Ciudadano Trump: los muchos caminos que tiene por delante como expresidente

La mayoría de los expresidentes pasan su tiempo fuera de la oficina jugando al golf, arreglando sus bibliotecas, dando discursos bien pagados, escribiendo memorias aún más lucrativas y mordiéndose la lengua sobre lo que está haciendo el próximo. Aparte del golf, el camino por delante de Donald Trump, un presidente que nunca se ha adherido a las normas de su oficina, será diferente a cualquier otro.

Sabemos dónde no estará cuando termine su mandato al mediodía del miércoles: es el primer presidente desde Andrew Johnson en 1869 que se niega a asistir a la investidura de su sucesor. Pero aún no hay una respuesta clara sobre lo que planea hacer a continuación. Incluso el lugar donde planea vivir está potencialmente en el aire, aunque Trump dice que se mudará a su club privado Mar-a-Lago, algunos de sus vecinos de Palm Beach, Florida, están desafiando su capacidad para vivir allí a tiempo completo.

A corto plazo y posiblemente a más largo plazo, las opciones pospresidenciales de Trump estarán limitadas por las consecuencias de su discurso del 6 de enero que incita a la multitud que irrumpiría en el Capitolio de Estados Unidos, incluida una histórica segunda acusación. Si es declarado culpable en el próximo juicio del Senado, es casi seguro que se le prohibirá volver a postularse para un cargo federal.

Por ahora, algunos de los nombres más importantes de las empresas estadounidenses están evitando al empresario presidente, "desplazándolo" en las redes sociales y alejándolo de ciertos servicios profesionales y financieros. Decenas de millones de sus conciudadanos continuarán vilipendiándolo, haciendo que la marca Trump sea tóxica para la mitad del país y perjudicando las perspectivas de su imperio inmobiliario, hotelero y de campos de golf.

Pero es probable que decenas de millones de otros estadounidenses formen una base duradera de apoyo, convirtiendo a Trump en una fuerza política en los próximos años, independientemente de si busca la presidencia nuevamente.

Privado de su megáfono @realDonaldTrump y de otras plataformas en línea, el expresidente tendrá que pensar en nuevas formas de movilizar, y posiblemente monetizar, a sus leales seguidores. Aunque es probable que Trump quede excluido de las oportunidades de los principales medios de comunicación, podría lanzar sus propios esfuerzos centrados en su base conservadora, tal vez una red de Trump para enfrentarse cara a cara con Fox News o un sitio de redes sociales de Trump para competir con Twitter.

Por supuesto, eso asumiendo que no está completamente consumido por las batallas judiciales una vez que deja el cargo. Incluso antes de los disturbios del Capitolio, enfrentó varias demandas y posibles investigaciones criminales. Sus alocadas afirmaciones de fraude electoral y la posible incitación a los disturbios solo han aumentado su riesgo legal. Existe una posibilidad muy real de que Trump termine en la cárcel.

Sin embargo, probablemente no sea prudente descartar a Trump. Se le daba por vencido luego de la quiebra del casino de Atlantic City en la década de 1990, pero regresó con fuerza una década después con 'The Apprentice'.

Después, cuando sus índices de audiencia comenzaron a disminuir, se aferró a la conspiración racista sobre el presidente Barack Obama y construyó una nueva audiencia de derecha que finalmente lo llevó a la Casa Blanca.

Incluso su derrota ante el presidente electo Joe Biden fue por un margen mucho más estrecho de lo que habían predicho las encuestas.

¿En cuanto a esa biblioteca presidencial, normalmente un monumento reluciente a los logros de un líder? Todavía no hay planes públicos, pero el comediante Luke Thayer y el exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca de Trump, Anthony Scaramucci, han hecho algunas sugerencias en su sitio falso djtrumplibrary.com , incluida una exposición 'Lie to America' ​​y una "tienda de regalos".

Política

Antes de los disturbios del Capitolio, parecía que Trump seguiría siendo el abanderado del Partido Republicano, ya sea postulándose a la Presidencia nuevamente en 2024 o actuando como hacedor de reyes en el campo republicano. También se esperaba que se vengara de una larga lista de republicanos que se cruzaron con él, sobre todo el gobernador de Georgia, Brian Kemp, que se negó a intentar anular la victoria electoral de Biden en el estado.

