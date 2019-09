'Dorian' golpea las Bahamas como el huracán más fuerte jamás registrado en la zona

Dorian llegó a tierra en el pequeño Elbow Cay en las Bahamas este domingo como el huracán más fuerte jamás registrado allí, con vientos de 185 millas por hora, 10 a 15 pulgadas de lluvia y una marejada ciclónica que podría superar los 23 pies (siete metros) y dejar devastadas las islas durante años.

El destino de Florida sigue siendo incierto.

El ojo de Dorian de Categoría 5 golpeó alrededor de las 12:40 horas con ráfagas de viento de más de 220 mph (354 kilómetros por hora) además de sus vientos sostenidos, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos . La tormenta se centró sobre la Isla Gran Ábaco a las 14:00 horas y avanzó hacia la isla más grande y más poblada de la Gran Bahama. Estaba a unas 185 millas al este de West Palm Beach, Florida.

"No me gustaría estar en las Islas Ábaco, van a tener de 12 a 15 horas de vientos huracanados con solo el ojo como respiro", dijo Jeff Masters, cofundador de Weather Underground, un negocio de IBM. "Todo en ese ojo va a totalizarse, les llevará años, si no una década, recuperarse".

Mientras la devastación aumenta en las Bahamas, la amenaza para Florida y la costa este de los Estados Unidos sigue siendo incierta. Las fluctuaciones en los patrones climáticos en EU y el Atlántico significan que Dorian podría llegar a Florida o más arriba en la costa de Georgia o las Carolinas a finales de esta semana, o no tocar tierra en absoluto.

Sin embargo, incluso si Dorian permanece a 50 millas de la costa, podría haber "un largo tramo de daños causados ​​por el viento y la tormenta" desde el sur de Florida hasta el cabo Hatteras, dijo Todd Crawford, científico meteorológico de The Weather Co.

"Diferencias menores en el orden de 50 millas en el seguimiento y tamaño eventual de Dorian significarán la diferencia entre millones y miles de millones de dólares en daños y entre miles y millones de cortes de energía", dijo Crawford en un correo electrónico.

Solo cuatro huracanes de categoría 5 han azotado el continente de EU, aunque el anterior fue hace menos de un año, el huracán Michael en octubre de 2018, dijo Phil Klotzbach, autor principal del pronóstico de tormentas estacionales de la Universidad Estatal de Colorado. Con vientos máximos de 180 mph, Dorian está empatado con Gilbert como el huracán más fuerte del Atlántico jamás medido en septiembre.

Dorian "está saliendo de las listas con prisa", dijo Klotzbach.

Se ordenó una evacuación obligatoria para partes del condado de Palm Beach en Florida, incluido el club Mar-a-Lago, propiedad de Donald Trump, que el presidente a menudo usa como una "Casa Blanca de Invierno". Hay una vigilancia de huracanes desde Deerfield Beach hasta Volusia/Línea del condado de Brevard y vigilancia de tormenta tropical para el lago Okeechobee.

El destino de Florida dependerá de la fuerza de un sistema de alta presión en el Atlántico occidental y hasta qué punto Dorian puede moverse hacia el oeste. Si ese sistema se debilita, Dorian debería alejarse de la costa, que tiene algunas de las propiedades más caras de EU. Si se mantiene fuerte, la tormenta catastrófica se acercará peligrosamente a la costa, dijo Ryan Truchelut, presidente de Weather Tiger en Tallahassee, Florida.

"El nombre del juego es velocidad de avance", dijo Truchelut. “En este punto, monitorear el movimiento de Dorian 'ticket por ticket' usando observaciones de radar, satélite y aeronave revelará cambios potenciales más significativos que la guía del modelo; incluso una velocidad media más rápida de 1 mph corre el riesgo de llevar la pared del ojo de Dorian a la costa este de Florida ".

Si Dorian no disminuye la velocidad y se detiene el lunes, las probabilidades de un impacto en Florida aumentan, dijo Jim Rouiller, meteorólogo jefe del Energy Weather Group en las afueras de Filadelfia.

"Florida no está fuera del bosque hasta que veamos que se detiene y se mueve hacia el norte", dijo Rouiller. "Cuanto más se tarda en dar la vuelta, más Florida está bajo el arma".

Los huracanes acumulan sus vientos más letales alrededor del centro del ojo. Es por eso que el aterrizaje se controla tan de cerca porque significa que el ojo se ha cruzado. Varias islas en las Bahamas están en el centro de esa fuerza destructiva.

