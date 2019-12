¿Cómo describirías tu año en 5 palabras? En esto consiste el 'challenge' #2019in5words

El hashtag #2019in5words se convirtió en el primer lugar de las tendencias en México y una de las más utilizadas a nivel mundial este sábado.

Se trata de un 'challenge' o reto viral que se volvió popular luego de que diversas personas comenzaran a utilizarlo para describir su año de manera resumida.

Por ejemplo, la activista Greta Thunberg escribió en su cuenta de Twitter "Our house is on fire" (Nuestra casa está en fuego) junto con la etiqueta.

Our house is on fire.#2019in5words — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 28, 2019

En México, por ejemplo, Tatiana Clouthier también utilizó el hashtag y se unió al reto viral. En su caso hizo una lista con las palabras Alegría, Cambio , Entrega , Reto y Amor.

#2019in5words

1 Alegría

2 Cambio

3 Entrega

4 Reto

5 Amor — Tatiana Clouthier (@tatclouthier) December 28, 2019

La gente comenzó a utilizar la etiqueta y se posicionó en primer lugar de las tendencias a nivel nacional. Y tú, ¿cómo describirías tu año en cinco palabras?