Defensa de García Luna ofrece fianza de un millón de dólares para llevar juicio en libertad

El abogado del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, pidió este martes a un juez que deje en libertad al exfuncionario bajo una garantía de un millón de dólares que en parte representa el valor de propiedades que tiene.

El abogado César de Castro afirmó en una carta disponible en el sistema electrónico de la corte que García Luna debería poder esperar su juicio en libertad en lugar de estar en prisión, donde lleva casi tres meses.

Mediante una moción, presentada este 25 de febrero, García Luna a través de su abogado César de Castro, aseguró que no tiene la menor intensión de darse a la fuga, ni los recursos para hacerlo pues prácticamente está en bancarrota.

"No tiene la habilidad de escapar. García Luna dio al Gobierno su pasaporte y su tarjeta de nacionalidad, no tiene activos a su disposición y la idea de que escaparía a México, donde no tiene acceso al sistema financiero y enfrentaría arresto y enjuiciamiento, es absurda", destacó

García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública desde finales de 2006 a 2012 bajo el gobierno del expresidente Felipe Calderón, está acusado en Nueva York de tres cargos de asociación delictiva para el tráfico de cocaína y de falso testimonio.

Se ha declarado inocente de las acusaciones de los fiscales, quienes alegan que recibió enormes cantidades de dinero por parte del cártel de Joaquín 'El Chapo' Guzmán a cambio de permitir que este traficara cocaína a sus anchas.

En su carta, De Castro califica como “absurda” la acusación de que García Luna se reunió en un restaurante hace más de una década con un miembro del Cártel de Sinaloa y que este le dio una bolsa que tenía entre 3 y 5 millones de dólares. El abogado aseguró que el Gobierno estadounidense no ha demostrado la existencia de ese supuesto dinero y tampoco ha logrado relacionarlo con García Luna.

La acusación la hizo Jesús Zambada, excolaborador de Guzmán, durante el juicio a 'El Chapo' celebrado en una corte neoyorquina en 2018. Zambada indicó que esa reunión con García Luna ocurrió en 2007 y que él le dio la maleta.

De Castro aseguró al juez Brian Cogan que García Luna no huiría a México mientras espera ser enjuiciado en Nueva York: sus hijos y su esposa viven en Estados Unidos, él no tiene acceso al sistema financiero en México, donde probablemente sería arrestado, y tampoco le queda casi dinero en Estados Unidos, ya que dos negocios que tenía han perdido todos sus contratos y han cerrado.

El abogado también argumentó que la garantía de un millón de dólares va firmada por tres individuos y un garante y que queda asegurada con propiedades de García Luna valoradas en un total de 1.2 millones de dólares.

“El señor García Luna debería ser liberado bajo fianza en espera al juicio. La Corte debería ver más allá de los intentos del Gobierno (estadounidense) de detener a García Luna simplemente en base a intentar asociarlo con 'El Chapo'”, escribió De Castro.

El exfuncionario mexicano, que vivía en Miami, fue arrestado en Texas en diciembre. De Castro declaró que en la cárcel de Texas donde estuvo no tuvo acceso a un teléfono, ni a mensajes de correo electrónico, además de estar aislado las 24 horas del día.

El juicio a García Luna, señaló el abogado, probablemente no ocurrirá hasta 2021.

Con información de David Saúl Vela*