Pero algunos creen que el 6 de enero cambió todo eso.

“Cuando alguien discuta la presidencia de Trump a corto, mediano y largo plazo, todas las conversaciones comenzarán y terminarán con el día de la insurrección”, dijo el estratega republicano y exasistente de la Casa Blanca de George W. Bush, Scott Jennings.

Una encuesta de enero 15, de Pew Research, arroja una aprobación del trabajo de Trump de solo el 29 por ciento, con un 68 por ciento de la muestra diciendo que no quieren que sea una figura política importante en los próximos años.

Sin duda, el motín ha dejado al descubierto una brecha en el Partido Republicano. La presidenta de la Conferencia de la Cámara de Representantes republicana, Liz Cheney, fue una de los 10 miembros que cruzaron las líneas del partido y se unieron a los demócratas para acusar a Trump por incitar a la insurrección. Varios senadores republicanos, incluido el líder Mitch McConnell, han sugerido que están abiertos a condenar a Trump, lo que efectivamente pondría fin a su carrera en 2024 antes de que comience. Decenas de importantes corporaciones, grupos empresariales y donantes estadounidenses que suelen respaldar a los republicanos han dicho que suspenderán o detendrán las contribuciones de campaña a los candidatos que apoyaron el desafío de Trump a los resultados electorales.

Pero es probable que Trump mantenga el control sobre el ala populista del Partido Republicano. Eso fue evidente el 8 de enero, cuando el Comité Nacional Republicano reeligió a los aliados de Trump, Ronna Romney McDaniel y Tommy Hicks, como presidenta y vicepresidenta en lo que fue ampliamente visto como una pelea por poder sobre el papel del presidente saliente en el partido. A pesar de las deserciones, la gran mayoría de los republicanos de la Cámara de Representantes se opusieron al juicio político, y casi dos tercios cumplieron la oferta de Trump y se opusieron a los votos electorales certificados por el estado para Biden incluso después de la violencia en Washington. Encuestas recientes han demostrado que la mayoría de los votantes republicanos todavía apoyan a Trump y no lo culpan por los disturbios en el Capitolio.

"Eso no desaparece de la noche a la mañana", dijo Kevin Madden, un asesor principal de la campaña presidencial de 2012 de Mitt Romney, sobre la popularidad de Trump entre la base republicana. "Ese poder que tiene, esa conexión con las voces más activas dentro de su movimiento, es muy real y aún existe".

Redes sociales

Cualquier regreso político dependerá de que Trump encuentre una nueva forma de movilizar su base. La escala de su 'des-plataforma' es difícil de exagerar. Su cuenta @realDonaldTrump tenía más de 88 millones de seguidores antes de que Twitter lo bloqueara permanentemente el 8 de enero por romper sus reglas contra glorificar la violencia. También perdió el acceso a más de 30 millones de amigos de Facebook cuando se le prohibió el acceso a ese sitio indefinidamente y al menos durante la inauguración de Biden.

Sin embargo, el presidente todavía tiene formas de llegar a sus fanáticos más fervientes. La aplicación móvil oficial Trump 2020, que se utilizó para registrar a los asistentes al mitin y para enviar mensajes directos durante la campaña, se descargó 2.6 millones de veces en el último año, y los usuarios debieron ingresar números de teléfono y aceptar ser contactados, según Apptopia. Nu Wexler , un consultor de comunicaciones que anteriormente trabajaba en Google, Facebook y Twitter, dijo que la presencia en línea de Trump sigue siendo notable entre los políticos republicanos.

"Tiene millones de números de teléfonos móviles de eventos y una lista de correo electrónico de recaudación de fondos que eclipsa al resto de su grupo", dijo Wexler. "Para que no tenga ningún problema para comunicarse directamente con sus seguidores".

Pero llevar su mensaje más allá de ese núcleo seguirá siendo un desafío y algunas opciones podrían resultar problemáticas. Jared Kushner, el yerno de Trump y asesor principal de la Casa Blanca, detuvo un esfuerzo para llevar al presidente a plataformas de redes sociales de derecha como Gab y Parler después de que Twitter suspendiera su cuenta la semana pasada, según tres personas familiarizadas. Parler fue desconectado por Amazon Web Services por promover la violencia a raíz de los disturbios en el Capitolio y también fue descartado anteriormente por las tiendas de aplicaciones de Google y Apple.

