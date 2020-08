Dentro o fuera del aula, el regreso a la escuela podría ser peligroso para algunos

Para algunos estudiantes, regresar a la escuela podría ser mortal.

Rebecca Tabor es una de ellas. Hace tres años, tuvo un trasplante de corazón y toma medicamentos que inhiben su sistema inmunológico para evitar que su cuerpo lo rechace. Entonces, cuando la Universidad de Louisiana en Lafayette trajo estudiantes al campus este mes, concluyó que regresar era un riesgo demasiado grande. En cambio, tomará clases virtualmente desde la casa de sus padres. Para los exámenes, sin embargo, todavía tendrá que viajar al campus, más de dos horas de distancia.

Tabor es un estudiante de último año y necesita tomar un laboratorio de ciencias para graduarse. Eso, junto con cualquier apariencia de la vida normal de un joven de 21 años, tendrá que esperar. Un portavoz de la escuela dijo que los estudiantes con necesidades especiales deben buscar adaptaciones con los profesores o, si eso no funciona, comunicarse con los administradores. Sin embargo, el lunes por la noche, la escuela decidió hacer cursos completamente virtuales para la semana antes de las tormentas tropicales Marco y Laura.

“He tenido que trabajar mucho para asegurarme de que todo sea seguro y factible de lograr”, dijo Tabor.

Se sabe relativamente poco sobre cómo el COVID-19 afecta a los jóvenes: las investigaciones indican que un pequeño porcentaje puede sufrir síntomas a largo plazo después de la infección. Los defensores de la reapertura dicen que lugares como el norte de Europa donde las aulas nunca cerraron o abrieron con pocos problemas muestran que los jóvenes tienen menos probabilidades de transmitir el virus o enfermarse gravemente. Pero los maestros de muchos estados han rechazado los esfuerzos para rellenar las aulas, diciendo que las medidas de protección son inadecuadas. Aquellos con problemas de salud que los hacen más vulnerables al COVID-19 ven la escuela como una forma más en la que la pandemia ha cambiado sus vidas.

El viernes, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades actualizaron la guía para recomendar que las escuelas ofrezcan trabajo remoto o oportunidades de aprendizaje para cualquier persona con mayor riesgo debido a otras condiciones de salud.

“Las limitaciones de cada persona son realmente diferentes”, dijo Emily Oster, economista de la Universidad de Brown que ha estudiado la reapertura de escuelas. "Todos nos enfrentamos a muchas opciones, que básicamente no tenemos idea de cómo tomar".

La preocupación ha aumentado a medida que los brotes obligan a más escuelas a volver al aprendizaje remoto. Y para muchos como Tabor, incluso un pequeño riesgo es una apuesta enorme.

Dave Kitzinger es un receptor de trasplante de corazón de 64 años. Su hijo de 15 años "quiere desesperadamente" regresar cuando reabra su escuela secundaria suburbana de Pittsburgh, pero están preocupados. Sin embargo, el distrito votó la semana pasada para permanecer en línea durante las primeras nueve semanas del semestre, dándoles más tiempo para considerar las opciones.

“Quiere ver a sus amigos. Quiere volver a ese entorno. Pero le preocupa que vaya a traer algo a casa ", dijo Kitzinger. Cuando se le contactó para hacer comentarios, el superintendente dijo que cualquier persona que se sienta incómoda con la instrucción en persona tendrá una opción virtual. Kitzinger dijo, sin embargo, que siente que volver de forma remota sería difícil para su hijo. "Es una posición muy mala para estar. Estoy muy preocupado por que pierda una gran parte de su edad adulta".

Shauna Perry trabaja con pacientes inmunodeprimidos en Maine como enfermera. Su esposo recibió recientemente un trasplante que resultó en complicaciones, lo que los llevó a repensar qué hacer cuando su hija comienza el jardín de infantes. Necesitaban un plan creativo que le permitiera trabajar a Perry sin poner en riesgo la salud de su esposo o de sus pacientes. Entonces, su hija transmitirá las clases de jardín de infantes desde su preescolar, que tiene solo unos pocos niños.

“No había otras opciones”, dijo. “No tenemos mucho apoyo familiar. Soy el principal proveedor de ingresos y tengo nuestro seguro médico. Así que realmente no teníamos otra opción ".

El jardín de infancia de su hija no respondió a las solicitudes de comentarios.

Sin consenso

Perry, Kitzinger y Tabor son miembros de un grupo de Facebook para receptores de trasplantes, y qué hacer con las escuelas es un tema habitual. No hay consenso, por lo que los participantes comparten los planes que han improvisado para ayudar a los demás con ideas sobre cómo proteger su salud sin comprometer la educación.

