pueblo cerca de Humera y ahora vive en el sitio de la universidad. Está embarazada de ocho meses de su primer hijo.

"Dar a luz a un bebé en estas circunstancias será difícil, pero me alegro de estar aquí con mi familia. Muchas otras familias se han separado. Quiero dar a luz en el hospital, pero me preocupa lo que pasará si el bebé nace de noche, después del toque de queda. Entonces no sé cómo llegar al hospital", cuenta.

Después de las 18.30 horas, las personas no pueden salir de sus hogares y, aunque en teoría se permite el funcionamiento de las ambulancias, no hay ninguna disponible.

Hasta hace poco, tampoco había personal en el hospital después del anochecer, lo que dejaba a los pacientes solos durante la noche. MSF está dando a las mujeres embarazadas kits de parto seguro en los sitios de desplazados internos en caso de que entren en trabajo de parto por la noche.

Adonay *, un profesional de la salud de Western Tigray que vive en el sitio de la Universidad, dice que ayudó a dar a luz a tres bebés allí.

"Los di a luz dentro de los dormitorios, en las camas de las mujeres. Había mucha gente alrededor. No hubo privacidad. Afortunadamente, todas las entregas salieron bien. En ese momento, no había ningún centro de salud abierto ni con personal. Somos varios proveedores de atención médica que vivimos en este sitio y hemos podido ayudar a las personas antes de que llegaran MSF y otras organizaciones ”.

Los pacientes con enfermedades crónicas no tienen medicación

Los pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión se enfrentan a algunos de los mayores desafíos. No han recibido ningún medicamento durante meses.

“Los pacientes diabéticos no han recibido insulina durante tres meses, lo cual es muy peligroso”, dice Juniper Gordon. “En los campamentos, algunos pacientes con tuberculosis y VIH tampoco han tomado medicamentos durante meses. Ahora, la junta de farmacia central en Shire está en funcionamiento y están tratando de llevar medicamentos a las instalaciones. Para algunos medicamentos, como la insulina, que necesita una cadena de frío, es un gran desafío: no ha habido electricidad hasta principios de febrero en Shire y todavía no es confiable. En la mayoría de las regiones fuera de Shire todavía no hay electricidad ”.

El doctor Berhane Tesfamichael es el director médico del hospital Shire. Dice que la falta de insulina tuvo un impacto severo en varios de sus pacientes en el periodo posterior al inicio de los enfrentamientos.

“Cinco pacientes murieron en el hospital por falta de insulina. Enviamos a los asistentes de los pacientes a los hospitales de Adwa y Aksum. Fueron a pie, se arriesgaron por salvar la vida de sus familiares. Desafortunadamente, tampoco había insulina disponible allí. Lo denunciamos a las autoridades sanitarias regionales, pero el problema era el transporte y la seguridad ”, cuenta.

A pesar de que la insulina llegó recientemente al depósito de la farmacia central de Shire, todavía no es posible distribuirla a los centros de salud y a los pacientes necesitados en las zonas rurales.

El hospital de Shire atiende a una población de más de un millón de personas en el área. Después de que estallaron los enfrentamientos en la ciudad, muchos miembros del personal no regresaron al trabajo durante mucho tiempo, algunos por temor a su seguridad, otros por falta de motivación porque no recibían ningún salario. Tanto el personal como los pacientes no tenían comida al principio, y cuando llegó MSF, suministramos comida a la cocina del hospital y limpiamos las instalaciones, ya que no había llegado ningún limpiador durante semanas.

El hospital no fue gravemente saqueado, pero ha habido muchos robos nocturnos en los últimos meses porque no había personal presente. MSF está apoyando la sala de pediatría, el centro de alimentación terapéutica para pacientes hospitalizados, así como las actividades de gestión de agua y residuos en el hospital.

La mayor parte del personal ha regresado y el hospital de Shire está casi en pleno funcionamiento. Sin embargo, quedan muchos problemas, como la falta de suministros, cortes de energía y problemas de seguridad para los pacientes, especialmente durante la noche. Aparte de la unidad de emergencia, las salas no están ocupadas. A diferencia de antes de la crisis, ahora vienen pocos pacientes de las zonas rurales. El sistema de derivación se ha derrumbado y sin ambulancias, inseguridad en muchas áreas y muchas personas que no pueden pagar los costos de transporte a la ciudad, a muchos les resulta imposible llegar al hospital.

Estigma en torno a la violencia sexual

Uno de los temas que más preocupa al doctor Berhane es que no muchas sobrevivientes de violencia sexual buscan ayuda.

“Muchas mujeres son violadas, pero no buscan ayuda. Se esconden en casa. Las mujeres quieren ir al hospital, pero la cultura, el estigma, las normas sociales lo impiden. Tenemos anticonceptivos de emergencia, profilaxis; el problema es que no podemos recibir a los pacientes. Necesitamos aumentar la educación sanitaria, la movilización comunitaria y las visitas domiciliarias”, pide.

