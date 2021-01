¿Cómo será la despedida de Trump de la Casa Blanca?

Los funcionarios de la Casa Blanca están planeando una ceremonia de despedida para Donald Trump cuando abandone Washington el miércoles por la mañana, según una copia de la invitación vista por Bloomberg News.

El evento está programado para las 8 a.m. en la Base Conjunta Andrews, en las afueras de la capital del país, donde el presidente saliente partirá a bordo del Air Force One rumbo a Florida. Se han enviado invitaciones a simpatizantes, incluidos exfuncionarios de la administración y otros patrocinadores, pidiéndoles que lleguen antes de las 7:15 a.m.

Funcionarios están considerando un acto elaborado de despedida similar a las recepciones que se le ofrecieron en sus visitas de Estado al exterior, con alfombra roja, una vistosa guardia, una banda militar e incluso un saludo de 21 salvas, según una persona cercana a la planificación que solicitó el anonimato antes de un anuncio formal.

Trump ha decidido omitir la inauguración el 20 de enero de su sucesor, Joe Biden, en el Capitolio de los Estados Unidos, convirtiéndose en el primer presidente vivo de Estados Unidos en más de un siglo en optar por no asistir al intercambio regular de poder. En cambio, Trump estará en su resort de Mar-a-Lago cuando el presidente entrante preste juramento al mediodía de ese día.

Un portavoz de la Casa Blanca se negó a comentar.

Algunos ayudantes de la Casa Blanca estarán en el jardín sur para el despegue del helicóptero presidencial con Trump a bordo, aunque la asistencia será limitada. Las estrictas medidas de seguridad en todo el centro de Washington y especialmente cerca de la Casa Blanca harán que sea demasiado difícil para los visitantes externos el acceso al campus.

La decisión de Trump de no asistir a la inauguración fue anunciada el 8 de enero por el presidente, dos días después de que una turba de leales saqueara el Capitolio en un motín que dejó cinco muertos. Un cordón de seguridad sin precedentes rodea ahora el corazón de la capital de la nación a raíz de ese ataque.