A nivel nacional, alrededor del 61 por ciento de los estudiantes de jardín de infantes a secundaria asistirán a la escuela virtualmente, según una encuesta de distritos de escuelas públicas realizada por Burbio, un servicio de datos con sede en Nueva York. Alrededor del 20 por ciento tendrá clases presenciales y más del 18 por ciento son híbridos, descubrió Burbio. El uno por ciento está indeciso. Alrededor del 75 por ciento de las 700 mejores universidades de Estados Unidos planean permitir que los estudiantes ingresen al campus, incluso aquellos que permanecen en línea.

El CDC recomienda que las escuelas den prioridad a que los estudiantes regresen, pero cualquier decisión debe basarse en la orientación local. No se recomiendan las pruebas masivas, mientras que las pruebas de detección de síntomas, máscaras y controles de temperatura sí lo son. El presidente Donald Trump ha presionado para que todos los niveles de las escuelas recuperen a los estudiantes, diciendo que "lo virtual no es tan bueno como estar allí".

Pero incluso un número reducido de casos en la comunidad no protege lo suficiente a las escuelas, según Eric Topol, director del Instituto de Investigación Traslacional Scripps. No hay suficientes pruebas ni rastreo de contactos para reabrir de forma segura para nadie, dijo.

Y "si está inmunodeprimido, incluso si está sano, es un riesgo", dijo.

Sin decisiones fáciles

En Muskogee, Oklahoma, Madison Shoemaker, de 22 años, y su madre cuidan a su sobrina de siete años, quien fue diagnosticada a principios de marzo con un trastorno de inmunodeficiencia primaria y debe evitar los espacios públicos. "Ni siquiera puede luchar contra un resfriado en este momento, por lo que luchar contra COVID-19 no es una opción", dijo Shoemaker.

El distrito tiene una opción completamente en línea, pero mantener la casa del estudiante de primer grado significa que Shoemaker, quien planea terminar la universidad en diciembre y tiene dos trabajos, tiene que recortar el trabajo. “Eso va a tener un gran impacto financiero para nosotros”, dijo.

El distrito alienta las máscaras para los de segundo grado y menores y las requiere por encima de esa edad y dijo que su Academia de aprendizaje electrónico estará disponible más allá de este año. El "superintendente siente que brindar una opción en línea es parte del futuro de la educación", según un comunicado enviado por correo electrónico.

Shoemaker también está preocupada por la salud mental de su sobrina, ya que está "súper aislada". Aún así, la normalidad no es una opción ahora.

“La gente quiere volver al trabajo”, dijo. “No entienden que hay otras situaciones además de la propia que son mucho más complicadas”.

Los matices de estas situaciones generan mucha tensión, dijo Oster.

"Si envía a sus hijos de regreso a la escuela, es porque no le importa la salud pública, y si no envía a sus hijos de regreso a la escuela, es porque es un perdedor paranoico", dijo Oster, quien tiene dos jóvenes. "Ha marcado gran parte del juicio, lo que, por supuesto, no facilita la toma de estas decisiones".

"Ya en cuarentena"

Para Nancy Souza, una maestra de educación especial de 58 años de Manteca, California, volver al trabajo ha significado distanciarse socialmente de su esposo, quien tiene cáncer cerebral.

El distrito ha traído a los maestros de regreso mientras los estudiantes asisten de forma remota, ya que "los maestros merecen tener un acceso equitativo a su entorno de aprendizaje y todos los recursos y herramientas exclusivos de su área temática", dijo Victoria Brunn, directora de alcance comunitario del distrito. Los asistentes de Souza deben usar máscaras y distanciarse socialmente en el aula, medidas que, según el médico de su esposo, redujeron el riesgo lo suficiente como para que ella regresara.

Pero hace dos semanas, un asistente dio positivo y tuvieron que aislarse. Desde entonces, se mantuvo alejada de su esposo y durmió en una habitación diferente. Souza dijo que su director le permitió cambiar a Internet. A otras treinta y cinco personas también se les permitió trabajar desde casa, dijo Brunn.

“Ni siquiera volvimos a la escuela con los estudiantes y ya estamos en cuarentena”, dijo Souza. "Si ni siquiera puedo ir a la escuela con adultos tomando precauciones, ¿cómo se supone que voy a poder hacer eso con 16 estudiantes?"

*Con la asistencia de Drew Hutchinson y Anthony Robledo.