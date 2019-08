Trump cambia de tono: 'estoy de acuerdo' con la negociación tranquila que quiere China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que China quiere llegar a un acuerdo y elogió los comentarios del principal negociador de comercio del país, ofreciendo un tono más conciliador después de las crecientes tensiones en los últimos días.

"Tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo", señaló Trump durante una conferencia de prensa de la reunión del Grupo de los Siete en Biarritz, Francia, este lunes. "Los aranceles los han golpeado muy duro".

Trump también destacó los comentarios hechos este lunes por el principal negociador comercial de China, el viceprimer ministro Liu He. "Quiere ver que se haga un trato, quiere que se haga en condiciones de calma", dijo Trump. "Usó la palabra 'tranquila’, estoy de acuerdo con él".

Las acciones estadounidenses subieron el lunes luego de los comentarios optimistas en el G7 por parte de Trump y el presidente francés Emmanuel Macron, quien dijo que veía voluntad de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. El dólar se fortaleció y los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvieron cerca de un mínimo de tres años.

Liu dijo en la ceremonia de apertura de Smart China Expo 2019 en Chongqing: "Estamos dispuestos a resolver el problema a través de consultas y cooperación, con una actitud tranquila", según un informe de Caixin. "Nos oponemos firmemente a la escalada de la guerra comercial", dijo, y agregó que "no es productiva para China, Estados Unidos y los intereses de las personas en todo el mundo".

Si bien Trump dio un tono más que todo conciliador en su conferencia de prensa, también insistió en que cualquier acuerdo tendría que abordar el desequilibrio en el comercio. Si no fuera así, dijo, Estados Unidos dejaría de hacer negocios con China.

"Esto tiene que ser un trato que sea mejor para nosotros", dijo a periodistas. "Y si no es mejor, no quiero hacer negocios".

"Es la forma en que negocio. Me ha ido muy bien a lo largo de los años. Y lo estoy haciendo aún mejor para el país", añadió Trump.

Perspectivas de acuerdo

Si bien Trump dijo el lunes que las perspectivas de un acuerdo con China son mejores ahora que en cualquier otro momento desde que comenzaron las negociaciones el año pasado, un importante editor de medios estatales en Beijing cuestionó su versión de los hechos.

Trump dijo que China llamó a "nuestra gente involucrada en el comercio y dijo que volvamos a la mesa". También elogió al presidente Xi Jinping como "gran líder", y dijo "todo es posible" cuando se le preguntó si retrasaría los aumentos arancelarios a China.

"Se puede decir que estamos teniendo conversaciones muy significativas, mucho más significativas que en cualquier momento, francamente", dijo Trump durante una reunión con la canciller alemana Angela Merkel el lunes. "Tal vez me equivoque, pero ahora estamos en una posición más sólida para hacer un trato, un trato justo para todos", agregó.

Llamadas telefónicas

No obstante, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China no pudo confirmar de inmediato los detalles de las llamadas telefónicas del lunes. Luego, Hu Xijin, editor en jefe del periódico Global Times de China, dijo en un tuit que los principales negociadores comerciales no habían hablado por teléfono en los últimos días y que Trump exageraba la importancia de los contactos.

En la conferencia de prensa, Trump respondió preguntas sobre la discrepancia insistiendo en que había habido "numerosas llamadas" en los últimos dos días, incluso con el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin.

Mnuchin, también en Biarritz, dijo el lunes más temprano "hubo discusiones que iban y venían, y dejémoslo así".

Los comentarios de Trump marcan el último giro en meses de negociaciones que han visto momentos de optimismo seguidos de una escalada aun mayor. Si bien las dos partes a veces parecen estar cerca de un acuerdo, China se ha opuesto a las demandas de EU de reformas basadas en el mercado en áreas como las empresas estatales, las cuales podrían poner en peligro el control del poder del Partido Comunista.

Los acontecimientos se produjeron después de que un fin de semana de aranceles sacudiera los mercados financieros y alimentara los temores de que el enfrentamiento arrastraría a la economía mundial a la recesión.

La represalia de Beijing el viernes a un alza arancelaria anterior de EU llevó a otro aumento de Trump, quien dijo que los aranceles existentes de 25 por ciento sobre unos 250 mil millones de dólares en importaciones de China aumentarían a 30 por ciento el 1 de octubre.

Con la colaboración de Jeff Kearns y Shawn Donnan.