Wexler dijo que plataformas como Gab y Parler no llegarían a una audiencia más amplia como lo hizo su cuenta de Twitter. "No se emocionará al pelear con los demócratas", dijo Wexler.

Recaudar dinero en línea también podría ser un problema en el futuro para un presidente que recaudó 1.6 mil millones de dólares en su oferta para un segundo mandato, incluidos 167.6 millones de dólares que ingresaron después de las elecciones cuando pregonó falsas afirmaciones de fraude generalizado. Los procesadores de pago PayPal, Square y Stripe se han unido a los gigantes de las redes sociales para suspender las cuentas vinculadas a Trump.

La Organización Trump

El desarrollador inmobiliario de Nueva York hizo de sus propiedades el telón de fondo de muchos de los momentos más memorables de su carrera política. Bajó las escaleras mecánicas de la Trump Tower para anunciar su candidatura, defendió a los supremacistas blancos como "gente muy buena" en el vestíbulo del mismo edificio y realizó una concurrida recaudación de fondos en su club de golf de Bedminster, Nueva Jersey, justo antes de que le diagnosticaran COVID-19.

La política divisoria de Trump ha impactado inevitablemente el imperio inmobiliario, hotelero y de golf de su familia, gran parte del cual se encuentra en Nueva York y otros estados de tendencia demócrata. En una medida que supuestamente "destripó" al presidente, su club Bedminster fue despojado del Campeonato de la PGA 2022 a raíz del motín del Capitolio, y el organismo de golf dijo que celebrar el prestigioso evento en el campo Trump sería "perjudicial" para su marca.

La PGA se quedó con él más tiempo que la mayoría. Los bailes de caridad y los eventos sociales de Palm Beach huyeron de Mar-a-Lago en masa después de sus comentarios en Charlottesville, y varios hoteles y edificios de condominios han salido de los contratos de administración de Trump en los últimos años, eliminando el nombre del presidente de sus exteriores y toldos en el proceso. Las propiedades de Trump también se han visto inevitablemente afectadas por la pandemia del coronavirus junto con el resto de los sectores de bienes raíces, turismo y ocio. En Nueva York, las vacantes de oficinas están aumentando, el comercio minorista está diezmado y los alquileres residenciales están cayendo.

Todo no podría llegar en peor momento para Trump, cuya compañía tiene una deuda de mil millones de dólares, gran parte de la cual él es personalmente responsable. Aunque sus activos cubrirían eso, las recriminaciones de los disturbios del Capitolio harán que la refinanciación sea un desafío. Deutsche Bank, que tiene gran parte de su deuda y fue el último gran banco dispuesto a hacer negocios con él, ahora ha declarado que ya no lo hará, y Signature Bank, más pequeño, en cuyo consejo se sentó una vez la hija de Trump, Ivanka, retorció el cuchillo declarando al presidente persona non grata y cerrando sus cuentas. Incluso vender sus activos para recaudar efectivo será más difícil, ya que gigantes de corretaje como Cushman & Wakefield y JLL han cortado lazos con él.

Alan Garten, abogado general de la Organización Trump, no respondió a las solicitudes de comentarios sobre el estado del negocio y sus perspectivas.

Un lado positivo potencial para Trump es que ser presidente lo ha hecho aún más famoso que antes en el extranjero, y puede encontrar más oportunidades comerciales en mercados como Brasil, Turquía, Filipinas e India, donde conserva algo de popularidad y cuyos líderes autoritarios cortejó mientras estaba en el cargo. Su administración también desarrolló vínculos estrechos en los Emiratos Árabes Unidos, donde anteriormente había hecho negocios, y Arabia Saudita, donde su empresa consideró proyectos antes de su ascenso a la Presidencia.

Hussain Sajwani, presidente de DAMAC Properties de Dubái, que se ha asociado con Trump en dos campos de golf en el emirato, dijo que agradecería la oportunidad de ampliar la relación de su empresa con Trump. "Tenemos una gran relación con la Organización Trump y, puede estar seguro, no tenemos ninguna intención de cancelar nuestro acuerdo", dijo.

