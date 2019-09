Denuncia sobre llamada Trump-Ucrania, un 'dolor de cabeza' más fuerte que informe de Mueller

Las revelaciones sobre las interacciones de Donald Trump con el presidente de Ucrania se perfilan como la amenaza más grave para su presidencia hasta ahora, superando incluso la investigación del abogado especial sobre la interferencia electoral rusa que persiguió los primeros dos años de su administración.

La denuncia de un informante publicada el jueves que alegó que Trump abusó de su poder cuando pidió al ucraniano Volodymyr Zelenskiy que investigara a Joe Biden durante una llamada hecha el 25 de julio, agravó el daño hecho por el memorándum de una transcripción aproximada de la conversación entre ambos líderes que la Casa Blanca presentó un día antes.

La queja impulsó a los demócratas que buscaban la destitución de Trump, mientras que los republicanos -muchos de los cuales habían criticado el movimiento de la Cámara para destituir al presiente- se abstuvieron en gran parte de hacer comentarios.

Trump se "lastimó" aún más luego de decir a diplomáticos estadounidenses en una reunión privada el jueves que "estamos en una guerra" y que el informante fue "casi un espía", de acuerdo con un video obtenido por Bloomberg News.

"Esa es una caracterización errónea de los informantes", dijo la senadora Susan Collins, republicana de Maine, a periodistas.

Trump evadió las consecuencias tras la investigación de Robert Mueller debido a que el abogado especial no pudo vincular directamente al presidente con la interferencia rusa en las elecciones de 2016, y no lo acusó claramente de obstruir la investigación. Pero en el caso Ucrania los hechos más dañinos están arraigados en las propias palabras del mandatario, registrados en un memorándum de cinco páginas que corrobora en gran medida la denuncia del informante.

La investigación del Senado

Stephanie Grisham, secretaria de prensa de la Casa Blanca, emitió el jueves un comunicado calificando la denuncia del informante como "nada más que una colección de relatos de terceros sobre los hechos y un conjunto de artículos de prensa, los cuales no muestran nada inapropiado".

Trump, afirmó, "no tiene nada que ocultar".

El jueves por la noche, el presidente del comité de inteligencia del Senado, Richard Burr, un republicano de Carolina del Norte, indicó que su panel también llevará a cabo una investigación de las acciones de Trump relacionadas con Ucrania. Afirmó que está "comprometido con asegurarse de llegar al fondo de estas cuestiones que necesitan respuesta".

Es ilegal que extranjeros contribuyan en campañas políticas de Estados Unidos o que políticos estadounidenses soliciten su contribución. El memorándum muestra que Trump solicitó a Zelenskiy una investigación sobre Biden, quien en el momento es el favorito para desafiar la reelección en 2020, la cual podría interpretarse como una contribución no monetaria a su campaña.

El Departamento de Justicia realizó una revisión preliminar de la demanda del informador y determinó que no se justificaba una investigación criminal. Pero el Congreso podría decidir lo contrario. Para propósitos del juicio político, la Constitución deja a los legisladores decidir si las acciones del presidente equivalen a "crímenes y delitos menores".

El informante también implicó al abogado personal de Trump, el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, y al secretario de Justicia William Barr en los esfuerzos del presidente para lograr una investigación de Ucrania a Biden.

"Quien sea que esté envuelto en este episodio debería enfrentar cuestionamientos sobre violaciones de financiamiento criminal a campañas", afirmó Jed Shugerman, un profesor de Derecho en la universidad Fordham de Nueva York.

En un comunicado lanzado el miércoles, el departamento intentó distanciar a Barr de los hechos. No se enteró de la llamada del 25 de julio hasta "varias semanas" después, puntualizó la vocera Kerri Kupec.

"El presidente no ha hablado con el secretario de Justicia sobre que Ucrania investigará algo relacionado con el exvicepresidente Joe Biden o su hijo", apuntó Kupec. "El presidente no ha pedido al secretario de Justicia contactar a Ucrania en este u otros asuntos. El secretario de Justicia no se ha comunicado con Ucrania para este u otros asuntos. El secretario tampoco discutió esta situación, ni otras relacionadas con Ucrania, con Rudy Giuliani", añadió.

Shugerman señaló a Barr como "un testigo" de las acciones de Trump. Giuliani podría enfrentar más responsabilidades.

"Simplemente es ilegal solicitar información o algo de valor a un extranjero para beneficiar una campaña, y esto luce como un esfuerzo de hace meses por parte del presidente y su abogado privado para hacerlo", consideró Ryan Goodman, profesor de Derecho en la Universidad de NY, en una entrevista.

Edificio de lealtad

El lanzamiento público de la denuncia del informante también reveló las grietas en la edificación de lealtad que el presidente Trump ha intentado construir a su alrededor, tanto en el ala oeste como en el Capitolio.

Además de las críticas de Collins, el representante Mike Turner, un republicano de Ohio, aseveró en una audiencia pública que la llamada de Trump "no estaba bien".

Mientras que algunos de los aliados más cercanos del mandatario estadounidense en el Capitolio se apresuraron en su defensa, la gran mayoría de los republicanos del Senado guardaron silencio ante la denuncia. Varios indicaron que no habían tenido el tiempo para leerla. El senador Todd Young, republicano de Indiana, remarcó que, debido a qye podría ser miembro del jurado dictaminador sobre el juicio de Trump, no comentaría.

No están preparados para el 'Impeachment'

La Casa Blanca parece no estar preparada para una investigación de juicio político. Varias oficinas del ala oeste están reducidas, y Trump ha sido lento en llenar los puestos a pesar del desgaste. La Casa Blanca aún no ha contratado asesoría legal para ayudar con esta carga potencial.