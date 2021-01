Demócratas rechazaban el dinero anónimo, pero lo 'abrazaron' por completo para que Biden fuera presidente

El presidente Joe Biden se benefició de una cantidad récord de donaciones de personas anónimas a grupos externos que lo respaldan, lo que significa que el público nunca tendrá la información completa de quién lo ayudó a ganar la Casa Blanca.

La campaña de Biden fue respaldada por 145 millones de dólares en las llamadas donaciones de 'dinero oscuro', un tipo de recaudación de fondos que los demócratas han criticado durante años. Esas corrientes de recaudación de fondos ayudaron a establecer un récord para un retador al presidente en ejercicio.

Esa cantidad de 'dinero oscuro' supera los 28.4 millones de dólares gastados a nombre de su rival, Donald Trump, y eclipsa la marca anterior de 113 millones de dólares en donaciones anónimas que respaldaron al republicano Mitt Romney en las elecciones de 2012.

Los demócratas han dicho que quieren prohibir el 'dinero oscuro' por ser especialmente corruptor, ya que permite a los partidarios respaldar silenciosamente a un candidato sin escrutinio. Sin embargo, en su esfuerzo por derrotar a Trump en 2020, 'abrazaron' ese recurso

Por ejemplo, Priorities USA Action Fund, el comité de acción política que Biden designó como su vehículo preferido para gastos externos, utilizó 26 millones de dólares en fondos originalmente donados a su brazo sin fines de lucro, llamado Priorities USA, para respaldar a Biden. Los donantes de ese dinero no tienen que ser revelados.

Guy Cecil, presidente de Priorities USA, no se excusó por ello. "No íbamos a desarmarnos unilateralmente contra Trump y las fuerzas de derecha que lo enaltecieron", dijo en un comunicado.

En teoría, se supone que las leyes de financiamiento de campañas limitan la influencia que tiene el 'gran dinero' sobre los políticos, pero el sistema tiene grandes lagunas que los grupos que respaldan a Biden y otros candidatos han explotado.

Te puede interesar: Biden aumenta ayuda económica por COVID-19

"Se benefició de ello", dijo Larry Noble, exabogado general de la Comisión Federal de Elecciones (FEC, por sus siglas en inglés).

Un portavoz de Biden no respondió a los intentos de buscar comentarios.

Su campaña pedía prohibir a algunos tipos de organizaciones sin fines de lucro gastar dinero para influir en las elecciones y exigir que cualquier organización que gaste más de 10 mil dólares para influir en las elecciones se registre con la Comisión Federal de Elecciones y revele sus donantes.

Bolsillos 'sin fondo'

Biden recaudó más de mil millones de dólares para su campaña, que permitió aceptar donaciones de hasta 2 mil 800 dólares por individuo. Eso incluyó 318.6 millones de dólares de donantes que dieron menos de 200 dólares cada uno.

El resto del dinero que recaudó Biden provino de donantes con bolsillos lo suficientemente 'profundos' como para donar hasta 825 mil dólares, y ese efectivo se dividió entre el Comité Nacional Demócrata y 47 partidos estatales.

El 'dinero negro' no es la mayor fuente de efectivo para las campañas. Los donantes adinerados pueden emitir cheques de ocho cifras a los super Comités de Acción Política (PAC, por sus siglas en inglés), señaló Noble. Los comités conjuntos de recaudación de fondos que juntan dinero para campañas y fiestas pueden generar porciones de 830 mil 500 dólares.

En septiembre, Michael Bloomberg dijo que gastaría 100 millones de dólares para ayudar a Biden en Florida, lo que permitiría a los demócratas desviar dinero a otros estados que debían ganar. Biden perdió Florida, pero volteó cinco estados que Trump ganó en 2016.

Bloomberg es el fundador y propietario mayoritario de Bloomberg LP, la empresa matriz de Bloomberg News.

Te recomendamos: Pruebas diagnósticas, cubrebocas y distancia: Así son las medidas en la Casa Blanca con Biden

Los donantes que quieran evitar la divulgación de datos pueden donar a organizaciones políticas sin fines de lucro, como Defending Democracy Together, que gastó 15.6 millones de dólares para respaldar a Biden, y no están obligados a revelar sus contribuyentes a la FEC. Los donantes también pueden dar dinero a una organización sin fines de lucro que a su vez le da el dinero a un super PAC, como lo hizo Priorities USA. Los candidatos y sus campañas no pueden coordinar el gasto con dichos grupos según la ley federal.

Y esa falta de divulgación preocupa a los grupos reformistas.

Los grandes donantes, individuos o corporaciones, que contribuyeron de forma anónima, tendrán el mismo acceso a los tomadores de decisiones que aquellos cuyos nombres fueron divulgados, pero sin que el público sepa quiénes son o qué influencia pueden ejercer.

“El objetivo del 'dinero oscuro' es evitar la divulgación pública mientras se obtiene crédito privado”, enfatizó Meredith McGehee, directora ejecutiva de Issue One, que aboga por reducir la influencia del dinero en la política. "Es solo 'dinero oscuro' para el público".

La 'guerra' de la publicidad

En general, los demócratas en este ciclo electoral se beneficiaron de 326 millones de dólares en 'dinero oscuro', según el Center for Responsive Politics. Eso fue más del doble de los 148 millones de dólares que apoyaron a los grupos republicanos.

Algunos de los grupos demócratas que dependían del 'dinero oscuro' en todo o en parte gastaron mucho en los primeros anuncios que atacaban a Trump en estados clave como Michigan, Pensilvania y Wisconsin. Las organizaciones comenzaron a gastar mientras la campaña de Biden, relativamente pobre en efectivo, luchaba por recaudar dinero para las primarias.

Future Forward PAC, un super PAC que gastó 104 millones de dólares para respaldar a Biden, recibió 46.9 millones de dólares del cofundador de Facebook, Dustin Moskovitz; 3 millones de dólares del director ejecutivo de Twilio, Jeff Lawson, y 2.6 millones de dólares de Eric Schmidt de Alphabet, la empresa matriz de Google, pero su mayor fuente de fondos fue su organización hermana sin fines de lucro, Future Forward USA Action, que contribuyó con 61 millones de dólares. No es necesario revelar los nombres de quienes aportaron ese dinero.

La avalancha de 'dinero oscuro' para los demócratas y los grupos progresistas ha complicado sus esfuerzos por reformar el sistema.

Te puede interesar:

Biden apoyará con 4 mil mdd a Honduras, Guatemala y El Salvador para atender migración: AMLO