"Se espera un periodo prolongado de tormentas que amenacen la vida, vientos devastadores con fuerza de huracán y fuertes lluvias capaces de producir inundaciones repentinas que amenacen la vida en las Islas Abaco y Gran Bahama hasta el lunes", dijo Richard Pasch, especialista senior en huracanes en El centro.

La revista Coastal Living describió que Elbow Cay, donde Dorian llegó a tierra, tenía un "ambiente de Nueva Inglaterra y el trópico". Un huracán de categoría 5 aplastará muchas casas, romperá árboles y líneas eléctricas, y dejará el área "inhabitable durante semanas o meses", dijo el Centro de huracanes.

Dorian, una de las cinco tormentas que se formaron en el Atlántico en lo que va del año, amenazó las Islas Vírgenes de los Estados Unidos la semana pasada. Ahora se pronostica que la tormenta se desplazará por la costa este a finales de esta semana, posiblemente incluso llegando a tierra en el este de Carolina del Norte.

Las marejadas ciclónicas y las inundaciones siguieron siendo un grave riesgo para Florida, en parte porque la tormenta coincide con un evento periódico conocido como mareas reales, especialmente las mareas altas que con frecuencia causan inundaciones en el sur de Florida, incluso en días soleados. Su proyección actual a su vez también lo pondría cerca de la central nuclear de St. Lucie, el hogar de dos reactores nucleares propiedad de NextEra Energy. subsidiaria 's Florida Power & Light .

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo en una conferencia de prensa el domingo por la tarde que acababa de participar en una videoconferencia con Trump, quien le aseguró a él y a otros gobernadores que el gobierno federal estaba preparado para desplegar todos los recursos necesarios.

Hablando desde Tallahassee, DeSantis dijo que esperaba que se expandieran las órdenes de evacuación del condado, y que era posible realizar despliegues más específicos de la guardia nacional. Suspendió los peajes en las principales rutas de evacuación de los condados afectados, incluso a lo largo de Florida Turnpike. Los arcenes de las carreteras clave también se pueden abrir para facilitar el flujo del tráfico si es necesario, dijo.

"Esta tormenta, a esta magnitud, realmente podría causar una destrucción masiva", dijo. "No ponga en peligro su vida al quedarse atrás cuando tenga la oportunidad de salir".

La única tormenta con velocidades de viento comparables que afectó a Florida fue el huracán del Día del Trabajo de 1935, que arrasó los Cayos de Florida, según DeSantis. "Eso fue destrucción total, total", dijo.

DeSantis reconoció que se esperaba que la tormenta girara hacia el norte, pero dijo que había poca certeza sobre cuándo y dónde ocurriría exactamente el giro, y que se necesitaba una vigilancia continua en toda la costa este de Florida.

En 2016, el huracán Matthew se alejó de Florida sin tocar tierra, pero aún dejó una destrucción masiva en Florida, Carolina del Sur y Carolina del Norte debido a lluvias torrenciales. Incluso un golpe brusco podría costar hasta 7 mil millones de dólares n daños, dijo Chuck Watson, un modelador de Enki Research, en su blog.

"Estamos en una situación aquí donde esta cosa está peligrosamente cerca del estado", dijo DeSantis. "Creo que todos deberíamos esperar y rezar por lo mejor, pero tenemos que prepararnos para que esto pueda tener un gran impacto en el estado de Florida, y eso es lo que estamos haciendo".

Hasta ahora, DeSantis activó a dos mil 500 tropas de la Guardia Nacional de Florida , y se ha dicho a mil 500 más que se preparen. Docenas de distritos escolares y universidades han anunciado que cerrarán al menos hasta el final del día martes.

El centro de huracanes está rastreando otras tres tormentas potenciales en el Atlántico. Uno, cerca de Cabo Verde frente a África, tiene un 70 por ciento de posibilidades de convertirse en un sistema tropical en los próximos cinco días. Otro, cerca de la península de Yucatán en México, tiene un 30 por ciento de posibilidades. Una tercera perturbación ha surgido a varios cientos de millas al sur-sureste de las Bermudas.

"Estamos lidiando con una tormenta histórica", dijo Rouiller. "Probablemente es la tormenta más fuerte que hemos visto hasta ahora en el planeta este año y la cuestión es que todavía se está intensificando".