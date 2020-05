Coronavirus provino de laboratorio en Wuhan: Pompeo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, dijo que "una enorme evidencia" muestra que el nuevo brote de coronavirus comenzó en un laboratorio en Wuhan, China, pero no proporcionó ninguna prueba de sus afirmaciones.

"Puedo decirles que hay una cantidad significativa de evidencia de que esto provino de un laboratorio en Wuhan", dijo Pompeo a ABC. "Estas no son las primeras veces que hemos tenido un mundo expuesto a virus como resultado de fallas en un laboratorio chino".

Pompeo no llegó a decir que el virus fue creado por el hombre, y señaló que estaba de acuerdo con un informe de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional que descartaba la modificación genética o que hubiera sido provocada por el hombre.

El origen del virus se ha convertido en un punto de inflamación en la pandemia y ha aumentado las tensiones entre Estados Unidos y China. El presidente Donald Trump ha intensificado los esfuerzos para culpar a China por la pandemia.

"He visto lo que ha dicho la comunidad de inteligencia", dijo Pompeo. "No tengo motivos para creer que se hayan equivocado". Pompeo declinó decir si los chinos lanzaron intencionalmente el virus. "No tengo nada que decir al respecto", dijo.

Trump y sus colaboradores agudizaron sus críticas a Beijing la semana pasada y exigieron respuestas sobre el origen del virus. El presidente tuiteó el viernes que algunas redes de televisión de los Estados Unidos son "marionetas chinas", mientras que su comité de acción superpolítica desató anuncios contra China.

"China se comportó como los regímenes autoritarios, intentó ocultar y confundir", dijo Pompeo en ABC. "Empleó a la Organización Mundial de la Salud como una herramienta para hacer lo mismo".

El secretario dijo que China continuó bloqueando el acceso de expertos en salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como de científicos estadounidenses, para que no tengan acceso a las muestras del virus necesarias para el estudio.

"Esta es una amenaza continua, una pandemia continua", dijo Pompeo. "El Partido Comunista Chino continúa bloqueando el acceso al mundo occidental, los mejores científicos del mundo, para descubrir exactamente qué sucedió”.

De acuerdo con la OMS, Estados Unidos registra un millón 93 mil 880 casos confirmados de coronavirus y 62 mil 406 fallecidos a raíz de este.