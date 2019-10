Defensoría de Ecuador reporta 5 personas muertas durante las protestas

La Defensoría del Pueblo confirmó este jueves la muerte de cinco personas durante las protestas sociales causadas por la elevación de los precios de los combustibles decretada la semana pasada. Sin embargo, el gobierno aseguró que solo se registran dos muertos por situaciones accidentales y no por los enfrentamientos.

En su cuenta de twitter, la Defensoría lamentó el fallecimiento de Inocencio Tucumbi, dirigente de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas) de Cotopaxi y de cuatro personas. No dio otros detalles acerca de los fallecidos, a los que se suman decenas de heridos por diversas razones y alrededor de 800 detenidos.

En tanto, al menos ocho policías fueron retenidos por indígenas que advirtieron que mantendrán sus protestas contra diversas medidas económicas del gobierno de Ecuador, al cumplirse una semana de movilizaciones que causaron al presidente Lenín Moreno la peor crisis política y social desde que asumió el poder hace más de dos años.

Condolencias| #DefensoríaDelPueblo, ante el sensible fallecimiento de Inocencio Tucumbi, dirigente de @CONAIE_Ecuador de #Cotopaxi y 4 personas más en el país.

Hacemos un llamado al Gobierno a erradicar la violencia y garantizar el derecho a la protesta social de forma pacífica.

El secretario general de la Presidencia, José Briones, en cadena nacional, expresó que “cualquier proceso de diálogo se haga en el marco de la paz y para ello la liberación de los policías y periodistas es una condición fundamental”.

Acerca de los fallecidos, dijo que han circulado varias versiones sobre muertos en medio de manifestaciones: oficialmente hay una persona que fue atropellada el lunes por un conductor amedrentado por manifestantes, y otro ecuatoriano que falleció ayer por una caída y golpe en su cabeza en Quito.

Los indígenas permanecen en actitud beligerante en la sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde el presidente de la Conaie, Jaime Vargas, comentó que “con la sangre de nuestros hermanos no vamos a negociar, no hay ningún negocio con este gobierno nefasto, mentiroso, ladrón. Con mi pueblo, Lenín Moreno, con los indígenas no se juega, con la CONAIE no se juega carajo”, añadió

Miles de indígenas llegaron a Quito desde inicios de semana para rechazar la eliminación de subsidios a los combustibles, cuyos precios pasaron de 1,85 dólares el galón de gasolina a 2,39, y el diésel de 1,03 a 2,30 dólares, entre otras reformas de carácter laboral y financiero.

Desde el lunes los indígenas han realizado manifestaciones en las que incluso llegaron a tomar momentáneamente las instalaciones de la Asamblea, en medio de las cuales han sido reprimidos con gases por las fuerzas del orden. En las protestas confluyeron también transportistas, estudiantes y sindicalistas, los últimos de los cuales generaron fuertes incidentes el miércoles cerca de la casa de gobierno.

Moreno, que trasladó la sede del gobierno a Guayaquil para reducir tensiones, ha advertido que no dará marcha atrás en su decisión de eliminar el subsidio a los combustibles.