China 'sacrifica' una provincia para salvar al mundo de la propagación del coronavirus

La abuela del músico Zhang Yaru murió el lunes después de caer en coma. Fue rechazada en varias ocasiones del hospital.

John Chen, un graduado de la universidad, busca desesperadamente ayuda para su madre. Tiene fiebre alta, pero no es lo suficientemente fuerte como para hacer fila durante horas para hacerse la prueba del virus que azota su ciudad.

En primera línea, un médico de 30 años durmió solo unas pocas horas en dos semanas.

Cada día surgen escenas de caos y desesperación de la provincia china de Hubei, la región sin litoral de 60 millones de personas donde el nuevo coronavirus 2019-nCoV se identificó por primera vez en diciembre, y desde entonces ha provocado una amplia franja mortal.

Mientras que los casos se han extendido por todo el mundo, el impacto del virus se ha experimentado con mayor fuerza en Hubei, que ha visto un incremento de 97 por ciento de todas las muertes por la enfermedad, y el 67 por ciento de todos los pacientes.

El número de víctimas, que crece cada día, refleja un sistema de salud local abrumado por el patógeno alienígena que se mueve rápidamente, volviendo imposible incluso la atención más básica. También es una ilustración continua del costo humano causado por la cuarentena más grande conocida en el mundo, con China bloqueando efectivamente la región desde el 23 de enero para contener la propagación del virus al resto del país y al mundo.

Pero Hubei, conocida por sus fábricas de automóviles y su bulliciosa capital, Wuhan, está pagando el precio, con una tasa de mortalidad para pacientes con coronavirus de 3.1 por ciento, versus 0.16 por ciento para el resto de China.

"Si la provincia no se cerrara, algunas personas habrían recorrido todo el país para buscar ayuda médica y habrían convertido a toda la nación en un área afectada por la epidemia", dijo Yang Gonghuan, exsubdirector general del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China. "La cuarentena trajo muchas dificultades a Hubei y Wuhan, pero fue lo correcto".

"Es como pelear una guerra: algunas cosas son difíciles, pero deben hacerse".

Wuhan, hogar de 11 millones de personas, es una ciudad china de "segundo nivel", lo que significa que está relativamente desarrollada pero aún a un paso por debajo de las principales metrópolis chinas de Shanghai, Beijing y Guangzhou. Tiene hospitales prestigiados, pero los recursos van a las ciudades más prominentes.

En los primeros días de la propagación del virus, las inconcsistencias y el retraso por parte de los funcionarios locales también permitieron que el patógeno circulara con mayor velocidad entre una sociedad desprevenida.

Si bien los médicos notaron por primera vez el virus, que se cree que se transmitió de un animal a humanos en un mercado de alimentos de Wuhan, a principios de diciembre, y las señales de que se transmitía entre las personas se vieron a principios de enero, las autoridades aún permitieron escalar eventos públicos para que se llevaran a cabo. La magnitud de la crisis solo se hizo completamente evidente para el público en general en los días previos al inicio de las vacaciones anuales del Año Nuevo Lunar de China el 24 de enero, ya que los casos surgieron en otros lugares.

Atrapado

Se produjo "como un chaparrón repentino que sorprendió a Wuhan con la guardia baja", dijo Zeng Yan, profesor de la escuela de medicina de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Wuhan.

Las 110 camas de unidades de cuidados intensivos en la ciudad designadas para pacientes con virus ya se habían ocupado en repetidas ocasiones dando China anunció el 23 de enero de que tomaría el paso sin precedentes de cerrar a Wuhan, evitando que los posibles portadores de patógenos salieran del área, pero también evitando que una gran cantidad de gente entrara. La cuarentena pronto se amplió para abarcar casi toda la provincia.

En los días caóticos y confusos que siguieron y que coincidieron con el feriado nacional de una semana en China, las restricciones de cuarentena junto con una infraestructura de la ciudad ya abrumada significaron que los suministros de equipos médicos esenciales, como máscaras, trajes protectores y desinfectantes de alto grado, tardaron en llegar a los hospitales de Wuhan.

"Nos aconsejaron usar máscaras, guantes y ropa protectora de manera económica, y evitar beber agua para no tener que ir al baño, lo que requeriría un cambio de ropa protectora", dijo un médico de primera línea que trabajaba en Third Hospital Popular de la provincia de Hubei, que declinó dar su nombre por temor a represalias.

Suministros estilizados

Ding Ze, cuya familia es propietaria de una empresa de gafas ubicada en otra parte de China, dijo que su entrega de gafas médicas a Wuhan se retrasó 10 días.

"Enviamos el suministro el 25 de enero y llegaron a los hospitales el 2 de febrero", dijo. "Todas las entregas desde el exterior a la provincia fueron ralentizadas por los estrictos procedimientos de cuarentena".

