¿Cómo sobrevivir a la ola de desempleo tras el COVID-19? Esto recomiendan los expertos

Para el chef Rachel Rosenthal, perder un trabajo podría ser una cuestión de vida o muerte. Incluso entre los empleados, el miedo a lo que está a la vuelta de la esquina es casi tan paralizante.

Es suficiente poner en perspectiva los inconvenientes menores de trabajar desde casa: los currículos poco realistas de educación en el hogar, el dolor en la parte inferior de la espalda, el Wi-Fi lento.

Y si te sorprendes preguntándote sobre el seminario al que debías asistir, o la promoción a la que querías postularse, incluso puedes sentirse culpable. ¿Cómo puede alguien pensar en el avance laboral en este momento? Encontrar un buen momento para "esa conversación" con tu jefe tiene escrito la palabra incómodo por todas partes.

Pero el coronavirus no tiene que ser un callejón sin salida para tu carrera. En todo caso, es un momento para ser ágil y demostrar tu valor. Eso puede sonar como una tarea difícil en este momento. Sin embargo, la verdad incómoda es que no hay ningún tipo de seguridad laboral. Esto es tan urgente para los millennials que ingresan a sus años de ganancias máximas como lo es para los baby boomers que observan que sus ahorros para la jubilación se agotan.

Lo primero es asegurarse de que tus habilidades evolucionan con las necesidades de tu empresa. En estos días, destaca la capacidad de encantar a un cliente a través de Zoom, o mantener los proyectos según lo programado a medida que tu equipo labora entre diferentes horarios. Si te encuentras en una industria directamente afectada por el virus, piensa cómo tu experiencia sería aplicable a los campos que tienen perspectivas sólidas a largo plazo como la ciberseguridad, la robótica y la inteligencia artificial. Estos sectores no son solo para codificadores e ingenieros; necesitan contadores, oficiales de cumplimiento, gerentes de recursos humanos y equipos de comunicaciones.

Con las empresas seleccionando al personal, depende de ti, no de tu jefe, identificar cuáles son esas habilidades imprescindibles. Caroline Ceniza-Levine, entrenadora profesional con sede en Florida en SixFigureStart, dice que los empleadores con los que trabaja en viajes, servicios financieros y tecnología no pueden tener más de 60 días por delante. La capacitación tradicional en el trabajo fue una de las primeras cosas a medida que el brote se intensificó, según un informe reciente de McKinsey & Co.

Hacer un esfuerzo para comprender mejor a tu empresa es un buen lugar para comenzar. "Conozco a muchas personas mayores que no leen los informes anuales [de su empleador]", dijo Ceniza-Levine. Debes saber cuál es el panorama financiero, qué partes del negocio siguen ganando dinero y si los recursos están cambiando.

La buena noticia es que "volver a capacitar" se está volviendo más fácil. El mes pasado, Coursera dijo que ofrecerá a los trabajadores desempleados acceso gratuito a 3 mil 800 cursos en línea . El e-learning también es relevante para las personas que han mantenido sus trabajos. Herminia Ibarra, profesora de la London Business School, imparte un seminario web sobre reinvención profesional. Recientemente pidió a los participantes en una encuesta en línea que describieran su respuesta al coronavirus: el 50 por ciento de las 2 mil personas que escribieron dijeron que el brote les había dado "oportunidades para probar cosas nuevas o aprender nuevas habilidades". En algunos casos, esta nueva experiencia está directamente relacionada con el trabajo remoto, escribió Ibarra en Harvard Business Review.

Recuerde, también, que las industrias de productos farmacéuticos y Big Tech hasta la entrega de pizzas y las farmacias están sumando personal. Amazon.com trajo al menos a 175 mil personas solo en marzo y abril. Otras empresas están trasladando a las personas o comenzando a prepararse para eventos más adelante en el año. Facebook dijo que contratará a más de 10 mil personas en sus equipos de productos e ingeniería antes de las elecciones estadounidenses.

Si comienza un nuevo trabajo en este entorno, prepárese para ser flexible. El mes pasado, Ethan Than se unió a una startup de biotecnología en San Francisco. Su empleador está generando ingresos, y recientemente cerró una ronda de financiación respaldada por algunos inversores institucionales de primer nivel. Entonces, aunque no necesariamente se preocupó de que su oferta se evaporara, Than tuvo que considerar cómo cambiaría la naturaleza de su trabajo. Normalmente, alguien en su papel pasaría mucho tiempo en conferencias tratando de hacer negocios. ¿Cómo se construyen las relaciones a través de Zoom?

Than tiene la suerte de estar en una industria relativamente a prueba de virus. Para el resto de nosotros, hay una parábola útil que resume cómo pensar en nuestros trabajos en este momento, cortesía de Christina DelliSanti-Miller, una entrenadora de transición profesional con sede en la ciudad de Nueva York. Es algo parecido a esto:

Cada año, un pequeño pueblo costero es devastado por las tormentas. Cada vez que esto sucede, los aldeanos colocan sus objetos de valor en la arena para apaciguar a los dioses del océano. Por la noche, la marea barre todas las riquezas al mar y los dioses se sacian. Pero en realidad, a la luz de la luna, una anciana está recogiendo los tesoros de una pequeña ciudad.

La moraleja es que una vez que aprendas cómo funciona un sistema, aprovéchalo. Averigua qué necesita tu industria, muéstrale a tu jefe que puedes cumplirlo y úsalo para proteger tu trabajo o incluso negociar el próximo paso. Cuantas más habilidades ganes, más opciones tendrás, dice DelliSanti-Miller.

En las próximas semanas y meses, puede ser tentador mantener una copa de vino, pero si se sientes ansioso, puede ser conveniente considerar desviar ese presupuesto semanal de bebidas a Coursera.