¿Cuál es la ruta que deben seguir las vacunas contra COVID-19 desde la fábrica hasta tu farmacia?

Bahar Aliakbarian es un experto en gestión de la cadena de suministro en productos farmacéuticos y profesor de la Escuela de Embalaje de la Universidad Estatal de Michigan. A continuación, describe las cadenas de suministro de vacunas de Pfizer y Moderna, que se espera sean las dos proveedoras principales de las vacunas COVID-19 en EU. También habla sobre los desafíos en la distribución y el trabajo que se está realizando para garantizar una entrega segura y sistemática de las vacunas.

¿Cuáles son los principales desafíos en la distribución de las vacunas COVID-19 recientemente desarrolladas?

Los dos principales desarrolladores estadounidenses de las primeras vacunas COVID-19 son Pfizer / BioNTech y Moderna. Ambos desarrollaron vacunas de ARNm, un tipo de vacuna relativamente nuevo. Un problema importante de la cadena de suministro es el requisito de temperatura para estas vacunas. La vacuna Pfizer debe almacenarse entre menos 112 grados F (menos 80 grados C) y menos 94 F (menos 70 C), y la vacuna Moderna necesita temperaturas alrededor de menos 4 F (menos 20 C), que está cerca de la temperatura de congeladores de calidad comercial. Una tercera empresa que desarrolla vacunas, AstraZeneca, dice que necesita una temperatura de refrigeración regular de 36 F a 46 F, o 2 a 8 C.

La vacuna de Moderna puede permanecer a menos 4 F por hasta seis meses y luego por un mes en un refrigerador, según la compañía. Pfizer dice que su vacuna tiene una vida útil más corta de cinco días después de ser transferida del almacenamiento ultrafrío a un refrigerador, lo que deja una ventana corta para administrar las vacunas.

¿Cómo se transportarán y almacenarán estas vacunas?

Moderna planea utilizar un enfoque similar al utilizado en brotes anteriores, como la pandemia de gripe porcina H1N1 en 2009. En este caso, las vacunas se enviarán desde las instalaciones de fabricación en el noreste de Estados Unidos y Europa a un centro de distribución en Irving, Texas, que estará equipado con congeladores para almacenar la vacuna por periodos más largos. Desde allí se distribuyen a hospitales, farmacias y otros sitios de administración de vacunas.

Pfizer fabrica sus vacunas en Kalamazoo, Michigan. Manejará el transporte a los sitios de administración trabajando con socios logísticos. Debido a que el almacenamiento ultrafrío está disponible solo en grandes instalaciones y hospitales, ahí es donde se almacenarán durante periodos cortos antes de distribuirse a los sitios de administración.

Algunos estados, como Nueva York, están considerando establecer sus propios centros de distribución.

¿Cómo se mantendrán las temperaturas requeridas?

Las farmacias y los hospitales están tratando de desarrollar o adquirir congeladores de temperatura ultrabaja, pero es un costo enorme para ellos. Ahora estamos viendo una demanda extremadamente alta de congeladores y hielo seco, y existe el riesgo de escasez. Por lo tanto, las vacunas deben suministrarse y administrarse de manera eficiente para garantizar que lleguen al público sin desperdicios ni cuellos de botella en la cadena de suministro. Solo en 2019, se desperdiciaron alrededor de 34 mil millones de dólares en vacunas debido a las fluctuaciones de temperatura durante el transporte.

El hielo seco es una forma económica de mantener bajas temperaturas. Los "cargadores térmicos " de Pfizer, que parecen maletas, necesitan alrededor de 50 libras de hielo seco para mantener la temperatura durante unos días. Se considera que es un material peligroso en los aviones, pero la Administración Federal de Aviación ha otorgado permiso para usar hasta cinco veces la cantidad normalmente permitida para ser transportada junto con las vacunas.

El personal de los sitios de administración debe estar capacitado para verificar la temperatura y asegurarse de que la caja térmica de Pfizer no se abra más de unas pocas veces al día, no más de unos minutos a la vez , y para llenarla con hielo seco nuevo a los momentos adecuados. Parte de esta formación ya está en marcha.

¿Qué se puede hacer con el seguimiento y la trazabilidad?

El seguimiento y monitoreo de las mismas durante todo el proceso asegura que las vacunas sean estables y no sean manipuladas. Hacer que estos datos sean accesibles para los gobiernos y el público puede aumentar la confianza en las vacunas. Esto es especialmente importante porque estas vacunas requieren dos dosis para funcionar, y necesitamos que las personas regresen para recibir la segunda y que hagan un seguimiento para recibir comentarios sobre los posibles efectos adversos.

Mi equipo y yo estamos trabajando en el desarrollo de tecnologías para mejorar el seguimiento y la supervisión utilizando envases inteligentes mediante la implementación de sensores y otras tecnologías de comunicación.

La supervisión y el seguimiento también implican el desarrollo de bases de datos que integran datos dentro de una cadena de suministro de un extremo a otro, desde los fabricantes hasta los sitios de administración. En este momento, Pfizer y Moderna tendrán la información hasta que llegue a los sitios de administración, y los hospitales y farmacias tendrán los datos de los pacientes a través de historias clínicas electrónicas (EHR). Por lo tanto, todavía estamos tratando de superar algunos desafíos para tener un sistema integrado e interoperable con capacidad mejorada para ser actualizado y utilizado en todo el país.

Las compañías de seguros y el Gobierno están pensando en cómo brindar cobertura para las vacunas, mientras que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emiten pautas para garantizar que la mayoría de la población reciba la vacuna de manera eficiente.

En esta liga puedes encontrar el texto original:

https://theconversation.com/how-covid-19-vaccines-will-get-from-the-factory-to-your-local-pharmacy-151362

Bahar Aliakbarian es profesora asociado de investigación de gestión de la cadena de suministro en la Universidad Estatal de Michigan y trabaja en el Instiuto Axia.