Inicialmente, MSF se enfrentaba a una situación similar en nuestras clínicas en los sitios. Nuestro personal escucha muchas historias sobre violencia sexual en la comunidad, pero no muchas mujeres venían en busca de atención. El número de supervivientes que buscan atención está aumentando, posiblemente porque ahora más personas conocen y confían en los servicios de MSF. Entre el 15 y el 22 de febrero, diez sobrevivientes de violencia sexual recibieron tratamiento y apoyo psicosocial.

MSF ofrece sesiones de asesoramiento y psicoeducación en los sitios de desplazados internos. Muchas personas han quedado profundamente traumatizadas por la violencia que han experimentado, por el desplazamiento y las malas condiciones de vida, así como por haber sido separadas de sus familiares, a menudo sin conocer su paradero.

“Todos tenemos problemas para dormir”, dice Tesfaye *, de 43 años, que vive en la escuela secundaria con su familia. “Todos estamos pensando en nuestras casas, nuestros negocios, nuestros niños que no van a la escuela. Mi hija mayor, que tiene 14 años, fue una de las mejores alumnas de su clase. No ha ido a la escuela durante aproximadamente un año, primero por el COVID-19 y luego por los combates. Ella está muy molesta “.

Muchas personas desplazadas también están preocupadas por su futuro, si podrán volver a casa algún día. También les preocupa si podrán permanecer en los sitios.

El sistema de salud en las zonas rurales se ha derrumbado

Si bien la situación de las personas desplazadas en Shire es difícil, es mucho peor para las personas que viven en áreas fuera de las principales ciudades de Tigray.

Birhane * es un agricultor de 58 años que está sentado en la sala de espera de la clínica de salud primaria de MSF en el sitio de la Universidad para desplazados internos. Con su rostro curtido, el tradicional pañuelo blanco en la cabeza y el cuerpo encorvado y delgado posado en un bastón, parece mucho mayor. Dice que ha caminado dos horas y media desde su aldea para recibir atención médica.

Birhane dice que el centro de salud que servía a su comunidad agrícola de 2 mil 500 personas ha estado cerrado desde noviembre y que los seis empleados se han ido.

“Sufrimos por la falta de atención médica. No tenemos ningún medicamento; se llevaron las dos ambulancias del pueblo. Mucha gente está enferma. Tres mujeres embarazadas han muerto durante el parto en los últimos tres meses ”, dice el agricultor. “No hay comida en el pueblo. Nuestros campos han sido saqueados. Algunas de nuestras mujeres han sido violadas. Estuvimos dos meses en el bosque y todavía tenemos miedo ”.

Desde finales de enero, MSF está enviando equipos médicos móviles para proporcionar atención primaria de salud a los pacientes de los pueblos y ciudades del norte, este y sureste de Shire. También estamos apoyando algunas instalaciones de salud con suministros médicos y acabamos de abrir una base en la ciudad noroccidental de Sheraro, desde donde estamos apoyando el área de captación rural de la ciudad.

La mayoría de las instalaciones de salud que han visitado nuestros equipos no funcionan. Muchos fueron vandalizados y saqueados y en la mayoría de las instalaciones, el personal se ha ido. La mayoría de las personas no ha recibido atención médica desde noviembre.

Berhe*, un profesional de la salud que trabaja con MSF, dice que la región solía tener un sistema de salud que funcionaba bien antes de que comenzaran los enfrentamientos. Las aldeas tenían puestos de salud y había centros en ciudades más pequeñas y hospitales en ciudades más grandes. Había trabajadores de extensión de salud visitando las comunidades y un sistema de derivación con ambulancias.

“Ahora, la estructura de salud está completamente destruida. Cuando visitamos áreas rurales, las madres dicen: 'Mi hijo tiene tres meses. Aún no ha sido vacunado'. La salud maternoinfantil es muy difícil ahora. Durante una de nuestras clínicas móviles, escuchamos que una madre que dio a luz murió porque no pudo obtener ayuda de los profesionales de la salud. En las zonas rurales no hay estructuras de salud, no hay ambulancias”, relata.

A medida que el acceso a las ciudades y pueblos a lo largo de las carreteras principales en el norte de Tigray es cada vez más fácil, ahora estamos tratando de llegar a las personas que viven en la selva, dice Juniper Gordon.

"Estas son las personas que realmente no pueden acceder a ningún tipo de atención médica. Intentamos llegar allí y brindar un mínimo de atención médica y ver su condición. Escuchamos de personas que han estado en el monte durante meses y todavía no se sienten lo suficientemente seguras para ir a la clínica".

*Se han cambiado los nombres por seguridad de las personas entrevistadas.

