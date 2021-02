Dinamarca lanzará 'pasaporte digital' COVID-19

DI har kæmpet for digitalt coronapas, så tak til @mfMorten for samarbejde om at sætte udvikling i gang. Det er afgørende for mobilitet og aktivitet i samfundet, og nu skal vi bruge DK's digitale forspring til at skabe en løsning, vi kan have glæde af i mange år #COVID19dk #dkpol pic.twitter.com/KrXMErr7i6