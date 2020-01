Día 4: ¿En qué va el 'impeachment' a Trump?

Los fiscales demócratas concluirán su caso contra el presidente Donald Trump este viernes, completando tres días de argumentos en el juicio por juicio político del Senado. Los abogados de Trump comenzarán a presentar su defensa el sábado.

Te contamos lo que ha ocurrido en esta sesión:

14:58 horas - Ciudadanos 'inundan' la Corte con llamadas

La Corte Suprema recibió un aluvión de llamadas del público, mientras John Roberts, presidente del Tribunal Supremo, preside el juicio político del presidente.

Publicaciones en las redes sociales han instado a las personas a llamar a la Corte Suprema sobre varios aspectos del juicio de juicio político y el manejo de Roberts de este.

En Twitter, los usuarios afirman que Roberts debería respaldar las demandas demócratas de llamar a testigos y hacer valer las normas que requieren que los senadores no abandonen sus asientos.

La Corte ha recibido un "número de llamadas más alto de lo normal", informó la portavoz de la Corte Suprema, Kathy Arberg.

A diferencia de las oficinas del Congreso y la Casa Blanca, la Corte Suprema no está diseñada para responder a la opinión pública y no tiene una línea de comentarios públicos. La oficina de información pública de la Corte ha respondido llamadas y ha dicho a las personas que pueden enviar correos electrónicos o contactar a sus representantes en el Congreso, dijo Arberg.

Roberts ha desempeñado, más que nada, un papel 'ministerial' en el Senado. Su momento más notable llegó durante la primera noche, cuando les dijo a ambas partes que cuidaran su lenguaje y "recordaran dónde están".

13:33 horas - Pompeo se niega a defender a diplomática

El secretario de Estado, Michael Pompeo, se negó a defender a la exembajadora retirada en Ucrania a pesar de haber sido presionado varias veces, manteniendo su negativa a mencionar por nombre a la exdiplomática Marie Yovanovitch.

"He defendido a todas las personas de este equipo", comentó Pompeo a la edición matutina de National Public Radio, cuando se le preguntó por qué no había defendido a Yovanovitch. "He hecho lo correcto para cada persona en este equipo".

Cuando se le pidió que hiciera cualquier comentario sobre Yovanovich, respondió: "He dicho todo lo que voy a decir hoy".

En el transcurso de la sesión, Pompeo se ha negado sistemáticamente a ofrecer apoyo público a Yovanovitch, una diplomática ampliamente elogiada. Fue retirada de su puesto en mayo después de una campaña para expulsarla sostenida por Rudy Giuliani, el abogado personal de Trump.

12:44 horas - Abogados de Trump comenzarán la defensa este sábado

El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, apuntó que el juicio comenzará a las 10:00 horas del sábado y se ejecutará durante "varias horas", mientras los abogados de Trump hacen su presentación de apertura en defensa del presidente.

12:02 horas - La grabación de Trump: ABC

Una grabación parece mostrar al presidente Donald Trump diciendo que quería que Marie Yovanovitch, exembajadora en Ucrania, fuera removida de su cargo, informó ABC News sin proporcionar el audio.

"Deshazte de ella", se escucha una voz que parece ser la de Trump en la grabación, informó ABC. Sácala mañana. No me importa, sácala mañana. ¿De acuerdo? Hazlo".

Si es exacto, la grabación respalda el testimonio en las audiencias de juicio político de la Cámara de Representantes de que Trump había eliminado a Yovanovitch porque fue vista como un obstáculo para sus esfuerzos por presionar a Ucrania para que investigara al demócrata Joe Biden y su hijo. Fue retirada de su puesto en mayo de 2019.

Según los informes, el presidente hizo los comentarios en una cena de abril de 2018 en el Trump International Hotel en Washington, donde Lev Parnas e Igor Fruman, asociados del abogado de Trump, Rudy Giuliani, asistieron, informó ABC.

Los comentarios del presidente parecen estar motivados por los comentarios que la red atribuyó a Parnas, quien dijo: "tenemos que deshacernos de la embajadora" porque ella le está diciendo a la gente que "será acusado, solo espera".

