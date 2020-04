Cubrebocas no son la 'solución milagro' contra COVID-19, dice OMS

GINEBRA.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) negó que las mascarillas o cubrebocas sean “la solución milagro” para frenar la pandemia generada por el COVID-1 y agregó que su uso generalizado entre la población sólo se justifica cuando el acceso para obtener agua para lavarse las manos sea limitado o resulte difícil mantener la distancia física.

“No hay respuesta binaria ni solución milagro. Las mascarillas solas no pueden frenar la pandemia de COVID-19”, subrayó el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa telemática desde Ginebra.

El debate en torno a las mascarillas se ha reavivado por el hecho de que en países donde este artículo era ampliamente utilizado, incluso antes de la actual pandemia, como China, Japón o Corea del Sur, el número de contagios relativos ha sido menor que en regiones posteriormente afectadas por el coronavirus, como Europa o Estados Unidos.

“Con máscara o sin ella, hay otras cosas que han demostrado que nos pueden proteger: mantener distancia con otros, lavarse las manos, toser o estornudar en el hueco del codo y evitar tocarse la cara”, dijo Ghebreyesus.

Asimismo, el director de la Organización Mundial de la Salud condenó las “declaraciones racistas” de científicos que pretenden que el continente africano sea un “terreno de pruebas” para una vacuna contra el COVID-19.

“Este tipo de declaraciones racistas no hacen avanzar nada. Se oponen al espíritu de solidaridad. África no puede ser y no será un terreno de pruebas para ninguna vacuna”, afirmó el titular de la OMS, quien es exministro de Relaciones Exteriores de Etiopía. “La herencia de la mentalidad colonial debe terminar”, agregó.

El médico Jean-Paul Mira, jefe de la unidad de cuidados intensivos del hospital Cochin en París, Francia, sugirió el miércoles pasado, en una entrevista en el canal de televisión francés LCI, que la vacuna contra el Covid-19 se experimentara en África, aunque días después se disculpó por su propuesta.

A su vez, el director de emergencias de la OMS, Mike Ryan, pidió a los países que desean levantar las restricciones contra el coronavirus, que lo hagan “de manera calibrada, evaluando paso por paso”.

Señaló que las restricciones en muchos países involucran los cierres de escuelas, lugares de trabajo y parques.

“Es probablemente una mala idea levantar todas las restricciones (a la vez)”, declaró Ryan, agregando que ningún país debe salir del status actual sin tener previamente un plan para mantener el Covid-19 a niveles manejables.

“Las restricciones mantienen reprimida la enfermedad. Si levantas las restricciones, tienes que tener primero un método alterno para suprimir las infecciones”, acotó el funcionario de la Organización Mundial de la Salud.

Lo importante, señaló Mike Ryan, es que los países tengan métodos para detectar los casos, rastrear contactos, colocar a personas en cuarentena y aplicar pruebas de detección. Agencias