Medios de comunicación

Con un amor por ser el centro de atención, se espera que Trump busque oportunidades en los medios de algún tipo, ya sea un contrato de libros, un papel lucrativo en un canal de noticias o su propia empresa de medios.

Los rumores de Trump discutiendo un renacimiento de 'The Aprendiz' con el creador del programa Mark Burnett han surgido periódicamente durante su tiempo en el cargo. En noviembre de 2019, Trump recurrió a Twitter para negar un informe del Daily Beast de que se habían llevado a cabo tales conversaciones, aunque admitió que sería "un gran espectáculo". No sería sorprendente que Trump buscara revivir el programa, según el informe de investigación del New York Times que reveló su información fiscal en septiembre de 2020, 'The Apprentice' finalmente le hizo ganar 427 millones de dólares, una ganancia inesperada que cambió la suerte de su negocio.

Ahora que Trump es un anatema para una gran parte de su antigua audiencia, es muy poco probable que regrese a las cadenas de televisión, aunque el exasesor de campaña Sam Nunberg dice que la idea no debe descartarse.

"Donald Trump es un producto que genera dinero en los medios", dijo Nunberg. “Siempre habrá un espacio para él. Siempre tendrá una audiencia tremenda. Incluso las personas que lo odian lo observarán".

Los medios conservadores parecen una apuesta más segura, aunque las secuelas desordenadas de las elecciones también han alterado ese panorama. La primera llamada de Fox News a Arizona y, posteriormente, la elección de Biden, fue vista como una cruda traición por parte de Trump, quien comenzó a criticar al gigante de las noticias conservadoras de Rupert Murdoch y a instar a sus seguidores a cambiar a rivales advenedizos como Newsmax y One America News Network que más libremente repitió sus infundadas afirmaciones de fraude electoral. Pero esos canales llegan a muchos menos espectadores que Fox, y se han pedido a los operadores de cable como AT&T y Comcast que los abandonen a raíz de los disturbios del Capitolio.

Muchos dudan que el expresidente pueda recaudar la cantidad de dinero necesaria para crear una alternativa creíble a Fox. El columnista de medios políticos Jack Shafer descartó la idea de una red de Trump la semana pasada, y señaló que el expresidente tendría dificultades para convencer a las compañías de cable para que transmitan su canal, enfrentará la competencia fulminante de Fox que alguna vez fue amigo y luchará por atraer anunciantes además de MyPillow.

Incluso publicar un libro puede resultar complicado. Los Obama obtuvieron un anticipo combinado de 65 millones de dólares por sus memorias, y sin duda a Trump le encantaría superar esa cifra. Sin embargo, si lo hace, es posible que no sea con una editorial convencional. Simon & Schuster, que está siendo comprado por Bertelsmann, canceló recientemente los planes para publicar un libro del senador republicano Josh Hawley, quien intentó desafiar la victoria electoral de Biden y fue fotografiado levantando el puño para saludar a los manifestantes del Capitolio.

Pero Nunberg dijo que Trump está en una categoría completamente diferente a Hawley. “A Simon & Schuster le encantaría publicar un libro de Donald Trump”, dijo Nunberg. “Ese libro venderá más que el de Obama. Y no serían 700 páginas".

Al por menor

A Trump siempre le ha gustado poner su nombre en las cosas, edificios sin duda, pero también cursos de educación para adultos, vodka (aunque no bebe) y bistecs por correo (se come bien cocido, con salsa de tomate). Este rasgo parece ser hereditario: antes de que su padre se convirtiera en presidente, Ivanka Trump construyó una marca de moda que vendía ropa, zapatos y bolsos en minoristas como Lord & Taylor y Bloomingdale's.

Pero, en lo que respecta a los clientes principales, ese barco probablemente zarpó hace mucho tiempo.

“La marca está irremediablemente manchada”, dijo Dorothy Crenshaw, ejecutiva de relaciones públicas de Nueva York. Los socios y el ecosistema minorista que Donald Trump necesitaría para poner sus productos en el mercado no querrán tener nada que ver con él ahora, dijo. "Realmente no veo ninguna viabilidad".

