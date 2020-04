Corte de California desestima caso contra líder de La Luz del Mundo, acusado de abuso sexual infantil

La corte de California desechó el caso contra Naasón Joaquín García, líder La Luz del Mundo, acusado de violación infantil, informó la tarde de este martes la agencia de noticias AP.

La causa penal contra el líder, acusado también de trata de personas, fue desestimada el martes por un tribunal de apelaciones de California por motivos de procedimiento, reportó The New York Times.

Naasón Joaquín García, el autoproclamado apóstol de La Luz del Mundo, está detenido desde junio luego de acusaciones de tres niñas y una mujer entre 2015 y 2018 en el condado de Los Ángeles. Él ha negado ser responsable.

Mientras estuvo detenido sin derecho a fianza en Los Ángeles, García siguió siendo el líder espiritual de La Luz del Mundo. La iglesia cristiana evangélica con sede en Guadalajara, México, fue fundada por su abuelo y cuenta con 5 millones de seguidores en todo el mundo.

No estaba claro cuándo sería puesto en libertad, precisó el diario estadounidense. La oficina del fiscal general dijo que estaba revisando el fallo del tribunal.

El tribunal de apelaciones dictaminó que debido a que la audiencia preliminar de García no se realizó de manera oportuna y no renunció a su derecho a una, la queja presentada contra él debe ser desestimada.

De acuerdo con The New York Times, la apelación solo mencionó el rechazo del caso de García y no el de sus coacusados, Susana Medina Oaxaca y Alondra Ocampo. Un cuarto acusado, Azalea Rangel Meléndez, sigue en libertad.