Mientras que el gobierno de China activó ocho transportistas de carga el 2 de febrero para enviar 58 toneladas de suministros a Wuhan, y las donaciones comenzaron a llegar desde todo el mundo, la escasez en esos días cruciales, combinada con la rápida propagación del virus así como el aumento en los pacientes hizo que los hospitales alejaran a las personas por falta de espacio, lo que tuvo consecuencias devastadoras.

Entre el 23 de enero y el 4 de febrero, el número de muertes registradas oficialmente del coronavirus en Hubei creció más de 25 veces, a cerca de 500.

La abuela de Zhang Yaru fue rechazada del hospital a fines de enero porque sus síntomas eran leves. Ella entró en coma poco después y murió sin ser diagnosticada.

"Ella no logró decirnos una palabra antes de morir, probablemente no tenía idea de lo que sucedió", dijo Zhang, originario de E'Zhou, una ciudad más pequeña adyacente a Wuhan que también está en cuarentena. "Nuestra familia ahora está arrinconada, desesperada, todos los miembros de mi familia están potencialmente infectados y mi abuelo muestra los mismos síntomas".

Si bien los casos de virus en la provincia de Hubei siguen creciendo por miles cada día, las infecciones se están desacelerando en el resto de China, una señal temprana de que la contención agresiva puede haber funcionado para limitar la propagación del coronavirus a nivel nacional y mundial.

La cuarentena era lo correcto para el bien de la población en general, dijo el médico del Third People's Hospital. "Algunos pueden decir que Hubei fue sacrificada, pero efectivamente frenó la propagación a otros lugares".

La cuarentena en Hubei eclipsa los esfuerzos anteriores en otras partes del mundo. En Liberia en 2014, un vecindario empobrecido de unas 70 mil personas fue cerrado durante un brote de ébola, lo que provocó disturbios violentos. A medida que el bloqueo continúa sin un final a la vista, el hecho está planteando preguntas éticas y legales.

"El bloqueo puede ser necesario para contener la propagación del virus, pero debe asegurarse de que haya suficientes recursos médicos para satisfacer la demanda de atención en esas ciudades", dijo Zhang Qianfan, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pekín. "El cierre no debería significar que la ciudad se vuelva desierta y que la gente se quede para sobrevivir o morir sola".

Máxima prioridad

Han surgido informes de muertes potencialmente prevenibles en Hubei exacerbadas por las restricciones de cuarentena en China, dijo Yanzhong Huang, director del Centro de Estudios de Salud Global de la Universidad de Seton Hall en Nueva Jersey, y miembro senior de salud global en el Consejo de Asuntos Exteriores. Relaciones.

Al comparar las "medidas draconianas" en Hubei con la vigilancia masiva prevalente en China que parecería intolerable para muchos en Occidente, dijo: "Si le preguntas a los chinos, 8 de cada 9 dirán que pueden vivir con eso".

En los días posteriores a la orden de cuarentena, el gobierno de China envió asistencia médica a la provincia, al tiempo que mantenía restricciones a las personas que se iban.

Más de 8 mil trabajadores médicos de todo el país han ido a Hubei, principalmente a los 27 hospitales en Wuhan designados para tratar pacientes con coronavirus. El resto se ha desplegado en ciudades cercanas más pequeñas. Dos nuevos hospitales, con 2 mil 600 camas en total, se completaron en 10 días, construidos por más de 2 mil trabajadores migrantes, mientras que estadios, oficinas y hoteles se están convirtiendo en unidades de aislamiento.

Pero los hospitales en Hubei aún tienen pocos suministros, dijo un médico que trabaja en el departamento de pruebas del hospital Wuhan Tongji. También se negó a dar su nombre por la preocupación de que enfrentaría una reacción violenta.

"Las cosas están mejorando, pero estamos realmente sobrecargados y ejecutamos pruebas de diagnóstico las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y todavía tenemos dificultades para completarlas", dijo el médico el martes. "Creo que todavía no hemos alcanzado el pico de infecciones".

Sin culpa

Para aquellos que buscan ayuda y atención médica en Hubei, ha surgido la resignación, a pesar de las circunstancias, ha habido marcadamente pocos disturbios en la provincia. La idea de sacrificarse por un objetivo nacional mayor está profundamente arraigada en la cultura china y es apelada por los líderes del país en tiempos difíciles.

La gente hace fila durante ocho horas solo para hacerse la prueba del coronavirus, dijo el graduado de la universidad, John Chen, de 23 años. Su madre enferma aún no se ha hecho la prueba.

"Al principio estaba molesto porque los hospitales y los funcionarios a los que pedí ayuda no estaban dispuestos a hacer su trabajo, pero luego me di cuenta de que no es que no estén dispuestos a ayudar, sino que todos los recursos son muy escasos", dijo.

"No culpo a nadie, porque si creces en China, aprenderás que así es como funciona el sistema".

Con asistencia de Iain Marlow yJames Mayger *