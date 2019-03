Cuba sostiene que Estados Unidos manipula incidentes de salud de diplomáticos y exculpa a Canadá

LA HABANA.- Cuba denunció este jueves al Gobierno de Donald Trump por continuar refiriéndose como "ataques" a los incidentes de salud entre sus diplomáticos sin presentar evidencias, y afirmó que es parte de una campaña más amplia para perjudicar las relaciones bilaterales restablecidas en 2015.

Canadá y Estados Unidos han recortado su personal en La Habana después de que comenzaron a quejarse de misteriosos mareos, dolores de cabeza y náuseas en la primavera de 2017.

El Gobierno de Trump, que prometió obstaculizar la distensión con Cuba iniciada por Barack Obama, se apresuró a describir los síntomas de salud como "ataques", mientras que Canadá no se aventuró a adelantar hipótesis.

Ottawa dijo en enero que los funcionarios cubanos parecían tan frustrados como los canadienses al no poder encontrar una causa de los presuntos incidentes de salud.

"El tema ha sido objeto de una alta dosis de manipulación política por el Gobierno de Estados Unidos, con acusaciones infundadas que han servido como pretexto para tomar medidas que atentan contra las relaciones bilaterales", dijo Carlos Fernández de Cossío, director de Estados Unidos de la cancillería cubana en una rueda de prensa.

Los nexos entre Washington y La Habana se han deteriorado desde que Trump llegó a la Casa Blanca, reforzando el embargo comercial que aplica al país desde hace casi seis décadas. "Esa manipulación ha servido también para aquellos que quieren reforzar la idea de que Cuba es una amenaza y a los que quieren justificar que es un país que patrocina el terrorismo", destacó.

Fernández de Cossío señaló que "Cuba no ha puesto en duda que pueda existir personal enfermo", pero hasta ahora no hay evidencias en las investigaciones que han compartido con autoridades policiales de Estados Unidos y Canadá.

"Canadá no ha hecho acusaciones contra Cuba respecto a los ataques. Políticos canadienses no han salido a amenazar ni hacer declaraciones irresponsables", dijo Fernández de Cossío, aunque La Habana había criticado en enero la decisión de Ottawa de recortar sus diplomáticos en la isla. "Aspiramos a que no haya un daño mayor en las relaciones (con Canadá)", agregó.