¿Chuck Norris estuvo en las protestas violentas en el Capitolio? Esto dice su representante

Chuck Norris no estuvo presente en las protestas violentas de la semana pasada en el Capitolio estadounidense, afirmó este martes el manager del actor.

Una foto de un hombre parecido a Norris aparentemente con un miembro del motín comenzó a ser tendencia en internet. "Este no es Chuck Norris”, dijo el manager del actor, Erik Kritzer, a la agencia The Associated Press.

“Chuck permanece en su rancho en Texas, donde ha estado con su familia”, dijo Kritzer. Admitió que el hombre de la foto guarda cierta semejanza con Norris, pero dijo que “Chuck es mucho más guapo”.

Walker, Texas Ranger, serie en la que Norris interpretó al policía Cordell Walker, se transmitió por CBS de 1993 al 2001. En 2016, el actor anunció su apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