Los artículos con la marca Trump se retiraron de Macy's y otros minoristas poco después de que lanzó su campaña con un discurso que prometía construir un muro fronterizo para mantener alejados a los "violadores" de México. Los socios de Ivanka comenzaron a retirar su mercancía en 2017 después de que asumió un papel de asesora en la administración de su padre, y Nordstrom, Neiman Marcus y Hudson's Bay dejaron su etiqueta por completo. Cerró su negocio de moda en 2018 y ahora su ropa solo se puede encontrar de segunda mano en revendedores como thredUP o sitios de subastas como eBay.

Como en otras áreas, cualquier empresa minorista futura de Trump probablemente estará orientada hacia la base conservadora del presidente. Pero incluso mantener el sitio que vende gorras y tazas Make America Great Again está resultando difícil. La decisión de la plataforma de comercio electrónico Shopify de cortar los lazos con Trump complicó brevemente las ventas en línea, aunque el sitio comenzó a operar nuevamente durante el fin de semana.

Aunque la familia no ha declarado ninguna intención de expandir sus negocios orientados al consumidor, los Trump aún mantienen marcas comerciales vivas para productos que van desde ropa de cama para bebés hasta café y tarjetas de felicitación. E Ivanka puede encontrar nuevos mercados para sus productos en el extranjero: el Gobierno chino le otorgó docenas de marcas registradas durante el mandato de su padre, muchas de las cuales parecían sospechosamente sincronizadas con las decisiones de política exterior de la administración Trump, señaló el grupo de vigilancia Citizens for Responsibility and Ethics en Washington.

Exposición legal

Por supuesto, nada de eso importará si Trump está tras las rejas. Ya enfrentaba una serie de amenazas legales anteriores a las elecciones. El equipo del fiscal especial Robert Mueller detalló varios casos en los que el presidente pudo haber obstruido la justicia, y Trump también estuvo potencialmente implicado en el caso de financiamiento de campaña que resultó en una sentencia de tres años para su exabogado personal y reparador Michael Cohen.

La política del Departamento de Justicia ha protegido a Trump del enjuiciamiento federal como presidente en funciones, pero eso desaparece el miércoles, y la administración entrante podría revivir esos casos. La revelación del New York Times de que Trump tomó una serie de deducciones cuestionables a lo largo de los años y solo pagó 750 dólares en impuestos sobre la renta en 2016 también podría impulsar una nueva investigación sobre una posible evasión fiscal.

Las autoridades del estado de Nueva York también han estado observando a Trump. El fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance, lidera una investigación sobre los negocios del presidente que, en última instancia, podrían resultar en cargos penales. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, está investigando simultáneamente si la Organización Trump infló los valores de los activos.

La conducta personal de Trump también está en juego en varios casos civiles. Pronto podría enfrentar declaraciones en dos demandas por difamación en Nueva York presentadas por mujeres que, según dijo, estaban mintiendo cuando lo acusaron de agresión sexual.

Desde las elecciones, Trump solo ha sumado a sus posibles problemas legales. Su impactante llamada del 2 de enero con el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, en la que le pidió al funcionario electoral que le "encontrara" los votos necesarios para anular la victoria de Biden en el estado, pudo haber violado las leyes federales y estatales contra el fraude electoral. Tal caso podría verse reforzado por acciones adicionales tomadas por Trump: decirle a un investigador estatal que sería un "héroe nacional" si descubría un fraude en la votación de Georgia, como informó el Washington Post , y forzar la renuncia del principal fiscal federal en Atlanta por no perseguir agresivamente reclamos infundados de fraude electoral, según el Wall Street Journal.

Y luego está el motín del Capitolio. Trump pronunció un discurso incendiario a la multitud que luego asedió los pasillos del Congreso. Si bien algunos expertos legales dicen que las exhortaciones del presidente pueden haber sido demasiado vagas para que se le acuse de incitar a la violencia, cualquier evidencia que surja de coordinación entre la Casa Blanca y los grupos radicales que participaron en el asalto al Capitolio podría cambiar el panorama.

Quizás lo más importante es que la indignación generalizada por los disturbios ha alterado los cálculos políticos detrás de presentar cualquier caso contra Trump. Donde la administración de Biden alguna vez prefirió seguir adelante, ahora puede enfrentar crecientes llamados para responsabilizar al expresidente Trump de una forma u otra.