Trump ha negado conocer a Parnas más allá de tomar algunas fotografías en eventos de recaudación de fondos. Parnas ha dicho que sus actividades en Ucrania con Giuliani fueron aprobadas por Trump.

Parnas y Fruman fueron acusados ​​por fiscales federales por cargos de financiamiento de campaña como parte de un supuesto plan para eludir las leyes contra las donaciones de paja y canalizar contribuciones extranjeras a candidatos políticos.

La Casa Blanca y Giuliani no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

11:12 horas - Trump podría objetar si Mulvaney o Bolton son llamados a declarar

Trump probablemente se opondría al testimonio del jefe de gabinete interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, por motivos de privilegio ejecutivo, lo mismo que haría con el exasesor de seguridad nacional, John Bolton, indicó este viernes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham.

"Hay mucha información, información confidencial, información de seguridad nacional, que discuten y eso es algo que debe protegerse, absolutamente, para este país y para las futuras presidencias", puntualizó Grisham en Fox News.

Mulvaney en octubre socava el argumento de la Casa Blanca de que "no había quid pro quo" cuando dijo que la ayuda para Ucrania estaba vinculada a la demanda de Trump de una investigación sobre las elecciones de 2016.

"Hacemos eso todo el tiempo con la política exterior", dijo Mulvaney en ese momento. "Superalo." En octubre, Mulvaney socavó el argumento de la Casa Blanca de que "no había un quid pro quo", cuando reveló que la ayuda para Ucrania estaba vinculada a la demanda de Trump de una investigación relacionada a las elecciones de 2016. "Hacemos esto todo el tiempo con la política exterior", comentó Mulvaney en el momento. "Supérenlo".

Grisham añadió este viernes que Mulvaney simplemente estaba diciendo que la corrupción debe ser investigada antes de liberar la ayuda a Ucrania.

"No creo que haya dicho que hubo un quid pro quo", agregó. "Creo que estaba diciendo que queríamos investigar la corrupción antes de liberar el dinero de contribuyentes. Entonces, si esto es un quid pro quo, está bien".

10:19 horas - Los abogados de Trump planean (todavía) comenzar su defensa el sábado

Los abogados del mandatario estadounidense aún planean comenzar con la defensa el sábado, afirmó un funcionario de la administración familiarizado con el asunto, horas después de que el presidente tuitera que el sábado es el 'Valle de la Muerte' en la televisión.

8:07 horas - Trump lamenta ser 'tratado injustamente' en el juicio

El equipo legal del presidente Donald Trump iniciará su defensa en el juicio político en el Senado el sábado, el 'Valle de la Muerte' de la televisión, se lamentó Trump en un tuit de este viernes por la mañana.

"Después de haber sido tratado de manera increíblemente injusta en la Cámara baja, y luego de tener que soportar horas tras horas de mentiras, fraude y engaño por parte de Schiff, Schumer y su equipo, parece que mis abogados se verán obligados a comenzar el sábado, lo que se llama 'Death Valley' (Valle de la Muerte) en la televisión ”, tuiteó Trump.

Los abogados de Trump han prometido una defensa vigorosa contra una investigación que han calificado de apresurada y parcial. Jay Sekulow, uno de los abogados que representa a Trump, dijo que la respuesta al caso de los demócratas combinaría tanto una refutación de sus argumentos como una defensa positiva de las acciones del presidente.

A principios de esta semana, algunos republicanos comentaron que les preocupaba que los demócratas estuvieran tratando de impulsar los argumentos republicanos el fin de semana, cuando la audiencia televisiva es tradicionalmente mucho menor.

El senador Roy Blunt, uno de los principales lugartenientes del líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, declaró el miércoles que los esfuerzos de los demócratas para forzar los votos sobre todas sus enmiendas fue una táctica "cínica" para sacar a la defensa del presidente del horario estelar.

6:00 horas - Fiscales discutirán el artículo de obstrucción

Los siete gerentes de la Cámara de Representantes liderados por el presidente de Inteligencia, Adam Schiff, planean argumentar en apoyo del segundo artículo de juicio político, que acusa a Trump de obstruir la investigación de la Cámara baja de sus acciones hacia Ucrania.

Los fiscales dirán que el artículo está respaldado por el equilibrio de poder de la Constitución entre las ramas del gobierno.